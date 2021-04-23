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Актуальность комедии Фонвизина «Недоросль» для наших дней

Актуальность комедии Фонвизина «Недоросль» для наших дней (4 фото)

Автор:
23 апреля 2021 10:18
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Время   Недоросль   Фонвизин   актуальность   классика   комедия   почемучка   проблема   
809
4

Нередко после повторного прочтения классиков возникает мысль об их удивительной прозорливости и точном ощущении проблем, которые не теряют злободневности. Почему комедия «Недоросль» актуальна и в наше время, и, пожалуй, даже больше, чем два века назад?

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Метки: Время   Недоросль   Фонвизин   актуальность   классика   комедия   почемучка   проблема   
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5  комментариев
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753
Атомный Крот 2 часа назад
Произведение - бессмертно.

"Не хочу учиться, а хочу жениться!" и "Извозчик довезет!" - не теряли своей актуальности еще ни разу.
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4k
Димыч 24 минуты назад
Примеров таких "Митрофанушек" сейчас много. Взять, хотя бы, некоторых детей моих знакомых... С младенчества дули в ж..у, кричали - дай! Было - на. Многим за 20. И это не только пацаны. Девочки такие же. Бестолковые, инфантильные, безграмотные и с мегазапросами.
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568
Сергей Полчаса назад
актуально и сейчас, т.к. эти проблемы были всегда. Люди не меняются. Изменяется мир, в котором они живут.
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7k
antonium 52 минуты назад
"на фоне распространенной инфантилизации, обусловленной изнеживающим воспитанием подрастающего поколения". А кто виноват? Не старшее ли поколение (О Боже!), которое создало такие условия для нынешней молодежи? И заметьте всегда старшее поколение будет недовольно молодыми. Так было есть и будет (вспомните бессмертные "Отцы и дети" Ивана Сергеевича).
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1k
Кер Реев antonium Полчаса назад
Э, нет! Не надо валить на старшее поколение! Я то как раз считаю, что основная вина на государстве, которое так расставило поведенческие приоритеты в обществе, что быть "успешным" (финансово) необразованным бездельником - стало очень привлекательно и популярно.
Да ещё не забывайте, что управлять плохо образованными, и во всём зависящими от подачек государства людьми - для "элиток" - гораааздо проще. Мне кажется - здесь большая часть вины.
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