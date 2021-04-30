Из тёплых стран прилетают стрижи. Так что, нaс ожидают стрижепады

*Стpижу можно помочь, просто подняв его на ладони повыше Стриж сразу поймёт, что нужно делать. Подбрасывать нельзя - возможно, птица при падении ушиблась, либо у неё обезвоживание или перегрев. Тогда она просто опять упадёт на землю. Если стриж не улетает и он не выглядит травмированным, скорее всего он обезвожен. Стоит попробовать взять его домой, отпоить водой и дать ему отдохнуть (в небольшой коробке) - скорее всего, через сутки-двое его можно будет спокойно отпустить. Подкормить стрижа можно (но не увлекайтесь, если птица не истощена) прокипячённым нежирным творогом смешанным с дафнией. Никакого мяса, опарышей, яиц, морковки, хлеба и прочего, даже если Гугл это советует. Либо насекомые (кормовые тараканы, сверчки, кузнечики, мухи, трутни - и никого кроме), либо творог с дафнией.



*Стрижи часто залетают на балконы или в подъезды. Скорее всего, такая птица будет напугана, будет шипеть и метаться. Бояться стрижа не стоит. Он все равно боится вас сильнее Максимум, что он может сделать - оцарапать коготками. Клеваться они не могут. Ловить стрижа надо осторожно, чтобы не сломать крыло или перья, но, скорей всего, при прикосновении к крылу, стриж сам "сложится" и вам будет удобно его взять.



*K вопросу брезгливости. Немало таких людей, которые боятся кучи болячек, которыми по их мнению можно заразиться, прикоснувшись к дикой птице. Стрижи проводят большую часть своей жизни в воздухе и не контактируют ни с кем, кроме сородичей. Они физически не могут болеть орнитозом или ещё чем-то таким страшным-ужасным. У них нет блох, нет глистов, они не болеют птичьим гриппом. Не отказывайте птице в спасении только потому, что боитесь заразиться от нее тем, чем она даже не болеет.



Будет очень славно, если информация пойдёт в перепост. Возможно, вы спасете жизнь не одной птичке.