Нередко после повторного прочтения классиков возникает мысль об их удивительной прозорливости и точном ощущении проблем, которые не теряют злободневности. Почему комедия «Недоросль» актуальна и в наше время, и, пожалуй, даже больше, чем два века назад?
Это произведение по праву считается вершиной творчества Дениса Ивановича Фонвизина и пиком всей драматургической мысли XVIII века. Сохранив классическую основу, произведение при этом стало глубоко новаторским.
В нем помимо извечных неистребимых пороков – грубости, глупости, жадности, необразованности виртуозно высмеивается проблема воспитания тогдашних молодых людей, которую автор отразил в названии: недоросль – это получивший домашнее образование юный представитель дворянского сословия.
В отличие от представителей классической школы, автор не просто обозначил саму проблему воспитания, но и разложил по полочкам условия и предпосылки, способствующие ее появлению. Произведение действительно ода реалистичности в русской литературе. Автор развенчивает алчность и жестокость Простаковых, глупость и безнаказанность Скотининых.
При этом в отличие от классических произведений, в которых центральное место занимает какая-то одна тема, здесь ясно и четко наблюдается многотемность. Она проявляется связью сложностей воспитания с крепостничеством и властью. Для демонстрации проблемы Фонвизин использует специальные приемы, среди которых говорящие фамилии, саморазоблачение отрицательных персонажей, тонкая ирония, проявляемая положительными героями.
Идеи автора находят яркое выражение в самобытных диалогах героев. Речь персонажей индивидуализирована и во многом их характеризует. Практически Фонвизин стал первым драматургом, чье произведение позволило раскрыть на театральной сцене реальные человеческие характеры, а не образы, предписанные законами классицизма.
Казалось бы, два века назад проблема грамотности и образования стояла очень остро. А в наше время компьютеризации и доступности информации ничего подобного быть не должно. Но при этом мы наблюдаем противоположную картину: снижение интереса к чтению, поскольку книги вытеснены легкими для восприятия играми, фильмами и сериалами. Над ними не надо думать, поскольку подумал уже кто-то другой. При этом учебники становятся все более примитивными, что сказывается на качестве и глубине получаемых знаний. Тогда как окружающая действительность, предполагающая появление и внедрение сложных технических устройств, требует от людей глубоких и серьезных знаний.
А как вы считаете, отражает ли это произведение, которому уже более двух веков, проблемы современного общества? Не стали ли они еще более явными, глубокими и актуальными на фоне распространенной инфантилизации, обусловленной изнеживающим воспитанием подрастающего поколения?
Источник:
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"Не хочу учиться, а хочу жениться!" и "Извозчик довезет!" - не теряли своей актуальности еще ни разу.
Да ещё не забывайте, что управлять плохо образованными, и во всём зависящими от подачек государства людьми - для "элиток" - гораааздо проще. Мне кажется - здесь большая часть вины.