17 фотографий, которые полностью обманут ваш мозг

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Когда мы видим непонятное искажение реальности, это не научная фантастика, это просто наши глаза играют злую шутку с нашим разумом. Такое иллюзорное восприятие совершенно нормальное состояние человека. Снимки в этом посте обязательно введут вас в заблуждение, и заставят как следует приглядеться.
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