Топ 30 — заповедники Москвы

В числе природоохранных зон столицы национальный парк «Лосиный остров», а также природно-исторические парки и ландшафтные заказники, природные памятники и ботанические сады. Это территории особенного отношения природы и человека. Здесь можно спокойно отдыхать, слушать птиц, заниматься спортом. Жизнь в таких местах течет согласно естественным законам природы. А нам остается лишь созерцать, исследовать, восхищаться.

Лосиный Остров

Один из первых национальных парков России. Находится на северо-востоке столицы. Площадь – почти 12 тысяч га, треть территории – в черте Москвы. Бывшие угодья для царской охоты. 80% заняты лесами. В парке много водоемов – несколько рек, пруды, болотный комплекс. Из достопримечательностей – Алексеевский дворец, музей русской охоты на территории бывшей усадьбы Меньшикова, группы курганов по берегам рек, музейные экспозиции «Русский быт» и «Чаепитие в Мытищах». В парке есть несколько конных дворов и лосиная биостанция. Разработано порядка 10 экологических маршрутов. Для детей работает экологический центр.

Природно-исторические парки

Лучшие рекреационные территории в городе, красивые места для отдыха и прогулок на природе!

Тушинский

Опоясывает жилой район Тушино. Состоит из нескольких участков – усадебный комплекс Братцево с парком, Тушинская чаша, Братцевский и Захарковский сады, Алешкинский лес и др. На территории в ходе раскопок обнаружены ценные находки – стоянки древних людей эпохи неолита, фрагменты посуды и орудий труда, а также селища и курганные группы вятичей. В парке проводятся экскурсии, созданы экотропы, есть детские и спортивные зоны. Зимой проложены лыжные трассы.

Покровское-Стрешнево

Находится на северо-западе столицы. В составе парка – усадебный комплекс с церковью и оранжереями, зона лесопарка, каскад из нескольких прудов с живописным луговым парком. Имеется несколько природных памятников, среди которых родник и один из фрагментов долины речки Химки. Знаменитые обитатели парка – семейство бобров, соорудившие на Химке хатку и плотину. Для детей построены несколько площадок, есть спортивная аллея с тренажерами и точки для пикников.

Останкино

Расположен в северо-восточной части столицы. В основе парка – 200-летняя дубрава, есть также фрагменты сосняка и березовой рощи, сеть больших и малых прудов. На территории размещены дворцово-парковый комплекс – музей-усадьба Останкино, ботанический сад Академии наук, реабилитационный центр Дикуля, Всероссийский выставочный центр, конный центр, музей космонавтики. Также в парке есть зона детских аттракционов, спортивная зона, пейнтбольный клуб.

Измайлово

Находится на востоке столицы, на месте бывшей царской усадьбы. Много водоемов – 2 речки, ручьи, 13 прудов, болота, одно из которых объявлено памятником природы. Также среди природных памятников – 160-летние липы, 120-летние лиственницы, 90-летняя ольха. На территории оборудованы площадки для пикников, работает конно-спортивный центр и экоцентр «Царская пасека». Зимой открыт каток, для лыжников проложены трассы. Есть детская зона аттракционов.

Царицыно

Расположен на юго-востоке столицы. Славится живописными природными ландшафтами, архитектурным дворцовым комплексом Царицино, пейзажным парком, самыми крупными в Москве прудами, памятниками археологии, датированными X-XIII вв. Богатая коллекция растений из разных стран представлена в Бирюлевском дендропарке, особый интерес представляет аллея сакуры. В парке оборудованы несколько детских, спортивных и пикниковых зон, прокат спортивного снаряжения.

Битцевский лес

Находится на юге столицы. Площадь – 1,8 тысяч га. Был создан на базе лесопарка. Имеет 13 участков, объявленных памятниками природы – ельники, родники и др. В составе парка – 3 старинные усадьбы с действующими храмами. Среди других объектов – крупный конно-спортивный комплекс, музей палеонтологии, кинологический центр, Институт охраны природы, санаторий, горнолыжная школа. Экологический центр проводит познавательные экскурсии по парку.

