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На этом фоне мы, как победители и первые покорители космоса, почему-то безоговорочно поверили в то, что американцы побывали на Луне. И давно муссируется вопрос: а были ли американцы там?
Главный аргумент за это, огромные денежные средства, которые американское правительство выделило на лунную программу.
Главный аргумент за это, огромные денежные средства, которые американское правительство выделило на лунную программу.
Так случилось, что СССР первый запустил спутник на орбиту Земли. И, без сомнения, первый человек в космосе – советский космонавт Юрий Гагарин.
Лунная программа стартовала в 1961 году, итогом стала первая высадка на Луну двух американских астронавтов, а затем американцы еще 5 раз успешно высаживались на луну, последняя высадка была 1972 году. На всю лунную программу было потрачено около более 25 миллиардов долларов, что в пересчете на сегодняшние деньги составляет порядка 152 миллиардов долларов.
Сегодня освоение Луны стало актуальным, на этой планете есть запас редкоземельных металлов, которые в свою очередь используются в промышленности высоких технологий. Американцы уже делят поверхность Луны, продают, деляги. Возможно, на правах первопроходцев, кто первый высадился, того и тапки. Или по принципу – главное, застолбить.
Почему бы не возобновить лунную программу Аполлон? Тем более, все разработки есть, о каком-то грандиозном пожаре в НАСА не объявляли. Вкладывать огромные деньги в разработку проекта не надо. Я не экономист, но даже мне понятно, что главные средства расходуются на разработку проекта, на запуск пробных проектов, короче, на то, чтобы сделать и проверить, что сделал. А конечный вариант он летит до Луны, высаживает там модуль с астронавтами, потом взлетает с поверхности Луны, состыковывается с космическим кораблем и возвращается обратно на Землю. И так 6 раз подряд.
В НАСА пожара не было, но чертежи этой дорогостоящей программы утрачены. К этому проекту было привлечено 28000 частных подрядчиков.
Спутниковая система передачи данных: Motorola Inc, цена: $15,5 млн.
Подсистема посадки на Землю: Northrop Grumman (тогда Northrop Corp .), Цена: $58,9 млн.
Электростанция на топливных элементах: Pratt and Whitney (тогда United Aircraft ), цена: $95,1 млн.
Криогенный резервуар: Beechcraft (тогда Beech Aircraft ), цена: $38,8 млн.
Маршевая двигательная установка: Aerojet Rocketdyne (тогда Aerojet Liquid Rocket Co .), цена: $117,6 млн.
Баки горючего и окислителя в двигательной установке: General Motors, цена: $15,9 млн.
Механические таймеры и часы: Hammond Organ Co, цена: $3,2 млн.
Подсистема стабилизации и управления: Honeywell, цена: $141,3 млн.
Неужели, подрядчики, которые заработали на этом немалые деньги тоже все утратили.
Вот когда разработали наши ракету, так она до сих пор взлетает и доставляет космонавтов и астронавтов в космос, ракетные двигатели, которые придумали мы, до сих пор работают, еще и американцам их продаем.
А когда осваивают деньги, я не исключаю, что многое за такие деньги нового было придумано, что позже получило свое применение, но самым главным стало кино, которое снимали американские кинематографисты в студии, большой многосерийный фильм из 6 серий, на каждую высадку на Луну.
И если говорить о больших затратах на лунную программу, сегодня бюджет США позволяет выделить на поддержку своих граждан 2 трлн.долларов, а собирается еще выделить 3 трлн.долларов, что для них какие-то 152 миллиарда на новый проект Аполлон.
И последнее, Илон Маск бьется над тем, чтобы посадить ракету обратно, учитывая всю систему навигации, которая на сегодняшний день имеется в распоряжении американского ученого, у него это получается не совсем удачно. А американской лунной программе в 1969 году удалось посадить модуль на совсем не гладкую поверхность Луны, а потом еще 5 раз подряд, и все удачно. Что мешает обратиться Маску к компании, которая уже этим занималась в лунную программу и так успешно. Или там тоже все утрачено, или был пожар, или все настолько засекречено, или Америка не заинтересована в разработках Илона? Так много «или» наводит на мысль, не были они ни на какой Луне.
Все потуги Америки придумать сверхзвуковую ракету, несмотря на большие денежные вливания в эту область, не увенчались успехом, значит, деньги не все решают.
А еще по мере изучения лунной поверхности, оказалось, что там есть радиация, облучение приводит к различным заболеваниям: рак, катаракта, заболевание центральной нервной системы. Но радиация не оказала никакого воздействия на американских астронавтов, которые практически все дожили до 90-летнего возраста.
Один негодяй когда-то сказал, чем чудовищней ложь, тем охотней в нее поверит толпа. А если в эту ложь вложены миллиарды, то поверит весь мир и даже СССР. Не поверил бы только Сергей Павлович Королев, но, к сожалению, он умер в 1966 году, за три года до первой «чудесной» высадки на Луну первых «звездных» актеров.
