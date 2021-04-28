История изобретения застежки молнии

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Используя в повседневной жизни и в быту многие полезные изобретения, мы даже не задумываемся о том, как бы мы без них жили. И при этом совершенно не представляем, что многие из них были придуманы совершенно случайным образом.
Так, например, большинство из нас, застегивая по дороге на работу молнию юбки или брюк, куртки или сумки, совершенно не в курсе, что этот удобный тип застежки мог бы так и остаться неизвестным.
А, между тем, история изобретения заст
Так, например, большинство из нас, застегивая по дороге на работу молнию юбки или брюк, куртки или сумки, совершенно не в курсе, что этот удобный тип застежки мог бы так и остаться неизвестным.
А, между тем, история изобретения заст
Как все начиналось!
Изобретение Хоуи
Все началось в 1851 году.
Именно тогда изобретатель швейной машинки знаменитый портной Элиас Хоуи сконструировал новую застежку, представляющую собой две металлические цепочки, снабженные крючками и дырочками, которые должны были соединяться между собой при помощи специального «ключа», по форме напоминающего скрепку.
Внешне первая молния мало походила на современные варианты, была очень громоздкой, неудобной. Неудивительно, что никто не заинтересовался этим изобретением.
Тогда Хоуи махнул рукой на свое открытие и продолжил заниматься пошивом костюмов, благополучно забыв о своем детище.
Изобретение Хоуи
Все началось в 1851 году.
Именно тогда изобретатель швейной машинки знаменитый портной Элиас Хоуи сконструировал новую застежку, представляющую собой две металлические цепочки, снабженные крючками и дырочками, которые должны были соединяться между собой при помощи специального «ключа», по форме напоминающего скрепку.
Внешне первая молния мало походила на современные варианты, была очень громоздкой, неудобной. Неудивительно, что никто не заинтересовался этим изобретением.
Тогда Хоуи махнул рукой на свое открытие и продолжил заниматься пошивом костюмов, благополучно забыв о своем детище.
Изобретение Джадсона
Прошло почти двадцать лет.
Однажды в Чикаго случился страшный пожар. Разрушения после него были признаны одними из самых катастрофических последствий в истории США.
На тушение огня были брошены все пожарные расчеты. В тушении принимали участие и добровольцы из местных жителей.
Спасая из пылающего дома маленькую девочку, скромный чертежник Стайл, выпрыгнул с нею на руках из окна второго этажа.
Девочка была спасена, но Стайл при падении повредил себе спину.
Лечение было малоэффективным, чертежнику было трудно даже наклоняться, чтобы завязать шнурки на обуви. В отчаянии он обратился к своему другу Уиткомбу Л. Джадсону.
Надо ли говорить, что Джадсон по профессии был инженером-изобретателем и на тот момент был уже автором 12 патентов. К проблеме друга он отнесся с должным пониманием и всерьез задумался над новым типом застежки, которая бы позволяла тратить меньше времени и усилий.
Спустя некоторое время 7-го ноября 1891-го года в патентном бюро было зарегистрировано очередное изобретение Джадсона под номером 504038.
Новая застежка также состояла из двух цепочек, одна из которых была снабжена крючочками, а другая петлями. Соединялось все это также специальным ключом, который получил название «claps locker».Для того, чтобы расстегнуть изделие, его надо было перевернуть.
Через два года патент вступил в силу. При этом Джадсон вряд ли был знаком с творением своего предшественника Элиаса Хоуи, несмотря на то, что в конечном итоге их идеи были очень похожи.
Основав собственную компанию «Universal Fastener» Джадсон занялся производством изобретенной им застежки.
Но дела шли не очень. Люди не лишком доверяли новинке. Причина была до банальности проста — никто не знал, как ею пользоваться.
Чтобы устранить эту проблему, было решено выпустить подробную инструкцию, которая заняла целых два листа. Но даже это не помогло стимулировать спрос.
Единственным крупным успехом был заказ на двадцать застежек для почтовой службы.
Не помогли и усовершенствования, в числе которых было то, что теперь крючки и петли располагались теперь на отдельных матерчатых лентах, благодаря чему застежка пришивалась к изделию, а не крепилась, как раньше.