Москворецкий

Находится на западе столицы в долине Москвы-реки. Преобладают крупные водные массивы и луга в обрамлении дубрав, хвойных насаждений, березовых рощ. Обитают 60 видов краснокнижных животных, много птиц, особенно озерных чаек. Большое количество детских и спортивных площадок, есть гребной канал, горнолыжный центр, поля для гольфа, каток, теннисные корты. В составе парка два усадебных комплекса – Фили-Покровское, Кунцево, а также древнее Кунцевское городище.

Косинский

Находится в Восточном округе Москвы. Главные природные богатства – три крупных озера естественного происхождения, единственные в Москве, а также целая сеть болот, несколько прудов и родников с характерной растительностью. Вокруг озер оборудованы пляжи, проложены пешеходные и велосипедные дорожки. Создано несколько площадок для пикников. Среди исторических достопримечательностей – три старинных храма, курганные захоронения древних славян.

Сокольники

Расположен на северо-востоке столицы, на месте старых лесных угодий для царской охоты. Имеет детскую и спортивную зону, а также зону зрелищных мероприятий с несколькими эстрадами, театром, многочисленными выставочными павильонами, читальным залом, дворцом детского творчества. Сотрудники музея Сокольников проводят обзорные и театрализованные экскурсии по парку, исторические квесты. Достойны внимания музеи пинбола и каллиграфии, сиреневый и астрономический сады.

Кузьминки-Люблино

Занимает площадь более 1 тысячи га на юго-востоке столицы. Большая часть территории покрыта молодыми лесными насаждениями, но сохранились и участки с 200-летними деревьями. В составе парка два усадебных комплекса, сохранены и отреставрированы многие сооружения XVIII-XIX вв. Среди интересных объектов – музей старинных автомобилей, музей усадебной культуры, центр по пчеловодству, уголок домашних животных, усадьба Деда Мороза и др. Разработаны маршруты нескольких экотроп.

×

Природные заказники

Ландшафтные, биологические и зоологические, гидрологические и иные территории, предназначенные для охраны (восстановления) редких видов и знакомства с ними.

Воробьевы горы

Находится на правом крутом берегу реки Москвы. Площадь – 135 га. Из-за оползневых процессов эту территорию миновала интенсивная застройка, и сохранился первоначальный природный облик. Здесь организованы 3 экотропы с лавочками, беседками, информационными щитами. Проводятся экскурсии, спортивные мероприятия и экологические акции. Есть несколько историко-культурных памятников – Андреевских монастырь, храм XV века, стела, посвященная Герцену и Огареву.

Долина реки Сетунь

Самый большой заказник расположен на западе столицы, вдоль берегов одного из притоков Москвы-реки. Для знакомства с флорой и фауной заказника организуются экологические экскурсии. Оборудованы зоны для барбекю, детские площадки. К памятникам археологии относятся остатки Матвеевского селища домонгольского периода, Давыдковский могильник. Также на территории находятся Троекуровская усадьба, 4 церкви XVII века, усадебные парки Спасское и Троице-Голенищево.

Дегунинский

Находится на севере столицы, имеет площадь 8,4 га. Статус особо охраняемого получил в 2010 году. Из-за многочисленных дубов, растущих на территории, еще называется Северными Дубками. Созданы все условия для спокойного и активного семейного отдыха – несколько детских и спортивных площадок, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, много скамеек, для прогулок проложена целая сеть дорожек и извилистых тропинок. В зимний период работает открытый каток.

Петровско-Разумовское

Расположен на северо-западе столицы. Включает в себя лесные, луговые, водные территории и архитектурно-парковый ансамбль. От усадебного имения Разумовских остался регулярный парк, скульптуры, каскад прудов с островами, аллея с 200-летними липами. Здесь находится Лесная опытная дача, дендропарк Шредера, музей коневодства. К памятникам архитектуры относятся остатки средневекового селища и древний грунтовый могильник. Популярная зона отдыха – парк Дубки.

