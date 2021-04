Лунная программа стартовала в 1961 году, итогом стала первая высадка на Луну двух американских астронавтов, а затем американцы еще 5 раз успешно высаживались на луну, последняя высадка была 1972 году. На всю лунную программу было потрачено около более 25 миллиардов долларов, что в пересчете на сегодняшние деньги составляет порядка 152 миллиардов долларов.



Сегодня освоение Луны стало актуальным, на этой планете есть запас редкоземельных металлов, которые в свою очередь используются в промышленности высоких технологий. Американцы уже делят поверхность Луны, продают, деляги. Возможно, на правах первопроходцев, кто первый высадился, того и тапки. Или по принципу – главное, застолбить.



Почему бы не возобновить лунную программу Аполлон? Тем более, все разработки есть, о каком-то грандиозном пожаре в НАСА не объявляли. Вкладывать огромные деньги в разработку проекта не надо. Я не экономист, но даже мне понятно, что главные средства расходуются на разработку проекта, на запуск пробных проектов, короче, на то, чтобы сделать и проверить, что сделал. А конечный вариант он летит до Луны, высаживает там модуль с астронавтами, потом взлетает с поверхности Луны, состыковывается с космическим кораблем и возвращается обратно на Землю. И так 6 раз подряд.



В НАСА пожара не было, но чертежи этой дорогостоящей программы утрачены. К этому проекту было привлечено 28000 частных подрядчиков.



Спутниковая система передачи данных: Motorola Inc, цена: $15,5 млн.



Подсистема посадки на Землю: Northrop Grumman (тогда Northrop Corp .), Цена: $58,9 млн.



Электростанция на топливных элементах: Pratt and Whitney (тогда United Aircraft ), цена: $95,1 млн.



Криогенный резервуар: Beechcraft (тогда Beech Aircraft ), цена: $38,8 млн.



Маршевая двигательная установка: Aerojet Rocketdyne (тогда Aerojet Liquid Rocket Co .), цена: $117,6 млн.



Баки горючего и окислителя в двигательной установке: General Motors, цена: $15,9 млн.



Механические таймеры и часы: Hammond Organ Co, цена: $3,2 млн.



Подсистема стабилизации и управления: Honeywell, цена: $141,3 млн.



Неужели, подрядчики, которые заработали на этом немалые деньги тоже все утратили.



Вот когда разработали наши ракету, так она до сих пор взлетает и доставляет космонавтов и астронавтов в космос, ракетные двигатели, которые придумали мы, до сих пор работают, еще и американцам их продаем.



А когда осваивают деньги, я не исключаю, что многое за такие деньги нового было придумано, что позже получило свое применение, но самым главным стало кино, которое снимали американские кинематографисты в студии, большой многосерийный фильм из 6 серий, на каждую высадку на Луну.



И если говорить о больших затратах на лунную программу, сегодня бюджет США позволяет выделить на поддержку своих граждан 2 трлн.долларов, а собирается еще выделить 3 трлн.долларов, что для них какие-то 152 миллиарда на новый проект Аполлон.



И последнее, Илон Маск бьется над тем, чтобы посадить ракету обратно, учитывая всю систему навигации, которая на сегодняшний день имеется в распоряжении американского ученого, у него это получается не совсем удачно. А американской лунной программе в 1969 году удалось посадить модуль на совсем не гладкую поверхность Луны, а потом еще 5 раз подряд, и все удачно. Что мешает обратиться Маску к компании, которая уже этим занималась в лунную программу и так успешно. Или там тоже все утрачено, или был пожар, или все настолько засекречено, или Америка не заинтересована в разработках Илона? Так много «или» наводит на мысль, не были они ни на какой Луне.



Все потуги Америки придумать сверхзвуковую ракету, несмотря на большие денежные вливания в эту область, не увенчались успехом, значит, деньги не все решают.



А еще по мере изучения лунной поверхности, оказалось, что там есть радиация, облучение приводит к различным заболеваниям: рак, катаракта, заболевание центральной нервной системы. Но радиация не оказала никакого воздействия на американских астронавтов, которые практически все дожили до 90-летнего возраста.



Один негодяй когда-то сказал, чем чудовищней ложь, тем охотней в нее поверит толпа. А если в эту ложь вложены миллиарды, то поверит весь мир и даже СССР. Не поверил бы только Сергей Павлович Королев, но, к сожалению, он умер в 1966 году, за три года до первой «чудесной» высадки на Луну первых «звездных» актеров.



А у Илона Маска, по-прежнему, ступени космической ракеты то приземляются, то взрываются.