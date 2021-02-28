«Бункер судного дня» стоимостью 1,75 миллиона долларов

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Подземный «бункер судного дня» с игровой комнатой, кухней и прекрасным видом выставлен на продажу за 1,75 миллиона долларов.
Те, кто хочет спрятаться от пандемии, могут заполучить для себя и своей семьи собственную «пещеру», правда есть одно но — придётся распрощаться с окнами.
Четыре убежища в штате Монтане расположены на площади 10,6 акра (4.3 Га) в Пэрадайз-Вэлли, неподалёку от Эмигрант, к северу от Йеллоустонского национального парка.
Необычные жилища площадью около 2500 квадратных футов (232 кв. м) изначально были построены как убежища от радиоактивных осадков.
В каждом из них есть собственная кухня с техникой, при этом в одном, в комнате отдыха, даже имеется бильярдный стол.
Необычные жилища площадью около 2500 квадратных футов (232 кв. м) изначально были построены как убежища от радиоактивных осадков.
В каждом из них есть собственная кухня с техникой, при этом в одном, в комнате отдыха, даже имеется бильярдный стол.
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«Как только вы окажетесь там, то почувствуете себя комфортно. Это как если бы вы находились у себя дома», — объясняет агент по недвижимости Тереза Ланн (Theresa Lunn).
«Вы ходите по коридорам, но потом просто заходите на кухню, которая, по вашему мнению, является кухней вашей мамы — отличное место, спальни и очень красивые ванные комнаты.»
«В самом большом из них есть несколько двухъярусных комнат, так что там может проживать больше пары человек.»
В каждой «пещере» есть подвал для хранения еды и припасов.
В домах поддерживается комфортная температура от 50 до 55 градусов по Фаренгейту (10-12 °C), тепло же в помещениях обеспечивается собственной системой отопления, вентиляции и кондиционирования.
«Вы ходите по коридорам, но потом просто заходите на кухню, которая, по вашему мнению, является кухней вашей мамы — отличное место, спальни и очень красивые ванные комнаты.»
«В самом большом из них есть несколько двухъярусных комнат, так что там может проживать больше пары человек.»
В каждой «пещере» есть подвал для хранения еды и припасов.
В домах поддерживается комфортная температура от 50 до 55 градусов по Фаренгейту (10-12 °C), тепло же в помещениях обеспечивается собственной системой отопления, вентиляции и кондиционирования.
«Благодаря системе циркуляции воздуха здесь никогда не бывает состояния затхлости. Всегда пахнет свежестью», — говорит Ланн.
Район Пэрадайз-Вэлли пользуется популярностью среди семей и пар, желающих насладиться развлекательными мероприятиями.
«Это, безусловно, одно из самых красивых мест в США. Это настоящая Мекка для тех, кто рыбачит нахлыстом», — говорит Ланн.
Она добавила, что это местечко также популярно у тех, кто любит охоту, пешие прогулки, катание на снегоходах, езду на квадроциклах и верхом.
Район Пэрадайз-Вэлли пользуется популярностью среди семей и пар, желающих насладиться развлекательными мероприятиями.
«Это, безусловно, одно из самых красивых мест в США. Это настоящая Мекка для тех, кто рыбачит нахлыстом», — говорит Ланн.
Она добавила, что это местечко также популярно у тех, кто любит охоту, пешие прогулки, катание на снегоходах, езду на квадроциклах и верхом.
«Это отличное место для аренды на время отпуска», — говорит Ланн, добавляя, что аренда дома под землёй — это своего рода соблазн для клиентов.
«Если бы вы купили это, вы могли бы здесь жить и при этом сдавать в аренду. Это также отличная возможность для ретрита.»
В случае ядерного взрыва бункеры поворачиваются на 90 градусов, а это означает, что химический материал не сможет пробраться внутрь убежища.
Ланн подчёркивает, что такая недвижимость «очень нужна» и что в ней будет очень удобно жить или использовать её в качестве места для отдыха.
«Если бы вы купили это, вы могли бы здесь жить и при этом сдавать в аренду. Это также отличная возможность для ретрита.»
В случае ядерного взрыва бункеры поворачиваются на 90 градусов, а это означает, что химический материал не сможет пробраться внутрь убежища.
Ланн подчёркивает, что такая недвижимость «очень нужна» и что в ней будет очень удобно жить или использовать её в качестве места для отдыха.
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на радиоактивные осадки что ли?
"комфортная температура от 50 до 55 градусов по Фаренгейту (10-12 C)"
точно комфортная? или я не понял чего-то?