Сражение льва и буйвола

Некоторые из них также известны как «чёрная смерть» или «создатели вдов», поскольку, как сообщается, они затаптывают насмерть или просто убивают около 200 человек в год.



«Я надеюсь, что люди посмотрят изображения и поймут трудности животного мира, не говоря уже о том, что им приходится иметь дело с бесчисленным множеством человеческого влияния на их жизнь», — отметил Армстронг-Форд.