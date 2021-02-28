«Бункер судного дня» стоимостью 1,75 миллиона долларов

«Как только вы окажетесь там, то почувствуете себя комфортно. Это как если бы вы находились у себя дома», — объясняет агент по недвижимости Тереза Ланн (Theresa Lunn).

«Вы ходите по коридорам, но потом просто заходите на кухню, которая, по вашему мнению, является кухней вашей мамы — отличное место, спальни и очень красивые ванные комнаты.»

«В самом большом из них есть несколько двухъярусных комнат, так что там может проживать больше пары человек.»

В каждой «пещере» есть подвал для хранения еды и припасов.



В домах поддерживается комфортная температура от 50 до 55 градусов по Фаренгейту (10-12 °C), тепло же в помещениях обеспечивается собственной системой отопления, вентиляции и кондиционирования.