Изобретение Сундбэка
В 1905 году в компанию пришел инженер Гидеон Сундбэк.
До этого он работал в компании, занимающейся электрическими технологиями.
Но любовь к дочери одного из менеджеров «Universal Fastener» заставила его сменить род деятельности.
Впрочем, он убедил своих будущих боссов, что всерьез поверил в успех изобретения Джадсона.
Взявшись за работу Сундбэк внес несколько изменений в конструкцию застежки.
Так он существенно модернизировал изобретение Джадсона, создав новую модель, которую назвал «Hookless N1», что означает «Безкрючковая N1». Она была более тонкой, в ней было увеличено количество зубцов, а также Сундбэк упростил процесс, придумав станок для изготовления молний.
Но, к сожалению, «Hookless N1» была недолговечной – ее хватало буквально на несколько раз.
Тогда Сундбэк придумал другую модель «Hookless N2», в которой форма зубцов была изменена.
И всё же достаточно долгое время и эти новинки не пользовались спросом. С большим трудом в 1914 году удалось продать первые четыре штуки застежек. Цена при этом была более чем символической – один доллар за единицу товара.
Первые успехи
Впрочем, как показала практика, этот маркетинговый ход удался.
В 1917 году США вступили в Первую мировую войну. Изобретением заинтересовалось военное министерство.
Особенно удобство новой застежки было оценено летчиками. И продажи наконец-то сдвинулись с мертвой точки.
Вскоре молнии использовались во многих видах обмундирования и военной амуниции. В этом же году производство застежек было запатентовано.
Молния была заслуженно признана во всем мире.
Прошло почти двадцать лет.
Однажды в Чикаго случился страшный пожар. Разрушения после него были признаны одними из самых катастрофических последствий в истории США.
На тушение огня были брошены все пожарные расчеты. В тушении принимали участие и добровольцы из местных жителей.
Спасая из пылающего дома маленькую девочку, скромный чертежник Стайл, выпрыгнул с нею на руках из окна второго этажа.
Девочка была спасена, но Стайл при падении повредил себе спину.
Лечение было малоэффективным, чертежнику было трудно даже наклоняться, чтобы завязать шнурки на обуви. В отчаянии он обратился к своему другу Уиткомбу Л. Джадсону.
Надо ли говорить, что Джадсон по профессии был инженером-изобретателем и на тот момент был уже автором 12 патентов. К проблеме друга он отнесся с должным пониманием и всерьез задумался над новым типом застежки, которая бы позволяла тратить меньше времени и усилий.
Спустя некоторое время 7-го ноября 1891-го года в патентном бюро было зарегистрировано очередное изобретение Джадсона под номером 504038.
Новая застежка также состояла из двух цепочек, одна из которых была снабжена крючочками, а другая петлями. Соединялось все это также специальным ключом, который получил название «claps locker».Для того, чтобы расстегнуть изделие, его надо было перевернуть.
Через два года патент вступил в силу. При этом Джадсон вряд ли был знаком с творением своего предшественника Элиаса Хоуи, несмотря на то, что в конечном итоге их идеи были очень похожи.
Основав собственную компанию «Universal Fastener» Джадсон занялся производством изобретенной им застежки.
Но дела шли не очень. Люди не лишком доверяли новинке. Причина была до банальности проста — никто не знал, как ею пользоваться.
Чтобы устранить эту проблему, было решено выпустить подробную инструкцию, которая заняла целых два листа. Но даже это не помогло стимулировать спрос.
Единственным крупным успехом был заказ на двадцать застежек для почтовой службы.
Не помогли и усовершенствования, в числе которых было то, что теперь крючки и петли располагались теперь на отдельных матерчатых лентах, благодаря чему застежка пришивалась к изделию, а не крепилась, как раньше.
Изобретение Сундбэка
В 1905 году в компанию пришел инженер Гидеон Сундбэк.
До этого он работал в компании, занимающейся электрическими технологиями.
