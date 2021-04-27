Впечатляющие творения, к которым приложил руку настоящий талант

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Эмануэле Дасканио - мастер своего дела. Работы итальянского художника настолько полны эмоций, и живой энергетики, что все его картины кажутся реальными фотографиями. Нетрудно понять, почему на создание этих удивительно реалистичных творений уходит несколько сотен часов. Эмануэле пишет картины маслом, углем и графитом.Такой потрясающий стиль, он получил во время учебы в школе искусств Джанлуки Короны. В этом посте вы увидите незабываемые работы художников.
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Другой удивительный художник Густаво Сильва Нуньес, создает невероятно фотореалистичные портреты пловцов, и не только. Вот это талант! Какая удивительная иллюзия реальности, какой утонченный способ передачи трехмерной природы пространства.
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