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Сообщество Без кота и жизнь не та 874 поста • 378 подписчиков подписаться
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15 котиков, у которых случилось короткое замыкание

15 котиков, у которых случилось короткое замыкание (16 фото + 1 видео)

Автор:
01 мая 2021 08:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Короткое   НЕЛЬЗЯ   Объяснить   замыкание   котики   помощь   
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Мы все очень любим наших кошек, но иногда появляется ощущение, что в их жилах течет тормозная жидкость. Иначе их действия просто нельзя объяснить. Если нет, то зачем нашим любимым пушистикам жевать сумку, пить из туалета или лезть куда-то очень высоко, а затем кричать, ожидая, когда хозяин придет на помощь?

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Метки: Короткое   НЕЛЬЗЯ   Объяснить   замыкание   котики   помощь   
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9  комментариев
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269
Сергей Ковалев 10 часов назад
Был у меня кот со странностью-сгрызал шнурки.
Думал чего не хватает ему; и витамины и что я ему только не брал-грыз все равно. Приходилось прятать обувь и свою и гостей
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5k
Игорь Мочалов 7 минут назад
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210
Михаил Игорь Мочалов Минуту назад
Ба, да это же Боярский
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746
Егор Таракановский 22 минуты назад
За котиков всегда лайк!
Мне кажется или у всех котиков с мозгами как то не аллё?
Мой тож исполняет, хер его разберёшь чем руководствуется.
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465
Игорь Меншиков 58 минут назад
Видео про рыбок не на всех распрастраняется моему глубоко пох на рыбок, мышку бегающую по экрану
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194
VVL 2 часа назад
котики, котики, котики... писдэц какой-то
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9k
Кыся 2 часа назад
У меня один кот жрет целлофан, а другая картон. С восторгом и бурчанием.
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1k
Евгения Ефимова 2 часа назад
Это котики - им можно!
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