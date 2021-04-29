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Круговерть дел греховных: в чем истинная суть «Божественной комедии» Данте?

Круговерть дел греховных: в чем истинная суть «Божественной комедии» Данте? (4 фото)

Автор:
29 апреля 2021 11:29
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: аллегория   божественная комедия   данте алигьери   образ   общество   порок   почемучка   
941
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О тонком фантасмагоричном произведении Данте слышали даже те, кто его не читал. «Божественная комедия» – комедия, которая не потеряла актуальности в и наше время – почему она относится именно к этому жанру?

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Метки: аллегория   божественная комедия   данте алигьери   образ   общество   порок   почемучка   
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3  комментария
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Corvus Corax 2 часа назад
Читал. Ад. На трети Чистилища сломался.. )) Мильтон (Потерянный рай) понравился намного больше, очень сильная и красивая поэма.
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Борис Карабанов Час назад
Кстати, а что к православной Пасхе никакого пакостного вброса от "немракобесов" не будет? Я пропустил или ещё рано?
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