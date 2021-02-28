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«Бункер судного дня» стоимостью 1,75 миллиона долларов

«Бункер судного дня» стоимостью 1,75 миллиона долларов (5 фото)

Автор:
28 февраля 2021 08:39
Метки: Бункер Судного дня   бункер   пещера   подземный бункер   фото   
1167
5
Подземный «бункер судного дня» с игровой комнатой, кухней и прекрасным видом выставлен на продажу за 1,75 миллиона долларов.
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Метки: Бункер Судного дня   бункер   пещера   подземный бункер   фото   
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10  комментариев
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670
Serg Dex Час назад
И ревматизм в придачу, каким образом этот бетонный мешок разворачивается?
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Bayker 10 минут назад
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Bayker 10 минут назад
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29k
Головасыр коричнештанник 12 минут назад
"и прекрасным видом"
на радиоактивные осадки что ли?
"комфортная температура от 50 до 55 градусов по Фаренгейту (10-12 C)"
точно комфортная? или я не понял чего-то?
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9k
fire fly Полчаса назад
Прекрасный вид не показали, облом((
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4k
Alex Полчаса назад
Я живу в таком.
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net Полчаса назад
Два ляма за яму с бетоном?))
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28k
Aleksandr Полчаса назад
В случае ядерного взрыва бункеры поворачиваются на 90 градусов, а это означает, что химический материал не сможет пробраться внутрь убежища.

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22
Ганс Час назад
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