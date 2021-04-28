История изобретения застежки молнии

Изобретение Джадсона

Прошло почти двадцать лет.



Однажды в Чикаго случился страшный пожар. Разрушения после него были признаны одними из самых катастрофических последствий в истории США.



На тушение огня были брошены все пожарные расчеты. В тушении принимали участие и добровольцы из местных жителей.



Спасая из пылающего дома маленькую девочку, скромный чертежник Стайл, выпрыгнул с нею на руках из окна второго этажа.



Девочка была спасена, но Стайл при падении повредил себе спину.



Лечение было малоэффективным, чертежнику было трудно даже наклоняться, чтобы завязать шнурки на обуви. В отчаянии он обратился к своему другу Уиткомбу Л. Джадсону.



Надо ли говорить, что Джадсон по профессии был инженером-изобретателем и на тот момент был уже автором 12 патентов. К проблеме друга он отнесся с должным пониманием и всерьез задумался над новым типом застежки, которая бы позволяла тратить меньше времени и усилий.



Спустя некоторое время 7-го ноября 1891-го года в патентном бюро было зарегистрировано очередное изобретение Джадсона под номером 504038.



Новая застежка также состояла из двух цепочек, одна из которых была снабжена крючочками, а другая петлями. Соединялось все это также специальным ключом, который получил название «claps locker».Для того, чтобы расстегнуть изделие, его надо было перевернуть.



Через два года патент вступил в силу. При этом Джадсон вряд ли был знаком с творением своего предшественника Элиаса Хоуи, несмотря на то, что в конечном итоге их идеи были очень похожи.



Основав собственную компанию «Universal Fastener» Джадсон занялся производством изобретенной им застежки.



Но дела шли не очень. Люди не лишком доверяли новинке. Причина была до банальности проста — никто не знал, как ею пользоваться.



Чтобы устранить эту проблему, было решено выпустить подробную инструкцию, которая заняла целых два листа. Но даже это не помогло стимулировать спрос.



Единственным крупным успехом был заказ на двадцать застежек для почтовой службы.



Не помогли и усовершенствования, в числе которых было то, что теперь крючки и петли располагались теперь на отдельных матерчатых лентах, благодаря чему застежка пришивалась к изделию, а не крепилась, как раньше.



Изобретение Сундбэка

В 1905 году в компанию пришел инженер Гидеон Сундбэк.



До этого он работал в компании, занимающейся электрическими технологиями.



Но любовь к дочери одного из менеджеров «Universal Fastener» заставила его сменить род деятельности.



Впрочем, он убедил своих будущих боссов, что всерьез поверил в успех изобретения Джадсона.



Взявшись за работу Сундбэк внес несколько изменений в конструкцию застежки.



Так он существенно модернизировал изобретение Джадсона, создав новую модель, которую назвал «Hookless N1», что означает «Безкрючковая N1». Она была более тонкой, в ней было увеличено количество зубцов, а также Сундбэк упростил процесс, придумав станок для изготовления молний.



Но, к сожалению, «Hookless N1» была недолговечной – ее хватало буквально на несколько раз.



Тогда Сундбэк придумал другую модель «Hookless N2», в которой форма зубцов была изменена.



И всё же достаточно долгое время и эти новинки не пользовались спросом. С большим трудом в 1914 году удалось продать первые четыре штуки застежек. Цена при этом была более чем символической – один доллар за единицу товара.





Первые успехи

Впрочем, как показала практика, этот маркетинговый ход удался.



В 1917 году США вступили в Первую мировую войну. Изобретением заинтересовалось военное министерство.



Особенно удобство новой застежки было оценено летчиками. И продажи наконец-то сдвинулись с мертвой точки.



Вскоре молнии использовались во многих видах обмундирования и военной амуниции. В этом же году производство застежек было запатентовано.



Молния была заслуженно признана во всем мире.