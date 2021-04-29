О тонком фантасмагоричном произведении Данте слышали даже те, кто его не читал. «Божественная комедия» – комедия, которая не потеряла актуальности в и наше время – почему она относится именно к этому жанру?
Чего же в этом произведении больше – религиозной составляющей, злободневной политической сатиры или чего-то еще? В действительности у автора было как минимум две причины отнести его к жанру комедии. Прежде всего, это развитие сюжета: жутковатое повествование к концу становится радостным и позитивным, что, в общем-то, характерно именно для комедий. Плюс к этому, по тогдашним канонам (а создавалось оно приблизительно с 1308 по 1321 год) произведения высокого штиля – трагедии писались на латинском, тогда как «Божественная» написана на итальянском, который в те времена считался вульгарным. Кстати, считается, что сам эпитет впервые использовал поэт и писатель эпохи раннего Возрождения Джованни Боккаччо, придя в совершенное восхищение от прочитанного.
Совершенно неожиданно герой оказывается в темном лесу. И путь ему преграждают три сущности – Похоть, Алчность и Гордыня – самые распространенные грехи человечества. А сам лес выступает олицетворением сомнений, в которые погружаются люди по достижении взрослого возраста.
И тут появляется поэт Вергилий и приглашает главного героя отправиться на прогулку и своими глазами взглянуть на суть и смысл потустороннего. В качестве решающего аргумента, заставившего Данте сделать выбор, покойный поэт обещает тому встречу с Беатриче.
Герои попадают в Ад со всеми его кругами и наблюдают за мучениями грешных душ во всех его 9 кругах, а затем посещают Чистилище и Рай, где и происходит долгожданная встреча.
Самой яркой составляющей произведения является описание Ада. Который впоследствии практически стал именем нарицательным. В наше время имя Данте автоматически на подсознательном уровне соотносится с Адом. На его фоне описания Чистилища и Рая смотрятся как-то бледновато и скромно. Пекло же прописано так ярко, живо и реалистично, что невольно возникает подозрение, что автор побывал там лично и видел все своими глазами.
Современнику может показаться, что для создания такой безумной и реалистичной картины явно нужны были какие-то специфические вещества. Однако если вдуматься повнимательнее, то ничего кроме таланта и умения подмечать детали не понадобилось. Алигьери всего лишь скомпоновал распространенные домыслы, заблуждения и фантазии. Объединив мифы различных стран, он создал такой себе мудреный, но аппетитный салатик, который, как говорится, вполне себе удобоварим и по прошествии 700 лет.
Отразив элементы традиционного католического учения вперемежку с характерными для Средневековья представлениями типа структуры Рая, Ада и Чистилища, он получил единое упорядоченное полотно, узоры в котором дополняли, а не противоречили друг другу.
Особое внимание автор уделил и обитателям Ада. Здесь можно встретить самых разных персонажей, от известных персон до совершенно темных и непонятных личностей. И здесь как раз четко прослеживается политическая подоплека, поскольку многие души, на которые есть отсылка в произведении, значимые для современников фигуры.
В общем и целом «Комедия» возымела в тогдашнем обществе эффект разорвавшейся бомбы, поскольку реалистичные описания заставили людей поверить в существование загробного мира и прочую мистику. Что касается современников, то для общества более злободневны аллегории. Они демонстрируют человеческие пороки, которые, в общем-то, не изменились и за столетия.
А к какому жанру вы бы отнести «Божественную комедию» великого Данте Алигьери?
Источник:
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