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Спасибо Илону Маску. Он доказал, что американцы никогда не были на Луне

Спасибо Илону Маску. Он доказал, что американцы никогда не были на Луне (2 фото)

Автор:
29 апреля 2021 15:34
Метки: Илон Маску   американцы   луна   спасибо   
1634
2
На этом фоне мы, как победители и первые покорители космоса, почему-то безоговорочно поверили в то, что американцы побывали на Луне. И давно муссируется вопрос: а были ли американцы там?
Главный аргумент за это, огромные денежные средства, которые американское правительство выделило на лунную программу.

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Метки: Илон Маску   американцы   луна   спасибо   
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1k
satra 2 часа назад
Американцы и европейцы АЭС строили, а теперь вот не могут.
Никто не отменяет регресс. Он существует.
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71
Виктор 2 минуты назад
Еще больше месяца до лета! Обострения продолжаются!
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3k
Max Lu Полчаса назад
я вот сейчас загуглил сколько стоит в германии светофор. обычный около 34.000 евро, а с трамвайной полосой уже от 240.000 евро. Это я к чему? ты думаешь 50 лет назад такие же цены были? никто не даёт гарантию что с развитием технологии всё и везде будет становиться дешевле ну и как всегда к теме: в то время сша и ссср хорошо следили друг за другом. почему тогда ничего не заметили?
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13k
Serg2001 Час назад
Для меня гораздо существеннее другое обстоятельство. Неужели в условиях холодной войны в СССР при малейшем сомнении в достоверности этой лунной высадки, не воспользовались бы таким подарком? Да наша пропаганда на весь мир бы шум подняла о лживости и лицемерии капиталистического мира. Зачем западу так подставляться? Огромен риск репутационных потерь, несовместимый с эфемерной возможной выгодой. При таким огромном количестве людей, задействованных в лунной программе, просто невозможно уберечь такой фейк от разглашения. Да и наши штирлицы в Америке свой хлеб никогда зря не ели... ) Кстати, все наши космонавты открыто ржут, когда у них про это спрашивают. Все уверены, что пиндосы там реально были.
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8k
portmen77 Serg2001 38 минут назад
Вы мыслите очень прямолинейно. Враги и друзья, правда и ложь, хороший плохой, белое черное. А действительность полна оттенков. Порой самых неожиданных.
Например гипотетическая ситуация. Все знают, что СССР отправлял в облёт луны аппараты с животными (черепахи, мухи и т.д) Так вот данных по ним вы не найдете. А что если итогом эксперимента стал вывод, что пояс Ван Аллена при современном уровне технологий непреодолим для живых существ. И в ближайшей перспективе преодолимы не будут. Как бы вы распорядились этими данными как глава СССР? Выступили и с трибуны сказали народу правду? Что их мечты о межзвёздных перелётах фикция? А тут америкосы предлагают гешефт. Они снимают кино про луну. Все аплодируют, а на Союз сыплются не американские бомбы а всевозможные плюшки.... Что бы вы решили?
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13k
Serg2001 portmen77 17 минут назад
Межзвездные перелеты это конечно заманчиво. Но их можно немного отложить до появления новых технологий. А вот заклеймить позором лживых империалистических свиней всегда было бесценно! Вся идеология тогда строилась на "догнать и перегнать". Да во многом и сейчас идет постоянное сравнение с США. Разве нет?
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220
суссик Serg2001 12 минут назад
" 1969 год. Администрация США взяла курс на «вьетнамизацию», или «деамериканизацию», войны в Южном Вьетнаме. К концу 1970 года из Южного Вьетнама были выведены 210 тысяч американских солдат и офицеров, а численность сайгонской армии доведена до 1,1 миллиона человек.

1969 год. В Хельсинки начинаются советско-американские переговоры по ограничению стратегических вооружений.

1969 год. США и СССР ратифицируют Договор о нераспространении ядерного оружия.

1969 год. США неожиданно разрешили продажу машин IBM-360/370 и программного обеспечения своему геополитическому врагу. "Враг", недолго думая, скопировал эти машины, положив начало серии ЕС-ЭВМ. Немного поздней США продали в СССР ЭВМ "DEC PDP-11", из которой на родине победившего социализма родилась серия СМ-ЭВМ.

1969 год. Министр иностранных дел СССР Громыко начинает в Москве переговоры с послом Западной Германии по вопросу о всеобщем отказе от использования силы при решении международных проблем.

13 декабря 1969. Начало строительства КАМАЗа. В оснащении КамАЗа приняли участие более 700 иностранных фирм из 19 стран Европы (СЭВ и Западной Европы), США, Канады, и Японии. Американцы даже передали для производства в Советском Союзе
чертежи своей грузовой машины "Интернационал", ставшей позже прообразом КАМАЗа.

1970 год. ФРГ признала послевоенные границы.

1970 год. Сделка века «газ-трубы», контракт века «газ-трубы» долгосрочное соглашение (международный контракт) между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германии о поставке в СССР труб большого диаметра и другого оборудования для строительства газопровода в Западную Европу с платой за поставленные трубы и оборудование газом с месторождений Западной Сибири.

1970-е годы. Экспорт сырой нефти из СССР увеличился в 4 раза по сравнению с 60-ми годами.

1971 год. США, Великобритания, Франция и СССР подписывают в Берлине "Соглашение о взаимоотношениях между Западным Берлином и Западной Германией".

1972 год. Договор о запрещении бактериологического оружия.

1972 год. СССР закупает в США 19 млн. тонн зерна. Правительству США пришлось субсидировать экспортеров, причем счет экспортных субсидий пошел на сотни миллионов «тех» долларов. В американских учебниках это событие называют не иначе как «Великое зерновое ограбление».

