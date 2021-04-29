В Одессе школьник распылил перцовку в лицо преподавательницы

Трудному подростку грозит арест на 6 месяцев.
В одесской школе №22 в ходе конфликта восьмиклассник брызнул в лицо учительнице по математике из газового баллончика.
В опубликованном ролике видно, что женщина направила на ученика свой телефон и просит повторить на камеру обещания расправиться с ней. "Убей меня, пожалуйста, зарежь меня", - повторяет женщина. Подросток не стал угрожать, а неожиданно достал перцовку и распылил газ в лицо преподавательнице.
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Учительницу госпитализировали с ожогами глаз, но по сообщениям коллег, с ней уже все в порядке, она находится дома. Что касается трудного подростка, то сначала по его душу вызвали полицию, а затем психологов (куда без них). Действия юного бунтаря подпадают под уголовную статью о хулиганстве. Ему грозит штраф в размере от 45 до 90 тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.
Как выяснили журналисты, причиной конфликта стало обещание преподавательницы позвонить и сообщить его матери о несносном поведении сына, который срывает уроки. Однако оказалось, что мать подростка умерла месяц назад. И он вспылил, начал угрожать и материться, и лучше бы учительница не подходила к нему в этот момент. Как говорят одноклассники, они предупреждали преподавательницу, что лучше не приближаться, поскольку парень в последнее время был весьма агрессивен.
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В Украине штраф за хулиганство 8 500 – 17 000 гривен что примернно равно 22 800 - 46 000 рублей! Которые родители врядли заплатят - и отправят парня на общественные работы.
Директор школы рассказала что конфликт улажен.
У школьника умерла мама, в следствии чего он был в дипрессии. Все одноклассники это знали, а также учителя этого класса. Данная учитель, пришла по замене и не знала о этой ситуации. В результате чего и получился данный случай.
Для первой неотложной помощи 25 плетей хватит? Ну, тогда надо уже начинать оказывать.
Вместо мозгов ютуб да тик ток.
Мы тоже выеживались и были не идеальны, но за такое он бы пиз..лей получил сразу же от моих одноклассников, а эти сидят ржут, тьфу и точка.