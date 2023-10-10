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Мастер из Уфы собрал из кусков железа копию «Чужого»

Мастер из Уфы собрал из кусков железа копию «Чужого»

Автор:
10 октября 2023 11:48
Сообщество : Сделай сам!
Метки: УФА   копия   круто   мастер   талант   чужой   
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Уфимский мастер Фануз Салимгареев собрал из железных конструкций точную копию «Чужого». Как сообщается в соцсетях уфимца, работы начались в начале августа этого года.

«Начал делать „Чужого“. Нужно очень много железа, особенно автомобильных запчастей: подшипники, шатуны, пружины, трубки, проволоки, цепи, шестерни. Может, у кого есть такой ненужный хлам? Был бы очень признателен», — бросил клич на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Фануз Салимгареев.


И вот, спустя два месяца трудов в гараже, массивный тяжелый арт-объект был собран. По словам создателя копии монстра из фильма ужасов, он остался доволен своей работой.

«Чужой» смотрит в бок, голову наклонил, словно шагает, деловой. Я его почистил болгаркой, покрасил. На спине приварил трубы к масляным фильтрам. Шея у него из решеток. Тяжелый получился, из арматуры, проволоки. Хотел приварить железные шипы на голову, но высота конструкции уже не позволила. «Чужой» итак подпирает потолок, — сообщил мастер. — Буду думать, что теперь с ним делать».


Подписчики оценили железную скульптуру и поделились советами, как ее лучше применить: «Смело организовывайте выставку», «Многие захотят фотосессию сделать», «А как все начиналось! По суставчикам и деталькам, а сейчас — готовая фотозона. Здорово!», «Мне кажется, его стоит где-нибудь выставить, люди оценят работу, сколько труда вложено, не каждый возьмется и не каждый сможет».

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Метки: УФА   копия   круто   мастер   талант   чужой   
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3  комментария
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16k
Majul 41 минуту назад
Точная копия?
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ruslan d 39 минут назад
Для самоделкина вполне хороший результат , заморочился
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