1972 год. 3 декада мая. Пакет соглашений и договоров с США во время визита Р. Никсона в Москву:
1. Договор с США о ПРО.
Договор зафиксировал обязательство сторон отказаться от создания, испытания и развёртывания систем или компонентов ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования для борьбы со стратегическими баллистическими ракетами, а также не создавать системы ПРО территории страны.
2. Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1);
3. документ «Основы взаимоотношений между СССР и США» ;
4. Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;
5. Соглашение между правительством СССР и правительством США о сотрудничестве в области медицинской науки и здравоохранения;
6. Соглашение между правительством СССР и правительством США о сотрудничестве в области науки и техники (продлено в 1977);
7. Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях (продлено в 1977);
8. Соглашение между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним.

1972 год. Осень. Советско-американский торговый договор.

1973 год. Открытие в Хельсинки Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

1974 год. Визит Р.Никсона в Москву договор об ограничении подземных ядерных испытаний

1974 год. Встреча Брежнева с Фордом во Владивостоке переговоры о разоружении.

1975 год. Полет "Союз-Аполлон".

1975 год. Окончание войны во Вьетнаме.. "
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8k
portmen77 Serg2001 8 минут назад
Я, простите, не знаю вашего возраста, я не жил в 60х, но представление имею. Такого энтузиазма, который вызвал полёт Гагарина небыло до и не будет после. Это был взрыв. Ураган! Почитайте литературу тех лет, сплошная космонавтика. В космос хотели все и готовы были для этого жизни положить. Как в СССР так и в США. Так вот сказать этим людям, что околоземные орбитальные полёты человека это предел для реактивной космонавтики, а другую изобретут через сотни или тысячи лет... И раскрой СССР американскую туфту что бы было в перспективе? Необходимость самим посылать человека на Луну. А это не возможно. Значит или сказать правду или самим снимать кино...
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5k
Пепелац Час назад
Просто оставлю это здесь..
Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5В" в четверг успешно вывела на низкую околоземную орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей китайской орбитальной станции, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Запуск ракеты с базовым модулем станции был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 11:25 по пекинскому времени (06:25 мск). Примерно через семь минут модуль "Тяньхэ" был выведен на орбиту.

Вывод на орбиту высотой 370 км основного модуля (весом 22,5 тонны и объемом 50 куб. метров) с центром управления, жилым отсеком и шлюзом является первым этапом создания орбитальной станции. Всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

На орбиту выведут два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому модулю. Будут запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. Предполагается, что уже в мае к станции отправится грузовой корабль "Тяньчжоу-2", а в июне полетит пилотируемый "Шэньчжоу-12" с тремя тайконавтами (космонавтами) на борту для сборки и подключения доставленного оборудования.

Общий вес станции после завершения ее строительства в 2022 году составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции.

Китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.
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216
Серега 2 часа назад
Так доказал,или наводит на мысль?Доказал,это когда все убедились на 100 %.
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1k
Eugene 2 часа назад
Какой бред написан:
Луна планета.
Маск ученый.
Маск омериканец.

Ты не только не економист, тебе еще в школу вернуться надо.
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8k
БарНалей Перст Указующий Час назад
То, что Луна является спутником земли нихрена не делает ее не планетой.
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7k
Перст Указующий Eugene Час назад
первый раз вижу такие мутные критерии как "устранить препятствия". А если препятствия ну очень большие, типа другой планеты или массивного астероида, который когда-нибудь врежется и сместит орбиту?
Достаточно массивная, чтобы обрести круглую форму, имеет внутреннюю структуру из ядра, мантии и тд. Это мне более понятно.
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Перст Указующий БарНалей Час назад
если б так сложилось, что мы жили на луне, спутником была бы земля. Это всего лишь временное состояние.
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Eugene Перст Указующий Час назад
Может кривой перевод на русский?
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БарНалей Перст Указующий Час назад
Если бы луна была бы массивней земли. Кстати шансы такие были.
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2k
DerDimon 2 часа назад
Вопрос неоднозначный, но этот текст написал идиот. Давайте сначала построим такой насос, чтобы откачать всю атмосферу, и бахнем антигравитационные устройства на возвращаемую ступень, чтобы Маск смог обратиться к создателям лунного модуля.
И фраза, что основной аргумент за то, что высадки были - это потраченные деньги, это тупорылая подмена понятий. Ну написал кто-то свои неумные мысли, нафига это копипастить?
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2k
DerDimon Александр Час назад
Не спорю, смущает ещё и безаварийность всех, кроме одной, миссий, после стольких неудач, с отсутствием беспилотных посадок на Луну. И без Маска хватает материала. И это стыкуется с тем, что Маск занят не Луной, а Марсом. Но посадка ступеней - это немного другая область.
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2k
DerDimon Taximaxi Час назад
Да, мой папа капрал американский, и часто навещает твоего папку. Но мозгов тебе не хватит понять, что я написал. Армия тебе явно не на пользу пошла.
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2k
DerDimon CruelAsm Час назад
И что это меняет?) это две сложнейшие задачи, первую якобы решили, без беспилотных испытаний, и с наземными испытаниями, с авариями. Вторую ещё не решили. Но они разные, и проводить параллели неуместно. Они разные технически, но схожие по духу освоения бюджета.
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2k
DerDimon Алекс Юстасов Час назад
Однозначно, но даже если бы им удалось всë это провернуть, в чем есть сомнения, это бы не гарантировало успех Маску. А тут вывод строится от обратного, раз у него выходит через раз, то и в 60-х ничего не было. Это нелепо звучит.
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10k
Taximaxi DerDimon 58 минут назад
Да тут думаю,мозгов ни у кого не хватит. Ну,только разве у твоего лечащего врача.
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