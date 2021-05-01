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Погоня за стритрейсером в Москве закончилась стрельбой

Погоня за стритрейсером в Москве закончилась стрельбой (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 мая 2021 10:45
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   Погоня   бмв   гонка   задержание   полиция   стритрейсеры   
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В Москве на юго-западе стритрейсер на красном BMW устроил погоню с полицейскими. Лихач попытался преодолеть разграничительный бордюр на пересечении улиц Коштоянца и Лобачевского, но автомобиль сильно тряхнуло. Десять патрулей, преследовавших гонщика, тут же поймали водителя и пассажира.

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Метки: Москва   Погоня   бмв   гонка   задержание   полиция   стритрейсеры   
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Alex Час назад
Наглухо мочить надо было уродов
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Vladimir Полчаса назад
Ставки на национальность и гражданство можно делать?
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13k
Роберт Шекли Полчаса назад
Полицейского, который применил табельное, нужно отправить на тренировку по стрельбе, чтоб больше не мазал
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13k
Владислав Грецов 40 минут назад
а в Штатах их бы просто завалили...и все бы было хорошо...они же не черные....
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24k
e333kx 54 минуты назад
Ну и пристрелили бы уродов!!!
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4k
Sanar Час назад
Ну в общем любая обдолбаная отморозь на любой повозке нарушающая ПДД называется теперь "стритрейсером", буду знать.
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8k
Шурум-бурум Час назад
очередные дети б@ядей прославились
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3k
Core Час назад
В морг надо таких стритсракеров доставлять, а не в участок
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