Почему воинам Чингисхана было запрещено мыться

Фраза «Чистота — залог здоровья» настолько избита, что иногда даже как-то неловко ее приводить.
Но ей вопреки жили тысячи воинов под предводительством великого Чингисхана. Причем достаточно долго и без последствий. Рассказываем, почему воинственный монгол запрещал своим людям мыться и грозил за нарушение этого странного правила лишением жизни.
Запрещать — так жестко
Своей жестокостью, сильной волей, а также харизмой Чингисхану удалось объединить под своим началом множество ранее разрозненных групп монголов. В основе его манеры правления лежала жесткая дисциплина и неуклонное исполнение раз и навсегда заведенных правил, не говоря уже о беспрекословном исполнении приказов.
Многие запреты, считавшихся для монгольских завоевателей того времени нормой, могут показаться нам странными, но у всего есть логическое объяснение. Историк и писатель Андрей Грибов в своем исследовании «Великая Яса Чингисхана» рассматривал базовые законы и запреты, изложенные великим монголом. Причем различным бытовым ограничениям в Ясе (переводимой как «закон великой власти») уделялось немалое внимание. Например, монголам любого происхождения и степени зажиточности категорически запрещалось перешагивать через пламя костра, в котором готовилась еда. Стирка в открытых водоемах тоже считалась немыслимой, как и справление физиологических нужд в огонь или воду. Нельзя было еще мыть посуду и купаться. Какая же альтернатива имелась в те времена?
Малопривлекательная реальность
Посуду чистили коровьими лепешками, одежда носилась до тех пор, пока вовсе не истлевала на теле. Мыться было можно лишь четыре раза в жизни, но в возрасте от рождения и до совершеннолетия. Взрослому же купание в открытом водоеме запрещалось. Если человека заставали за подобным нарушением, чаще всего ему было больше не жить. Но почему?
Это связано с монгольской религией тех лет. Чистоплотность не то что не считалась похвальной, а порицалась. Дело в том, что народ поклонялся стихиям природы: воде, огню, ветру и земле. Поэтому, если человек смывал свою грязь в той же воде, он осквернял святыню. Изначально посыл верований того периода звучал очень красиво: важна не внешняя чистота, а прежде всего — внутренняя. Вот только следовали ему буквально, и это удручает. Антисанитария царила ужасная, даже удивительно, что эпидемии не сразу стали косить воинственных завоевателей. Что касается огня, в него нельзя было кидать, к примеру, мусор, опять-таки чтобы не обидеть пламенную стихию. А еще считалось, что огонь помогал очистить визитеров от плохих намерений и сделать их помыслы чистыми. Для этого всех иностранных послов, прибывших к Чингисхану, пропускали между двумя священными кострами.
Также воинственные захватчики, которые сами наводили ужас на покоряемые народы, боялись... грозы. Хотя больше, наверное, не боялись никого и ничего на свете. Все потому, что считали сверкающие в небе молнии выражением гнева высших сил и приходили в священный ужас.
Введенные Чингисханом неоднозначные запреты действовали не короткий период, а больше ста лет. И все же в конце концов такое наплевательское отношение к чистоте обернулось эпидемией. Которая скосила не только многих монголов, но и перекинулась на другие территории. Остается лишь порадоваться, что в современном мире подобные запреты не существуют.
Источник:
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