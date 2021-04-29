Совершенно неожиданно герой оказывается в темном лесу. И путь ему преграждают три сущности – Похоть, Алчность и Гордыня – самые распространенные грехи человечества. А сам лес выступает олицетворением сомнений, в которые погружаются люди по достижении взрослого возраста.

И тут появляется поэт Вергилий и приглашает главного героя отправиться на прогулку и своими глазами взглянуть на суть и смысл потустороннего. В качестве решающего аргумента, заставившего Данте сделать выбор, покойный поэт обещает тому встречу с Беатриче.

Герои попадают в Ад со всеми его кругами и наблюдают за мучениями грешных душ во всех его 9 кругах, а затем посещают Чистилище и Рай, где и происходит долгожданная встреча.