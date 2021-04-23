Сражение льва и буйвола

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На этих кадрах запечатлён момент поражения льва после столкновения с буйволом в жестокой часовой схватке.
На потрясающих снимках прекрасно продемонстрировано то, как два огромных животных сражаются в поистине ожесточенной битве, в которой, как ни странно, победителем вышел буйвол, оставив на теле животного из семейства кошачьих весьма немалое количество различных повреждений, подчёркнутых кровью хищника.
Данные шикарные снимки были сделаны в Национальном парке Южная Луангва в Замбии фотографом, который находился всего в 30 метрах от дерущихся диких животных.
На одном из изображений 190-килаграммовый лев вцепился в 860-килаграммового буйвола, вонзив когти в шкуру животного, тогда как травоядное в ответ пронзило плоть большой кошки своим острым рогом.
На одном из изображений 190-килаграммовый лев вцепился в 860-килаграммового буйвола, вонзив когти в шкуру животного, тогда как травоядное в ответ пронзило плоть большой кошки своим острым рогом.
На другом же кадре можно разглядеть лежащего на земле окровавленного льва, вокруг которого собрались несколько буйволов из стада.
31-летний фотограф Мэтт Армстронг-Форд (Matt Armstrong-Ford) описал бой как «боксёрский поединок между двумя тяжеловесами».
31-летний фотограф Мэтт Армстронг-Форд (Matt Armstrong-Ford) описал бой как «боксёрский поединок между двумя тяжеловесами».
«Когда мы приехали, мы увидели льва, челюсти которого сомкнулись на морде буйвола», — вспоминает мужчина.
«В течение следующего часа эти двое нападали друг на друга с интервалом от 2 до 5 минут, а в промежутках между этими минутами они просто смотрели и выжидали, пока кто-то из них не сделает шаг.»
«В конце концов, когда оба животных были полностью истощены, из-за кустов выскочил большой бык и положил конец процессу.»
«В течение следующего часа эти двое нападали друг на друга с интервалом от 2 до 5 минут, а в промежутках между этими минутами они просто смотрели и выжидали, пока кто-то из них не сделает шаг.»
«В конце концов, когда оба животных были полностью истощены, из-за кустов выскочил большой бык и положил конец процессу.»
К большому удивлению зрителей, лев умер не сразу и в ту ночь успел успешно поохотиться.
Однако через несколько дней он был найден мёртвым в результате предполагаемого нападения гиены.
Однако через несколько дней он был найден мёртвым в результате предполагаемого нападения гиены.
«Это было изнурительно и невероятно эмоционально, особенно с учётом того, что лев был нам знаком», — добавил шотландец.
«Я не думаю, что кто-то хоть раз вздохнул во время встречи. Это истощало эмоционально и морально.»
«Я не думаю, что кто-то хоть раз вздохнул во время встречи. Это истощало эмоционально и морально.»
Самцы буйволов считаются одними из самых опасных животных Африки.
Как показано на изображениях, их рога сливаются вместе, образуя прочный щит, который местные жители называют «боссом».
Как показано на изображениях, их рога сливаются вместе, образуя прочный щит, который местные жители называют «боссом».
Некоторые из них также известны как «чёрная смерть» или «создатели вдов», поскольку, как сообщается, они затаптывают насмерть или просто убивают около 200 человек в год.
«Я надеюсь, что люди посмотрят изображения и поймут трудности животного мира, не говоря уже о том, что им приходится иметь дело с бесчисленным множеством человеческого влияния на их жизнь», — отметил Армстронг-Форд.
«Я надеюсь, что люди посмотрят изображения и поймут трудности животного мира, не говоря уже о том, что им приходится иметь дело с бесчисленным множеством человеческого влияния на их жизнь», — отметил Армстронг-Форд.
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