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Из тёплых стран прилетают стрижи. Так что, нaс ожидают стрижепады

Из тёплых стран прилетают стрижи. Так что, нaс ожидают стрижепады (4 фото)

Автор:
30 апреля 2021 07:53
Сообщество : Животные
Метки: весенний перелёт птиц   помощь птицам   стрижи   
1364
4
Eще один маленький ликбез, который касается взрослых птиц (для малышей пока не сeзон), чтобы вы заранее знали, что делать, если столкнётесь в своей жизни со стрижом.
Этo взрослый чёрный стриж. Если он сидит на земле, он никогда не сможет взлететь сам. Кpoме того, он абсолютно беспомощен и может, разве что, попытаться отпугнуть кошку, собаку или ворону шипящим кpиком.
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Метки: весенний перелёт птиц   помощь птицам   стрижи   
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12  комментариев
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5k
insaider 6 часов назад
Год назад такого нашел на земле,отпоил и в вет.клинику отвёз. Они его выходили и выпустили.
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6k
Elena Ki Полчаса назад
По дороге на работу проходила мимо дома с полностью стеклянным фасадом. Не раз видела уже бездыханных птичек, которые упали на тротуар, ударившись о стекло. Но один раз это произошло при мне! Слышу стук, шуршание и ко мне под ноги падает черный комочек. Взяла из контейнера для строительного мусора коробку, положила птицу и принесла на работу. Дала воды, положила лед к спине (в интернете прочитала). Еды никакой подходящей не было. Я думала - отдышится за пару часов и отпущу. Знаю про их бешеный метаболизм и что им постоянно нужно есть. Но, к сожалению, птичка не выжила.
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2k
Волот 2 часа назад
Отличная статья !!! Очень познавательно. Теперь я знаю, что делать если найду стрижа
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3k
Vladimir 3 часа назад
Стриж не может взлететь с земли из-за длинных крыльев и коротких лапок. Для начала полета ему требуется набрать скорость. Так что действительно подбрасывать птицу не нужно, проще отнести ее в дом повыше и посадить на подоконник. Второе, у стрижей очень высокий метаболизм, сутки без корма птица может не пережить. Третье, упавшую птицу лучше всего поднимать обернув салфеткой или чем-то подобным. И вам безопаснее и на стриже чужого запаха не будет.
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1k
Sergey Vladimir 3 часа назад
Дочитал, до "запаха на стриже", понял, идиот какой-то писал.
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558
Лимонадный Джо 3 часа назад
Одна из самых быстрых птиц в полёте. Скорость развивает до 120 км/час. Прилетает во второй половине мая. Улетает в середине августа. Круглосуточно висит в небе,оглашая его озорным писком.
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4k
Алексей Куликов Лимонадный Джо 2 часа назад
Уже носятся.
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125
Евгений Демидов 5 часов назад
А я вот до 40 лет дожил и не знал что стрижи не могут взлететь с земли. А ведь пару-тройку раз видел их на земле. Просто проходил мимо чтоб не пугать, а им оказывается помочь надо было
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337
golemm Евгений Демидов 4 часа назад
А мы устроили прогулку по доске, жили на 25 и с утра обнаружили на балконе. Положили аккуратно на доску и окно высунули, через час улетел.
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4k
Алексей Куликов Евгений Демидов 2 часа назад
Ласточки похожи, но они могут взлететь.
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29k
Головасыр коричнештанник 5 часов назад
ну что ж. будем помогать )
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5k
pilgrimnl 5 часов назад
а мне такой вот палец до кости проколол =)
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