15 котиков, у которых случилось короткое замыкание

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Мы все очень любим наших кошек, но иногда появляется ощущение, что в их жилах течет тормозная жидкость. Иначе их действия просто нельзя объяснить. Если нет, то зачем нашим любимым пушистикам жевать сумку, пить из туалета или лезть куда-то очень высоко, а затем кричать, ожидая, когда хозяин придет на помощь?
Как надолго отвлечь кота
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Он возмущён, что его не пускают к миске. И игнорирует тот факт, что рядом ещё одна полная миска
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Мне кажется или у всех котиков с мозгами как то не аллё?
Мой тож исполняет, хер его разберёшь чем руководствуется.