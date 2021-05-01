Погоня за стритрейсером в Москве закончилась стрельбой

Попытка уйти от полиции чуть не обернулась автокатастрофой. Лихач попытался преодолеть бордюр, но автомобиль сильно тряхнуло и ехать дольше он уже не смог. Десять патрулей, которые гонялись за легковушкой по столице, тут же настигли BMW и попытались задержать нарушителей. Однако, водитель и пассажир оказали полицейским сопротивление.