Кейт Бекинсейл пошутила над своим новым "бизнесом" в Магнитогорске

Знаменитая британская актриса порадовала своих поклонников (особенно из России) забавным постом в инстаграме.
На днях 47-летняя звезда "Перл-Харбора", "Другого мира" и "Ван Хельсинга" рассмешила фанатов, опубликовав фотографию грузовой "Газели", принадлежащей фирме по установке видеонаблюдения. При этом на автомобиле была изображена Бекинсейл в образе воительницы-вампира Селин из фильма "Другой мир: Войны крови" 2016 года.
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И подписала: "Итак, в продолжение недели неожиданных поворотов, я открыла на Урале бизнес по установке видеонаблюдения".
Под фотографией написало множество людей, в том числе подписчики из России:
– Это конечно смешно всё! :) Ждем когда Стейтему скинут всю российскую рекламу с его участием;
– Отличный стартап. Вы сами приезжаете устанавливать систему?
– Сколько ГК "Стэлс" заплатила за эту рекламу?)
– Такую систему безопасности я себе приобрету, пожалуй! Надеюсь, что там есть голосовой ассистент Кейт?
– Давно пора. В кино много сейчас не заработаешь)))
Под фотографией написало множество людей, в том числе подписчики из России:
– Это конечно смешно всё! :) Ждем когда Стейтему скинут всю российскую рекламу с его участием;
– Отличный стартап. Вы сами приезжаете устанавливать систему?
– Сколько ГК "Стэлс" заплатила за эту рекламу?)
– Такую систему безопасности я себе приобрету, пожалуй! Надеюсь, что там есть голосовой ассистент Кейт?
– Давно пора. В кино много сейчас не заработаешь)))
Кейт Бекинсейл вместе с рабочим прочитала на русском языке отрывок из пьесы Чехова "Чайка"
Известная британская актриса Кейт Бекинсейл, изучавшая когда-то русской язык в университете в Оксфорде, решила обратиться к русской литературе. Она разыграла во дворе своего дома сцену из пьесы «Чайка» писателя Антона Павловича Чехова вместе с русскоговорящим специалистом по ремонту кондиционеров.
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