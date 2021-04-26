В результате в стране сложилось двоевластие. Шуйский не мог перебороть Тушинского вора, а у Лжедмитрия не хватало сил захватить Москву. Вооруженные столкновения не приносили победы ни одной, ни второй стороне. Самозванец сформировал собственное правительство, взял на службу даже несколько бояр, которые были недовольны политикой, проводимой Шуйским.

В срочном порядке была вызвана и Марина Мнишек – вдова Лжедмитрия I. Она из корыстных побуждений якобы признала самозванца своим супругом, но при этом тайно обвенчалась с ним в соответствии с католическим обрядом. Осенью 1608 года тушинцы стали контролировать довольно-таки серьезную территорию.

Одновременно с этим польский король Сигизмунд III выступил против России. Он планировал посадить на русский престол своего сына Владислава. Вектор интересов сменился, и в 1609 году польские войска покинули Тушино. Вместе с ними к Сигизмунду переметнулись и многие русские феодалы, бывшие на службе Лжедмитрия.

В результате зимой 1609 года самозванец покинул село и бежал в Калугу. Но всего через полгода, когда войска Шуйского были разбиты поляками, он снова двинулся к Москве. Тогда случилось значимое для истории событие: был свергнут Василий Шуйский. Началась эпоха Семибоярщины. Боярское правительство подписало с Сигизмундом договор, признало его сына русским правителем и, фактически предав свою страну, впустило поляков в Москву. Зимой 1610 года Лжедмитрий снова направился в Калугу, где и пал от рук одного из своих сторонников.

Позиции историков в отношении этой фигуры расходятся. Одни считают его достаточно слабым политиком, не обладавшим данными своего предшественника. Вторые уверены, что он был умным, жестким и циничным человеком. А как вы думаете, были у Лжедмитрия Второго реальные шансы сохранить и удержать власть?