Но любовь к дочери одного из менеджеров «Universal Fastener» заставила его сменить род деятельности.
Впрочем, он убедил своих будущих боссов, что всерьез поверил в успех изобретения Джадсона.
Взявшись за работу Сундбэк внес несколько изменений в конструкцию застежки.
Так он существенно модернизировал изобретение Джадсона, создав новую модель, которую назвал «Hookless N1», что означает «Безкрючковая N1». Она была более тонкой, в ней было увеличено количество зубцов, а также Сундбэк упростил процесс, придумав станок для изготовления молний.
Но, к сожалению, «Hookless N1» была недолговечной – ее хватало буквально на несколько раз.
Тогда Сундбэк придумал другую модель «Hookless N2», в которой форма зубцов была изменена.
И всё же достаточно долгое время и эти новинки не пользовались спросом. С большим трудом в 1914 году удалось продать первые четыре штуки застежек. Цена при этом была более чем символической – один доллар за единицу товара.
Первые успехи
Впрочем, как показала практика, этот маркетинговый ход удался.
В 1917 году США вступили в Первую мировую войну. Изобретением заинтересовалось военное министерство.
Особенно удобство новой застежки было оценено летчиками. И продажи наконец-то сдвинулись с мертвой точки.
Вскоре молнии использовались во многих видах обмундирования и военной амуниции. В этом же году производство застежек было запатентовано.
Молния была заслуженно признана во всем мире.
Триумфальное шествие
По окончании войны застежки перекочевали и на гражданскую одежду.
Поначалу особый упор делался на детскую одежду, поскольку, снабженная молнией, она легко снималась и одевалась.
Кстати, название застежки в английском варианте «zipper» было придумано в 1923 году Бертрамом Роком – президентом компании «B.F. Goodrich», производящей резиновые сапоги и галоши. Эта компания одной из первых стала применять новую застежку для своей продукции. А название «зиппер» возникло из-за звука, которое издавала застежка - «zzzip», что созвучно нашему «вжжик».
Долгое время молнию не использовали при пошиве женской одежды. Считалось, что это показывает падение нравственных устоев, так как символизирует доступность женщины, поскольку застежка расстегивалась очень быстро.
Но в 1930 году владелица парижского Дома моды мадам Шапарель нарушила этот негласный запрет в своей новой коллекции.
А вскоре женская одежда с молниями была представлена и на выставке в Нью-Йорке.
В 1937 году парижский модельер Жан Клод разместил молнию на мужских брюках, что произвело настоящий фурор. Среди тех, кто оценил достоинство нововведения был даже герцог Виндзорский.
Но по-настоящему популярной во всем мире застежка молния стала после выхода фильма «Дикарь», где манипуляции с молнией героя Марлона Брандо вызвали шквал эмоций.
По окончании войны застежки перекочевали и на гражданскую одежду.
Поначалу особый упор делался на детскую одежду, поскольку, снабженная молнией, она легко снималась и одевалась.
Кстати, название застежки в английском варианте «zipper» было придумано в 1923 году Бертрамом Роком – президентом компании «B.F. Goodrich», производящей резиновые сапоги и галоши. Эта компания одной из первых стала применять новую застежку для своей продукции. А название «зиппер» возникло из-за звука, которое издавала застежка - «zzzip», что созвучно нашему «вжжик».
Долгое время молнию не использовали при пошиве женской одежды. Считалось, что это показывает падение нравственных устоев, так как символизирует доступность женщины, поскольку застежка расстегивалась очень быстро.
Но в 1930 году владелица парижского Дома моды мадам Шапарель нарушила этот негласный запрет в своей новой коллекции.
А вскоре женская одежда с молниями была представлена и на выставке в Нью-Йорке.
В 1937 году парижский модельер Жан Клод разместил молнию на мужских брюках, что произвело настоящий фурор. Среди тех, кто оценил достоинство нововведения был даже герцог Виндзорский.
Но по-настоящему популярной во всем мире застежка молния стала после выхода фильма «Дикарь», где манипуляции с молнией героя Марлона Брандо вызвали шквал эмоций.
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Метки: изобретение интересное история молния
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