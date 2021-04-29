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Советский железный конструктор.

Советский железный конструктор. (8 фото)

Автор:
29 апреля 2021 23:38
Метки: дество   интересно   факты   
203
8

Мы были маленькими инженерами. Это было круче чем Лего. Вертолёт не собрал, но машину смог.

Единственной проблемой было то, что после сборки и разборки болели кончики пальцев. Гайки часто приходилось крутить руками...

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Метки: дество   интересно   факты   
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9  комментариев
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13k
Алексей 2 часа назад
"Единственной проблемой было то, что после сборки и разборки болели кончики пальцев"
Проблемой было то, что допустив ошибку в начале/середине сборки, приходилось крутить все эти бесконечные гайки, чтобы добраться до косяка
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415
Засланный Алексей 49 минут назад
Что заставляло продумывать последовательность действий, предвосхищать ситуацию на несколько шагов вперёд. ))
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8k
Вася 2 часа назад
Ощущение в пальцах до сих пор помню, особенно да, кривая резьба. А собирали из этого конструктора все мыслемые и немыслемые вещи. Кстати, идею этого конструктора вроде ГДР сначала придумала и выпустила, а СССР перенял идею и выпускал похожие свои
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656
Вальдемар 2 часа назад
Да, если бы не хреновая резьба то была бы самая лучшая игрушка
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Главная проблема была это-ключ. Он постоянно куда то проя.....ся. Но! Всегда в наличии был велосипедный ключ(их по чему то всегда было)!
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10k
ГородДомов 2 часа назад
детство детство ты куда ушло ? вернись
я всё осознал
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16k
Robin Hood ГородДомов 2 часа назад
Ушло оно ...
Ссылка www.youtube.com
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13k
Yasen_Perec 3 часа назад
У меня было несколько железных конструкторов и на покосе я каждое лето был. Никак не пойму, какая на фиг на покосе мелкая моторика?
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76k
Броненосец Потелкам Yasen_Perec 3 часа назад
Ну как же - припиской потеребонькать !
Самая что ни на есть мелкая моторика с положительной обратной связью.
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