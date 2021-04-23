В отличие от представителей классической школы, автор не просто обозначил саму проблему воспитания, но и разложил по полочкам условия и предпосылки, способствующие ее появлению. Произведение действительно ода реалистичности в русской литературе. Автор развенчивает алчность и жестокость Простаковых, глупость и безнаказанность Скотининых.

При этом в отличие от классических произведений, в которых центральное место занимает какая-то одна тема, здесь ясно и четко наблюдается многотемность. Она проявляется связью сложностей воспитания с крепостничеством и властью. Для демонстрации проблемы Фонвизин использует специальные приемы, среди которых говорящие фамилии, саморазоблачение отрицательных персонажей, тонкая ирония, проявляемая положительными героями.