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За что Лжедмитрий Второй получил прозвище Тушинский вор?

За что Лжедмитрий Второй получил прозвище Тушинский вор? (3 фото)

Автор:
26 апреля 2021 11:16
Сообщество : Исторические факты
Метки: Иван Болотников   Лжемитрий Второй   Польша   Тушинский вор   власть   история   почемучка   семибоярщина   
1661
3

В промежутке с 1607 по 1610 год этот человек выдавал себя за царя Дмитрия Углицкого – сына Ивана IV Грозного. Фактически в это время ему была подконтрольна существенная часть территории Русского царства. Почему Лжедмитрий – Тушинский вор и именно под этим прозвищем вошел в историю?

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Метки: Иван Болотников   Лжемитрий Второй   Польша   Тушинский вор   власть   история   почемучка   семибоярщина   
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16  комментариев
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5k
TirAn Час назад
Любой политик, пришедший к власти с помощью иностранного государства, либо использующий средства заграничного происхождения, является предателем и подлежит уничтожению.
В мирное время - моральному, в военное время - физическому.
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382
Засланный 15 минут назад
Предлагаю отсканировать учебники истории школьные. Хватит на создание постов по параграфу в день на несколько лет вперёд!

Другим авторам посоветуйте сканировать учебники физики, математики, биологии...

Хоть так непоротое (а на самом деле нечитавшее) поколение что-то узнает. Да, и вам не напрягаться – выдумывать тему публикации и содержимое.
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2k
Nigilist 42 минуты назад
Был, помню один царь Дмитрий. Ну, как царь - царек на 4 года ... хотя может и царских кровей ...

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17k
Олег 49 минут назад
Учебник истории России под редакцией Пчелова и Лукина. 7 класс. Галатея, наверное, библиотекарь в школе.
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13k
seller-k Олег Полчаса назад
Ну это вряд ли. Скорее
То микроволновки, то чистка ушей, теперь история...
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13k
sssss3 Час назад
Да, там сброд всякий по 2 раза в месяц за деньги, то Лжедмитрию присягал, деньги пропивались, бежали к Шуйскому присягали, опять пропивали и так почти 3 года веселились, а польско-литовская мразь разоряла всю Россию под шумок....
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17k
Олег sssss3 50 минут назад
Тушинские перелёты их звали.
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5k
insaider 2 часа назад
Клёво,не знал,что институт навальнизма такой древний!
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3k
Vasiliy Pakazyava insaider Час назад
Как и твой анонизм
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2k
Mart Daav insaider 54 минуты назад
самозванство - это как раз таки, когда проиграл выборы, но все равно рисуешь себе 80%.

И да, что в РФ, что в РБ этот институт действительно древний, только Навальный здесь не при чем
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5k
insaider Vasiliy Pakazyava 37 минут назад
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8k
Вася 2 часа назад
.. дети лейтенанта Шмидта..
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599
Сергей 2 часа назад
Походу помня о традициях лжедмитриев присваивать чужое, из Ильича не просто так сделали чучело
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17k
Vital Idol Сергей 2 минуты назад
тут новые подоспели....
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