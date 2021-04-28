Почему воинам Чингисхана было запрещено мыться

Многие запреты, считавшихся для монгольских завоевателей того времени нормой, могут показаться нам странными, но у всего есть логическое объяснение. Историк и писатель Андрей Грибов в своем исследовании «Великая Яса Чингисхана» рассматривал базовые законы и запреты, изложенные великим монголом. Причем различным бытовым ограничениям в Ясе (переводимой как «закон великой власти») уделялось немалое внимание. Например, монголам любого происхождения и степени зажиточности категорически запрещалось перешагивать через пламя костра, в котором готовилась еда. Стирка в открытых водоемах тоже считалась немыслимой, как и справление физиологических нужд в огонь или воду. Нельзя было еще мыть посуду и купаться. Какая же альтернатива имелась в те времена?

Малопривлекательная реальность

Посуду чистили коровьими лепешками, одежда носилась до тех пор, пока вовсе не истлевала на теле. Мыться было можно лишь четыре раза в жизни, но в возрасте от рождения и до совершеннолетия. Взрослому же купание в открытом водоеме запрещалось. Если человека заставали за подобным нарушением, чаще всего ему было больше не жить. Но почему?