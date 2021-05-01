После завершения кровопролитных боев в Берлине, фотограф LIFE Уильям Вандайверт прибыл в полуразрушенный город и запечатлел его улицы, а также секретный бункер Гитлера, в котором фюрер покончил жизнь самоубийством. В апреле 1945 года Красная армия вела жестокие бои на улицах Берлина, метр за метром покоряя столицу Рейха. Было очевидно, кто выиграет войну в Европе.



В боях за столицу погибли сотни тысяч, включая никем точно не учтенные жертвы среди мирного населения. Бессчетное множество людей осталось без крыши над головой. Но конец Третьего рейха наступил 30 апреля 1945 года со смертью двух людей: Адольфа Гитлера и Евы Браун.



Вскоре после завершения двухнедельной осады в Берлин приехал 33-летний фотограф LIFE Уильям Вандайверт. В данной подборке — его не публиковавшиеся ранее фото из бункера Гитлера и разрушенного Берлина.