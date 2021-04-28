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17 фотографий, которые полностью обманут ваш мозг

17 фотографий, которые полностью обманут ваш мозг (18 фото)

Автор:
28 апреля 2021 23:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: восприятие   искажение   мозг   реальности   фотографии   человек   шутка   
1504
18

Когда мы видим непонятное искажение реальности, это не научная фантастика, это просто наши глаза играют злую шутку с нашим разумом. Такое иллюзорное восприятие совершенно нормальное состояние человека. Снимки в этом посте обязательно введут вас в заблуждение, и заставят как следует приглядеться.

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Метки: восприятие   искажение   мозг   реальности   фотографии   человек   шутка   
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5k
Apok 2 часа назад
Хлеб, который выглядит как дерево, меня смущает...
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7k
Valiko 2 часа назад
трехмерные цилиндрические формы
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