Тёплый Стан

Находится на Теплостанской возвышенности. По территории протекает речка Очаковка, создан большой пруд, оборудована зона отдыха «Тропарево». Окружают водоемы березовые рощи и старинные дубравы. Есть несколько исторических памятников – древние захоронения славян в виде курганов, церковь, часовня Сергия Радонежского. Разработан экскурсионный маршрут по дендросаду и аптекарскому огороду, а также посвященный ландшафту заказника, Очаковке и ее притокам.

Тропарёвский

Лесной облагороженный массив на юго-западе Москвы. На его территории – детские, спортивные площадки, зоны для пикников с беседками и местами для мангалов, Аптекарский огород с большим разнообразием лекарственных растений, экотропа, вольерный комплекс для птиц. Летом возле пруда оборудован пляж, зимой действует лыжная трасса и каток. Для детей проводятся познавательные экскурсии, игровые и спортивные программы, летом открыта школа сказочного леса.

Долина реки Сходни в районе Молжаниновский

Находится в Северном округе столицы. Год создания заказника – 2007. Площадь – 11,6 га. Зона обитания более 70 видов позвоночных животных. В их числе достаточно редкие для Москвы травяная лягушка, чибис, озерные чайки. Растительность побережья Сходни сохранила свой первозданный вид, здесь встречаются некоторые краснокнижные растения – болотный сабельник, медуница неясная, плотная хохлатка, колокольчик раскидистый.

Долина реки Сходни в Куркино

Находится на северо-западе столицы. Площадь – 245,5 га. Природа – ценные естественные луга, болота, смешанные леса. Среди растений – самая крупная в Москве популяция орхидей. Для отдыхающих оборудованы пикниковые зоны с мебелью, мангалами, навесами. Для любителей пеших прогулок – экотропы со смотровыми площадками, скамейками. Есть площадка для детей. Организуются экскурсии – обзорные, исторические, ботанические и др. Зимой работают горнолыжная трасса и каток.

Памятники природы

Самые красивые, невосполнимые и уникальные, эстетически ценные комплексы и объекты.

Серебряный Бор

Лесной массив площадью 329 га на северо-западе Москвы. Расположен на искусственном острове. Преобладают сосны, но есть и широколиственные породы. Много водоемов – Бездонное озеро, тростниковые болота, пруд Копань. Оборудованы два пляжа. Имеются вольеры для хищных птиц, журавлей и цапель, ондатр, выдр. Для знакомства с флорой и фауной Серебряного бора созданы две экотропы. Под открытым небом устраивают музыкальные вечера – на Лемешевской поляне.

Пойма реки Москвы под храмом Иоанна Предтечи в Коломенском

Находится в черте Коломенского музея-заповедника. Охраняемая территория состоит из участка старого русла реки – старицы и пойменных лугов с характерной растительностью. В этой местности сохранился первозданный почвенный и растительный покров, что и представляет особую ценность. Построенная на крутом побережье реки церковь Иоанна Предтечи служит великолепным образцом русской храмовой архитектуры периода XVI века и является одной из самых старых в Москве.

Молжаниновское верховое болото

Находится на севере столицы. Площадь – 1,2 га. Лишено подземного питания, образовано за счет воды из атмосферных осадков. Одно из трех сохранившихся верховых болот в Москве. Экосистема отличается от болот низинных. Растительность представлена березами, ивой, плауном, багульником, мхом-сфагнумом, клюквой. Среди птиц – ушастая сова, трясогузка, хохлатая чернеть и др. Животные – в основном земноводные, а также краснокнижный заяц-русак. Организуются тематические экскурсии.

