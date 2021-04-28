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Почему воинам Чингисхана было запрещено мыться

Почему воинам Чингисхана было запрещено мыться (4 фото)

Автор:
28 апреля 2021 10:20
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Чингисхан   гигиена   факты   фото   
556
4

Фраза «Чистота — залог здоровья» настолько избита, что иногда даже как-то неловко ее приводить.

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Метки: Исторические факты   Чингисхан   гигиена   факты   фото   
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Serg2001 15 минут назад
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