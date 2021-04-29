Советский железный конструктор.

Мы были маленькими инженерами. Это было круче чем Лего. Вертолёт не собрал, но машину смог.
Единственной проблемой было то, что после сборки и разборки болели кончики пальцев. Гайки часто приходилось крутить руками...
Сейчас для развития мелкой моторики детей делают специальные доски и называют их очень экзотически - «Бизиборы». В общем, если сказать по-русски всё, что я только что написал, будет так - для того чтобы дети умели управлять своими пальчиками, сейчас делают доски на которые прикреплено куча всякой фиговины: задвижки, застёжки, шпингалеты и выключатели.
В нашем детстве такого не было, весь мир был «бизиборд», главное пальцы в розетку не суй, а так - играй во что хочешь. Хочешь с паяльником, хочешь с машинкой, а хочешь, можешь конструктор собрать. Только он не пластиковый какой-то там, а наш, суровый - металлический.
Я лично очень полюбил этот конструктор, хоть сначала его и боялся. Мне казалось, что там всё сложно и у меня ничего не получится собрать, но потом понял принцип: тут присоединить, там подкрутить, там повернуть, тут отогнуть...
Стараниями нескольких дней, под предводительством папы, у меня получилось собрать автомобиль, он был как настоящий - железный, тяжелый, с колесами и болтами.
Единственной проблемой было то, что после сборки и разборки болели кончики пальцев. Гайки часто приходилось крутить руками, а были такие, которые ни в какую не хотели закручиваться, а потом и откручиваться.
На некоторых болтах была некачественная резьба и гайки накручивались через силу, под углом.
В комплекте был настоящий железный ключик и отвертка, у меня ключиков было даже два.
Следующей моей задачей было построить вертолёт, но почему-то я его не достроил. Зато научился строить кучу всего другого, от мебели до игрушечного дома.
Ух, как все это развивало мелкую моторику. Конечно, я понимаю, что это для совсем разных возрастных категорий, но просто решил сравнить подход к мышлению.
Взять, например, "Лего". Что из него можно построить? Ну, много чего, он объемный, цветной - няшный-мяшный. А наши конструкторы были сразу по-взрослому с технической задачей, развивающей пространственное мышление и инженерные навыки.
Хотя, «Лего» я тоже хотел, что уж тут скрывать. Но у меня его никогда не было, он вообще мало у кого тогда был, в основном мы видели его в рекламе, наверное поэтому и хотели.
Железный конструктор, игрушечные пистолеты, педальные автомобили - из нас растили мужчин, взрослых личностей, никаких тебе спиннеров и тамагочи изначально не было.
А игрушечные танки были крепкие, как настоящие, попробуй еще сломай.
У меня не было «бизиборда», да он мне был и не нужен, чтобы постигать мир. Я постигал его с дедом в гараже или на покосе, весь мир бы открыт для моей мелкой моторики, а я был открыт для него и с радостью познавал.
А у вас был железный конструктор?
Источник:
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Проблемой было то, что допустив ошибку в начале/середине сборки, приходилось крутить все эти бесконечные гайки, чтобы добраться до косяка
Самая что ни на есть мелкая моторика с положительной обратной связью.