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В Одессе школьник распылил перцовку в лицо преподавательницы

В Одессе школьник распылил перцовку в лицо преподавательницы (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 16:13
Сообщество : Криминал
Метки: видео   конфликт   одесса   перцовка   статья   учитель   школьник   
1158
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Трудному подростку грозит арест на 6 месяцев.

Источник:

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Метки: видео   конфликт   одесса   перцовка   статья   учитель   школьник   
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20  комментариев
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381
vmsoroka Час назад
автор научись пользоватся калькулятором!
В Украине штраф за хулиганство 8 500 – 17 000 гривен что примернно равно 22 800 - 46 000 рублей! Которые родители врядли заплатят - и отправят парня на общественные работы.
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16k
Robin Hood Полминуты назад
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5k
кот базилий 6 минут назад
Агрессивность такого быдла снимается только люлями.
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2k
RRK 16 минут назад
'Из-за этого он вспылил, начал угрожать и материться' А тем временем за кадром ученицы разговаривают матом - вот долб...б))
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39k
Андрей Бертон 18 минут назад
На первый взгляд, кажется что школьника надо сурово наказать. Но правда в другом.
Директор школы рассказала что конфликт улажен.
У школьника умерла мама, в следствии чего он был в дипрессии. Все одноклассники это знали, а также учителя этого класса. Данная учитель, пришла по замене и не знала о этой ситуации. В результате чего и получился данный случай.
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5k
кот базилий Андрей Бертон 5 минут назад
В следующий раз с депрессией он принесет в класс ведро бензина.
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74
Алексей Ш 20 минут назад
В Одессе наконец то сменилась власть и в ходу рубли ??? Или просто тупите ???!!!
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−24
vova old Полчаса назад
а каким образом восьмиклассник может быть арестован ? он ещё не достиг того возраста, автор понимает О чём он пишет? вообще хрен знает что, если учительница не знает что в классе ребёнок у которого месяц назад умерла мать . Она не просто знать Должна, она ещё должна всем способом стараться помогать ему
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765
Оля Т. vova old 19 минут назад
В интервью директриса сказала, что учитель была на подмене и о смерти матери не знала. В любом случае у подростка неадекватная реакция. Когда у меня умерла бабушка и я все равно пошла на учебу, ко мне тоже докопались было. Я просто встала и вышла.
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116
Николай Ващенко Полчаса назад
я не думаю что виноват парень. в полне возможно учитель садист.не окрепшая психика дала збой
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31k
Опаньки Николай Ващенко 15 минут назад
Ротному будет пофиг
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1k
ZillOFF 47 минут назад
А может у него нервный срыв. Может ему помошь нужна.
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1k
Isakov Sergey ZillOFF 6 минут назад
Ну, конечно тут нужна помощь.
Для первой неотложной помощи 25 плетей хватит? Ну, тогда надо уже начинать оказывать.
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995
JulZh Час назад
"Однако оказалось, что мать подростка умерла месяц назад. Из-за этого он вспылил, начал угрожать и материться" То есть если у ребенка умирает кто то из родных, он автоматически получает карт-бланш? Типо - у меня мама умерла, на ножом в ребра! Так что ли?
П**дец товарищи!! Растим поколение ленивых ослов с полным чувством безнаказанности!!!
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10k
gnyS i JulZh 45 минут назад
Не надо про растим, Одесса еще Украина.
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527
Ольга JulZh 49 секунд назад
поддерживаю. у него у мама умерла, путь теперь чужая мама без зрения остается? не можешь посещать занятия - сиди дома, все.
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3k
Димка Смола/67 Час назад
Поколение дебилов и дегенератов.
Вместо мозгов ютуб да тик ток.
Мы тоже выеживались и были не идеальны, но за такое он бы пиз..лей получил сразу же от моих одноклассников, а эти сидят ржут, тьфу и точка.
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749
GoInDown Час назад
Сайт не очень хорошего настроения, и жалко парня и не жалко.
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5k
Алексей Час назад
Ну 3,14здюку ремня, а училке вместо провокаций следовало банально выгнать с урока к директору, с уже последующей беседой в присутствии опекуна и психолуха.
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