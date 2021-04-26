В промежутке с 1607 по 1610 год этот человек выдавал себя за царя Дмитрия Углицкого – сына Ивана IV Грозного. Фактически в это время ему была подконтрольна существенная часть территории Русского царства. Почему Лжедмитрий – Тушинский вор и именно под этим прозвищем вошел в историю?
Еще не успела померкнуть на Руси слава о первом самозванце, как потихоньку поползли слухи о том, что, дескать, царь чудесным образом спасся и скоро явит себя миру.
Так и произошло. Через пару лет появился этот человек, разделивший страну на два лагеря и начавший гражданскую войну. И пусть он сам и пал в ней, но отголоски дела, начатого Лжедмитрием, еще долго лихорадили страну.
Летом 1606 года некто Иван Болотников, именовавший себя воеводой убиенного царя, вместе с небольшим отрядом перешел через русско-польскую границу. Постепенно отряд пополнялся новыми недовольными. Царским войскам с трудом удалось побороть восстание. Болотникова казнили.
Но спустя год человек, выдающий себя за чудесным образом спасшегося царя, снова дал о себе знать в городе Стародубе, объявив себя царем Димитрием Иоанновичем. Якобы он чудом избежал гибели от рук убийц и теперь вернулся занять принадлежащий ему по праву царский престол.
Он снова стал неким центром притяжения и средоточия для недовольных. Быстро увеличиваясь в численности, войско самозванца отправилось в Москву. Аналогично и первому Лжедмитрию, к нему примыкали царские воеводы, отдавая ему ключи от городских ворот и присягая как законному правителю.
В итоге в 1608 году он, наконец, пришел в Москву. Торжественного открытия ворот не вышло, поскольку правительство Василия Шуйского не позволило вступить самозванцу в ее ворота под колокольный звон. Тот расположился укрепленным лагерем в селе Тушино. Спустя небольшой промежуток времени оно стало своего рода новой столицей. Именно отсюда люди самозванца рассредоточивались по всей стране, завоевывая города и заставляя население присягать якобы законному царю. Противники и дали Лжедмитрию прозвище Тушинский вор. В тот период времени слово «вор» имело единственное значение – государственный преступник. Еще его называли уничижительным словом царик.
В результате в стране сложилось двоевластие. Шуйский не мог перебороть Тушинского вора, а у Лжедмитрия не хватало сил захватить Москву. Вооруженные столкновения не приносили победы ни одной, ни второй стороне. Самозванец сформировал собственное правительство, взял на службу даже несколько бояр, которые были недовольны политикой, проводимой Шуйским.
В срочном порядке была вызвана и Марина Мнишек – вдова Лжедмитрия I. Она из корыстных побуждений якобы признала самозванца своим супругом, но при этом тайно обвенчалась с ним в соответствии с католическим обрядом. Осенью 1608 года тушинцы стали контролировать довольно-таки серьезную территорию.
Одновременно с этим польский король Сигизмунд III выступил против России. Он планировал посадить на русский престол своего сына Владислава. Вектор интересов сменился, и в 1609 году польские войска покинули Тушино. Вместе с ними к Сигизмунду переметнулись и многие русские феодалы, бывшие на службе Лжедмитрия.
В результате зимой 1609 года самозванец покинул село и бежал в Калугу. Но всего через полгода, когда войска Шуйского были разбиты поляками, он снова двинулся к Москве. Тогда случилось значимое для истории событие: был свергнут Василий Шуйский. Началась эпоха Семибоярщины. Боярское правительство подписало с Сигизмундом договор, признало его сына русским правителем и, фактически предав свою страну, впустило поляков в Москву. Зимой 1610 года Лжедмитрий снова направился в Калугу, где и пал от рук одного из своих сторонников.
Позиции историков в отношении этой фигуры расходятся. Одни считают его достаточно слабым политиком, не обладавшим данными своего предшественника. Вторые уверены, что он был умным, жестким и циничным человеком. А как вы думаете, были у Лжедмитрия Второго реальные шансы сохранить и удержать власть?
Источник:
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Понравилось18
В мирное время - моральному, в военное время - физическому.
Другим авторам посоветуйте сканировать учебники физики, математики, биологии...
Хоть так непоротое (а на самом деле нечитавшее) поколение что-то узнает. Да, и вам не напрягаться – выдумывать тему публикации и содержимое.
И да, что в РФ, что в РБ этот институт действительно древний, только Навальный здесь не при чем