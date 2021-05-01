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Неизвестные фотографии бункера Гитлера, сделанные в апреле 1945-го

Неизвестные фотографии бункера Гитлера, сделанные в апреле 1945-го (15 фото)

Автор:
01 мая 2021 04:29
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: апрель   бункер   война   штурм   
529
15
30 апреля 1945 года, когда поражение Германии в войне стало очевидным фактом, Адольф Гитлер застрелился вместе со своей женой Евой Браун в своем Фюрербункере в Берлине. Хотя многие историки оспаривают этот факт, считая смерть Гитлера мистификацией.
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Метки: апрель   бункер   война   штурм   
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5  комментариев
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393
Алексей 3 часа назад
Пост написан так что мы там так, в сторонке, рядом были.
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3k
VL 57 минут назад
...бункере, сожженном отступающими немцами и очищенном от уцелевших ценностей наступавшими красноармейцами...

Ну хоть слегка да пнуть советских воинов. Как без этого либерюгам....
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4
Albert Rost 2 часа назад
"британские, американские, французские и советские" войска...
Вобщем ОСВОБОДИТЕЛИ и... какие-то советские...
3,14доросня западная.
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