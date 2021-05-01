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30 апреля 1945 года, когда поражение Германии в войне стало очевидным фактом, Адольф Гитлер застрелился вместе со своей женой Евой Браун в своем Фюрербункере в Берлине. Хотя многие историки оспаривают этот факт, считая смерть Гитлера мистификацией.
После завершения кровопролитных боев в Берлине, фотограф LIFE Уильям Вандайверт прибыл в полуразрушенный город и запечатлел его улицы, а также секретный бункер Гитлера, в котором фюрер покончил жизнь самоубийством. В апреле 1945 года Красная армия вела жестокие бои на улицах Берлина, метр за метром покоряя столицу Рейха. Было очевидно, кто выиграет войну в Европе.
В боях за столицу погибли сотни тысяч, включая никем точно не учтенные жертвы среди мирного населения. Бессчетное множество людей осталось без крыши над головой. Но конец Третьего рейха наступил 30 апреля 1945 года со смертью двух людей: Адольфа Гитлера и Евы Браун.
Вскоре после завершения двухнедельной осады в Берлин приехал 33-летний фотограф LIFE Уильям Вандайверт. В данной подборке — его не публиковавшиеся ранее фото из бункера Гитлера и разрушенного Берлина.
В боях за столицу погибли сотни тысяч, включая никем точно не учтенные жертвы среди мирного населения. Бессчетное множество людей осталось без крыши над головой. Но конец Третьего рейха наступил 30 апреля 1945 года со смертью двух людей: Адольфа Гитлера и Евы Браун.
Вскоре после завершения двухнедельной осады в Берлин приехал 33-летний фотограф LIFE Уильям Вандайверт. В данной подборке — его не публиковавшиеся ранее фото из бункера Гитлера и разрушенного Берлина.
Обервальштрассе, центр Берлина. Здесь весной 1945-го шли самые жестокие бои. (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures).
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Вандайверт был первым западным фотографом, получившим доступ в Фюрербункер Гитлера. Некоторые фотографии, сделанные им, были опубликованы LIFE в июле 1945-го, но большинство снимков из данной подборки не публиковались никогда. На фото: одно из помещений в командном бункере, сожженном отступающими немцами и очищенном от уцелевших ценностей наступавшими красноармейцами. (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures).
Картина 16-го века, увезенная немцами из музея в Милане. Вандайверт писал об этом в редакцию: «Приходилось фотографировать в темноте, используя для освещения одну свечу – света в помещениях не было. Наша группа опередила всех остальных, пришедших только сорок минут спустя». (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures).
Первая из 20 страниц записей Вандайверта, сделанных для редакции в Нью-Йорке. Фотограф описывал не только кадры, отснятые на каждой пленке, но и настроение и атмосферу в бункере Гитлера и Рейхсканцелярии («вид на Канцелярию… она разбомблена, сожжена и расстреляна к чертовой матери»).
Освещая темные коридоры свечами, корреспонденты обследуют диван, покрытый пятнами крови. Вандайверт пишет: «Фотографии корреспондентов, рассматривающих диван, на котором застрелились Гитлер и Ева Браун. Ева сидела у дальнего края, а Гитлер — посередине. Потом Гитлер упал на пол». Это оказалось правдой только наполовину. Историки уверены, что Ева Браун покончила с собой при помощи цианида, а не пистолета, так что кровь на диване не была кровью Евы.
Корреспондент Перси Кнаут изучает грязь и обломки на дне траншеи в саду Рейхсканцелярии, где, как считают, после самоубийства были сожжены тела Гитлера и Евы Браун. Записи Вандайверта: «Раздолбанная кормушка для птиц на дереве… такие были развешаны повсюду в Берхтесгадене (усадьба Гитлера в Баварских Альпах). Наверное, много для него значили».
Знаменитая «мертвая голова» — эмблема СС — еле видна под слоем плесени. Фуражка лежит на полу бункера, залитом водой.
Вандайверт пишет: «Почти все знаменитые здания Берлина лежат в руинах. В центре города солдаты могли пройти по несколько кварталов и не встретить ни одной живой души, чувствуя только запах смерти». На фото: вид разбомбленного района Шенеберг в Берлине. С августа 1940 по март 1945 года американские и британские бомбардировщики совершили в общей сложности более 350 авианалетов на город.
Войска Союзников (британские, американские, французские и советские) получили контроль над Берлином, но это отнюдь не означает, что они почивали на лаврах. Велась тяжелая работа по восстановлению порядка в разрушенном городе. На плечи солдат, которые хотели вернуться домой, свалились беды целого народа. На фото: рядовой первого класса Дуглас Пейдж в берлинском Дворце спорта стоит на месте, где обычно выступал со своими речами Гитлер. Здание было уничтожено во время бомбардировки 30 января 1944 года.
Советские солдаты и неизвестный гражданский двигают огромного орла, висевшего раньше над входом в Рейхсканцелярию.
Колонны у входа в Рейхсканцелярию и вся нижняя часть здания исписана именами погибших и выживших, которые, подобно всем воинам во все времена, хотели посрамить врага, почтить павших товарищей или просто засвидетельствовать: «Я был здесь. Я выжил».
Разбитый глобус и бюст Гитлера среди обломков перед Рейхсканцелярией. Эта картина как нельзя лучше иллюстрирует состояние Берлина в апреле 1945 года накануне Потсдамской конференции.
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Ну хоть слегка да пнуть советских воинов. Как без этого либерюгам....
Вобщем ОСВОБОДИТЕЛИ и... какие-то советские...
3,14доросня западная.