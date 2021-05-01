Погоня за стритрейсером в Москве закончилась стрельбой

В Москве на юго-западе стритрейсер на красном BMW устроил погоню с полицейскими. Лихач попытался преодолеть разграничительный бордюр на пересечении улиц Коштоянца и Лобачевского, но автомобиль сильно тряхнуло. Десять патрулей, преследовавших гонщика, тут же поймали водителя и пассажира.
Попытка уйти от полиции чуть не обернулась автокатастрофой. Лихач попытался преодолеть бордюр, но автомобиль сильно тряхнуло и ехать дольше он уже не смог. Десять патрулей, которые гонялись за легковушкой по столице, тут же настигли BMW и попытались задержать нарушителей. Однако, водитель и пассажир оказали полицейским сопротивление.
В ходе задержания пострадал один полицейский и сотрудники правоохранительных органов открыли огонь их табельного оружия.
"Он получил травмы ноги. Возникла реальная угроза общественной безопасности, поэтому сотрудники полиции применили табельное оружие", - сказал представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Полицейские доставили задержанного в отдел МВД для разбирательства.
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