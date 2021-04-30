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Топ 30 — заповедники Москвы

Топ 30 — заповедники Москвы (1 фото)

Автор:
30 апреля 2021 08:58
Метки: Москва   животные   заповедник   красота   природа   фото   
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В черте Москвы насчитывается более сотни особо охраняемых природных территорий (ООПТ), где действует особый режим охраны, и хозяйственная деятельность частично ограничена. Это «зеленые лаборатории» столицы. Цель их охраны – сберечь естественные ландшафты и растительность, помочь выжить диким животным в условиях мегаполиса, снизить негативное воздействие человека на природу.

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Метки: Москва   животные   заповедник   красота   природа   фото   
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