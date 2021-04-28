17 фотографий, которые полностью обманут ваш мозг

Когда мы видим непонятное искажение реальности, это не научная фантастика, это просто наши глаза играют злую шутку с нашим разумом. Такое иллюзорное восприятие совершенно нормальное состояние человека. Снимки в этом посте обязательно введут вас в заблуждение, и заставят как следует приглядеться.