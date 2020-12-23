Кейт Бекинсейл пошутила над своим новым "бизнесом" в Магнитогорске

И подписала: "Итак, в продолжение недели неожиданных поворотов, я открыла на Урале бизнес по установке видеонаблюдения".



Под фотографией написало множество людей, в том числе подписчики из России:



– Это конечно смешно всё! :) Ждем когда Стейтему скинут всю российскую рекламу с его участием;



– Отличный стартап. Вы сами приезжаете устанавливать систему?



– Сколько ГК "Стэлс" заплатила за эту рекламу?)



– Такую систему безопасности я себе приобрету, пожалуй! Надеюсь, что там есть голосовой ассистент Кейт?



– Давно пора. В кино много сейчас не заработаешь)))