Планируемые к созданию заказники

Наиболее интересные и перспективные территории в плане получения статуса ООПТ

Алтуфьевский

Находится на северо-востоке Москвы, на месте бывшего усадебного имения Алтуфьево. С XVIII века сохранилась церковь, парк с дубовыми, липовыми и тополиными насаждениями. Основа заказника – лесной массив преимущественно из березняка и сосен. Имеется живописный каскад прудов, где гнездятся многие виды птиц, в том числе редкий огарь. Хорошо развита инфраструктура – оборудованы зоны отдыха, площадки для занятий спортом, детских игр, пикников.

Лианозовский

Территория будущего заказника раньше была частью имения Алтуфьево. Имеет площадь около 100 га. Здесь сохранилась старая дубрава, возраст отдельных деревьев – более 150 лет. Есть каскад прудов, ручьи, болота, в том числе верховое – очень ценное для Москвы, с уникальной растительностью. В лесопарке развита тропиночная сеть, имеются детские площадки, специальные зоны для пикников. В зимнее время заливается каток, проводятся акции в поддержку диких обитателей леса.

Медведковский

Небольшой лесной массив площадью 21 га. Имеет большую ценность для Северного Медведково, где он расположен, так как других лесов здесь нет. Своим названием обязан бывшему владельцу земель – князю Пожарскому, прозванному в народе «Медведем». Основу природных богатств составляет березовая роща с фрагментами осинника. В последние годы парк заметно облагородили – оборудовали площадки для детей, зоны для пикников, привели в порядок сеть дорожек, поставили скамейки.

Северный

Расположен на северо-востоке столицы. Территория будущего заказника состоит из двух крупных массивов смешанных лесов, разделенных коттеджными поселками. Площадь – 95 га. Вплотную примыкает к подмосковным лесам, поэтому крупные звери, такие, как лоси, иногда могут свободно заходить на территорию заказника. Ведутся работы по благоустройству местности – приведены в порядок дорожки для пешеходов, оборудованы зоны отдыха, площадки для детских игр.

Долгие пруды

Находится в Северо-Восточном округе. Площадь – 80 га. Главная ценность заказника – два вытянутых пруда площадью 14 га. Большие участки покрыты низинными болотами. В прибрежных зарослях гнездятся озерные чайки, одна из самых крупных колоний в Москве. Также здесь обитает редкая для столицы кутора обыкновенная. К памятникам истории относятся усадьбы Виноградово и Заболотье с фрагментами сохранившихся парков, а также несколько курганов на берегу реки.

Дендрологические парки и ботанические сады

Главные места создания особых коллекций растений и осуществления научной и просветительской деятельности!

Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина

Один из самых крупных в Европе. Находится на территории Останкинского лесопарка. Представлены растения со всего мира, разных климатических зон, в том числе и водные – на специально созданных водоемах. В числе самых интересных достопримечательностей – сад непрерывного цветения, Японский и Теневой сады, розарий. В оранжерее сада выращивают 6 тысяч видов экзотических растений, среди них – коллекция деревьев бонсай и орхидей, самая крупная в стране.

Ботанический сад ВИЛАР

Относится к Институту лекарственных растений. Расположен на месте усадьбы, принадлежавшей фармацевтам Феррейнам, в Северном Бутово. Выращивают растения различных географических регионов России и других стран. Есть несколько оранжерей, участок с лекарственными растениями. Создано несколько искусственных прудов, хорошо известных любителям рыбной ловли. Все снаряжение можно взять напрокат. Рыбалка здесь платная. На берегу имеются беседки.

Ботанический сад имени С. И. Ростовцева

Расположен на территории Тимирязевской сельхозакадемии. Площадь – 1,2 га. Относится к «Петровско-Разумовскому» заказнику. Был заложен в конце XIX века ученым-ботаником Семеном Ростовцевым. Экскурсии предлагают знакомство с уникальной коллекцией тропических, водных и околоводных, альпийских, степных видов растений. Понравившиеся экземпляры можно купить. На базе ботсада ведется научная работа по изучению, выращиванию, размножению декоративных растений.