15 котиков, у которых случилось короткое замыкание

Мы все очень любим наших кошек, но иногда появляется ощущение, что в их жилах течет тормозная жидкость. Иначе их действия просто нельзя объяснить. Если нет, то зачем нашим любимым пушистикам жевать сумку, пить из туалета или лезть куда-то очень высоко, а затем кричать, ожидая, когда хозяин придет на помощь?