А у Илона Маска, по-прежнему, ступени космической ракеты то приземляются, то взрываются.
Сегодня освоение Луны стало актуальным, на этой планете есть запас редкоземельных металлов, которые в свою очередь используются в промышленности высоких технологий. Американцы уже делят поверхность Луны, продают, деляги. Возможно, на правах первопроходцев, кто первый высадился, того и тапки. Или по принципу – главное, застолбить.
Почему бы не возобновить лунную программу Аполлон? Тем более, все разработки есть, о каком-то грандиозном пожаре в НАСА не объявляли. Вкладывать огромные деньги в разработку проекта не надо. Я не экономист, но даже мне понятно, что главные средства расходуются на разработку проекта, на запуск пробных проектов, короче, на то, чтобы сделать и проверить, что сделал. А конечный вариант он летит до Луны, высаживает там модуль с астронавтами, потом взлетает с поверхности Луны, состыковывается с космическим кораблем и возвращается обратно на Землю. И так 6 раз подряд.
В НАСА пожара не было, но чертежи этой дорогостоящей программы утрачены. К этому проекту было привлечено 28000 частных подрядчиков.
Спутниковая система передачи данных: Motorola Inc, цена: $15,5 млн.
Подсистема посадки на Землю: Northrop Grumman (тогда Northrop Corp .), Цена: $58,9 млн.
Электростанция на топливных элементах: Pratt and Whitney (тогда United Aircraft ), цена: $95,1 млн.
Криогенный резервуар: Beechcraft (тогда Beech Aircraft ), цена: $38,8 млн.
Маршевая двигательная установка: Aerojet Rocketdyne (тогда Aerojet Liquid Rocket Co .), цена: $117,6 млн.
Баки горючего и окислителя в двигательной установке: General Motors, цена: $15,9 млн.
Механические таймеры и часы: Hammond Organ Co, цена: $3,2 млн.
Подсистема стабилизации и управления: Honeywell, цена: $141,3 млн.
Неужели, подрядчики, которые заработали на этом немалые деньги тоже все утратили.
Вот когда разработали наши ракету, так она до сих пор взлетает и доставляет космонавтов и астронавтов в космос, ракетные двигатели, которые придумали мы, до сих пор работают, еще и американцам их продаем.
А когда осваивают деньги, я не исключаю, что многое за такие деньги нового было придумано, что позже получило свое применение, но самым главным стало кино, которое снимали американские кинематографисты в студии, большой многосерийный фильм из 6 серий, на каждую высадку на Луну.
И если говорить о больших затратах на лунную программу, сегодня бюджет США позволяет выделить на поддержку своих граждан 2 трлн.долларов, а собирается еще выделить 3 трлн.долларов, что для них какие-то 152 миллиарда на новый проект Аполлон.
И последнее, Илон Маск бьется над тем, чтобы посадить ракету обратно, учитывая всю систему навигации, которая на сегодняшний день имеется в распоряжении американского ученого, у него это получается не совсем удачно. А американской лунной программе в 1969 году удалось посадить модуль на совсем не гладкую поверхность Луны, а потом еще 5 раз подряд, и все удачно. Что мешает обратиться Маску к компании, которая уже этим занималась в лунную программу и так успешно. Или там тоже все утрачено, или был пожар, или все настолько засекречено, или Америка не заинтересована в разработках Илона? Так много «или» наводит на мысль, не были они ни на какой Луне.
Все потуги Америки придумать сверхзвуковую ракету, несмотря на большие денежные вливания в эту область, не увенчались успехом, значит, деньги не все решают.
А еще по мере изучения лунной поверхности, оказалось, что там есть радиация, облучение приводит к различным заболеваниям: рак, катаракта, заболевание центральной нервной системы. Но радиация не оказала никакого воздействия на американских астронавтов, которые практически все дожили до 90-летнего возраста.
Один негодяй когда-то сказал, чем чудовищней ложь, тем охотней в нее поверит толпа. А если в эту ложь вложены миллиарды, то поверит весь мир и даже СССР. Не поверил бы только Сергей Павлович Королев, но, к сожалению, он умер в 1966 году, за три года до первой «чудесной» высадки на Луну первых «звездных» актеров.
А у Илона Маска, по-прежнему, ступени космической ракеты то приземляются, то взрываются.
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Метки: Илон Маску американцы луна спасибо
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Никто не отменяет регресс. Он существует.
