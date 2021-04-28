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История изобретения застежки молнии

История изобретения застежки молнии (3 фото)

Автор:
28 апреля 2021 18:48
Метки: изобретение   интересное   история   молния   
585
3
Используя в повседневной жизни и в быту многие полезные изобретения, мы даже не задумываемся о том, как бы мы без них жили. И при этом совершенно не представляем, что многие из них были придуманы совершенно случайным образом.
Так, например, большинство из нас, застегивая по дороге на работу молнию юбки или брюк, куртки или сумки, совершенно не в курсе, что этот удобный тип застежки мог бы так и остаться неизвестным.
А, между тем, история изобретения заст

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Метки: изобретение   интересное   история   молния   
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7  комментариев
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39k
Прораб 4 часа назад
Спасибо за пост. На фоне высеров из инсты и тик тока, просто радость для ума и сердца
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41k
doker Час назад
Государственный подряд... Какой бы ты умный не был - нужно лобби.
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40k
parallax 2 часа назад
Думаю многие из вас, хоть раз ощутили негативную сторону молнии.

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28k
LEPA 3 часа назад
К сожалению прошли те времена,когда фирменный "Talon" переживал и родные джинсы,и "самостроки",куда после износа родных его перешивали. Помню легенды из Штатов "Lightning",и японский "YKK". Сейчас же пока доносишь куртку,обязательно приходится молнию менять.
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6k
Дарья 4 часа назад
хороший пост, познавательный, грамотный, картинки в тему. Плюс и спасибо!
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223
Sandmann 4 часа назад
Познавательно - благодарен.
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8k
Вася 4 часа назад
сколько молний этих порвалось в первый же день или в самый неудобный момент.. а один раз на джинсах зажевала плиаааа.. сссскааа...
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