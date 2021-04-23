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Сражение льва и буйвола

Сражение льва и буйвола (9 фото)

Автор:
23 апреля 2021 09:45
Сообщество : Животные
Метки: буйвол   животные   лев   природа   схватка   фото   
498
9
На этих кадрах запечатлён момент поражения льва после столкновения с буйволом в жестокой часовой схватке.

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Метки: буйвол   животные   лев   природа   схватка   фото   
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1  комментарий
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harlamov 44 минуты назад
Не понятно только зачем лев до него до#бался. Ну видит, что буйвол опасный и шел бы своей дорогой.
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