Например гипотетическая ситуация. Все знают, что СССР отправлял в облёт луны аппараты с животными (черепахи, мухи и т.д) Так вот данных по ним вы не найдете. А что если итогом эксперимента стал вывод, что пояс Ван Аллена при современном уровне технологий непреодолим для живых существ. И в ближайшей перспективе преодолимы не будут. Как бы вы распорядились этими данными как глава СССР? Выступили и с трибуны сказали народу правду? Что их мечты о межзвёздных перелётах фикция? А тут америкосы предлагают гешефт. Они снимают кино про луну. Все аплодируют, а на Союз сыплются не американские бомбы а всевозможные плюшки.... Что бы вы решили?
1969 год. В Хельсинки начинаются советско-американские переговоры по ограничению стратегических вооружений.
1969 год. США и СССР ратифицируют Договор о нераспространении ядерного оружия.
1969 год. США неожиданно разрешили продажу машин IBM-360/370 и программного обеспечения своему геополитическому врагу. "Враг", недолго думая, скопировал эти машины, положив начало серии ЕС-ЭВМ. Немного поздней США продали в СССР ЭВМ "DEC PDP-11", из которой на родине победившего социализма родилась серия СМ-ЭВМ.
1969 год. Министр иностранных дел СССР Громыко начинает в Москве переговоры с послом Западной Германии по вопросу о всеобщем отказе от использования силы при решении международных проблем.
13 декабря 1969. Начало строительства КАМАЗа. В оснащении КамАЗа приняли участие более 700 иностранных фирм из 19 стран Европы (СЭВ и Западной Европы), США, Канады, и Японии. Американцы даже передали для производства в Советском Союзе
чертежи своей грузовой машины "Интернационал", ставшей позже прообразом КАМАЗа.
1970 год. ФРГ признала послевоенные границы.
1970 год. Сделка века «газ-трубы», контракт века «газ-трубы» долгосрочное соглашение (международный контракт) между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германии о поставке в СССР труб большого диаметра и другого оборудования для строительства газопровода в Западную Европу с платой за поставленные трубы и оборудование газом с месторождений Западной Сибири.
1970-е годы. Экспорт сырой нефти из СССР увеличился в 4 раза по сравнению с 60-ми годами.
1971 год. США, Великобритания, Франция и СССР подписывают в Берлине "Соглашение о взаимоотношениях между Западным Берлином и Западной Германией".
1972 год. Договор о запрещении бактериологического оружия.
1972 год. СССР закупает в США 19 млн. тонн зерна. Правительству США пришлось субсидировать экспортеров, причем счет экспортных субсидий пошел на сотни миллионов «тех» долларов. В американских учебниках это событие называют не иначе как «Великое зерновое ограбление».
1972 год. 3 декада мая. Пакет соглашений и договоров с США во время визита Р. Никсона в Москву:
1. Договор с США о ПРО.
Договор зафиксировал обязательство сторон отказаться от создания, испытания и развёртывания систем или компонентов ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования для борьбы со стратегическими баллистическими ракетами, а также не создавать системы ПРО территории страны.
2. Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1);
3. документ «Основы взаимоотношений между СССР и США» ;
4. Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;
5. Соглашение между правительством СССР и правительством США о сотрудничестве в области медицинской науки и здравоохранения;
6. Соглашение между правительством СССР и правительством США о сотрудничестве в области науки и техники (продлено в 1977);
7. Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях (продлено в 1977);
8. Соглашение между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним.
1972 год. Осень. Советско-американский торговый договор.
1973 год. Открытие в Хельсинки Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
1974 год. Визит Р.Никсона в Москву договор об ограничении подземных ядерных испытаний
1974 год. Встреча Брежнева с Фордом во Владивостоке переговоры о разоружении.
1975 год. Полет "Союз-Аполлон".
1975 год. Окончание войны во Вьетнаме.. "
Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5В" в четверг успешно вывела на низкую околоземную орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей китайской орбитальной станции, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Запуск ракеты с базовым модулем станции был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 11:25 по пекинскому времени (06:25 мск). Примерно через семь минут модуль "Тяньхэ" был выведен на орбиту.
Вывод на орбиту высотой 370 км основного модуля (весом 22,5 тонны и объемом 50 куб. метров) с центром управления, жилым отсеком и шлюзом является первым этапом создания орбитальной станции. Всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.
На орбиту выведут два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому модулю. Будут запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. Предполагается, что уже в мае к станции отправится грузовой корабль "Тяньчжоу-2", а в июне полетит пилотируемый "Шэньчжоу-12" с тремя тайконавтами (космонавтами) на борту для сборки и подключения доставленного оборудования.
Общий вес станции после завершения ее строительства в 2022 году составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции.
Китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.
Луна планета.
Маск ученый.
Маск омериканец.
Ты не только не економист, тебе еще в школу вернуться надо.
Достаточно массивная, чтобы обрести круглую форму, имеет внутреннюю структуру из ядра, мантии и тд. Это мне более понятно.
И фраза, что основной аргумент за то, что высадки были - это потраченные деньги, это тупорылая подмена понятий. Ну написал кто-то свои неумные мысли, нафига это копипастить?