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Впечатляющие творения, к которым приложил руку настоящий талант

Впечатляющие творения, к которым приложил руку настоящий талант (16 фото)

Автор:
27 апреля 2021 23:25
Сообщество : Искусство
Метки: Реалитичные   Творения   впечатляющие   картины   мастер   рука   талант   
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Эмануэле Дасканио - мастер своего дела. Работы итальянского художника настолько полны эмоций, и живой энергетики, что все его картины кажутся реальными фотографиями. Нетрудно понять, почему на создание этих удивительно реалистичных творений уходит несколько сотен часов. Эмануэле пишет картины маслом, углем и графитом.Такой потрясающий стиль, он получил во время учебы в школе искусств Джанлуки Короны. В этом посте вы увидите незабываемые работы художников.
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Метки: Реалитичные   Творения   впечатляющие   картины   мастер   рука   талант   
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