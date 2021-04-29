Советский железный конструктор.

В нашем детстве такого не было, весь мир был «бизиборд», главное пальцы в розетку не суй, а так - играй во что хочешь. Хочешь с паяльником, хочешь с машинкой, а хочешь, можешь конструктор собрать. Только он не пластиковый какой-то там, а наш, суровый - металлический.

Я лично очень полюбил этот конструктор, хоть сначала его и боялся. Мне казалось, что там всё сложно и у меня ничего не получится собрать, но потом понял принцип: тут присоединить, там подкрутить, там повернуть, тут отогнуть...

Стараниями нескольких дней, под предводительством папы, у меня получилось собрать автомобиль, он был как настоящий - железный, тяжелый, с колесами и болтами.