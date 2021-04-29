В Одессе школьник распылил перцовку в лицо преподавательницы

Учительницу госпитализировали с ожогами глаз, но по сообщениям коллег, с ней уже все в порядке, она находится дома. Что касается трудного подростка, то сначала по его душу вызвали полицию, а затем психологов (куда без них). Действия юного бунтаря подпадают под уголовную статью о хулиганстве. Ему грозит штраф в размере от 45 до 90 тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.





Как выяснили журналисты, причиной конфликта стало обещание преподавательницы позвонить и сообщить его матери о несносном поведении сына, который срывает уроки. Однако оказалось, что мать подростка умерла месяц назад. И он вспылил, начал угрожать и материться, и лучше бы учительница не подходила к нему в этот момент. Как говорят одноклассники, они предупреждали преподавательницу, что лучше не приближаться, поскольку парень в последнее время был весьма агрессивен.