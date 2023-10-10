Мастер из Уфы собрал из кусков железа копию «Чужого»

«Начал делать „Чужого“. Нужно очень много железа, особенно автомобильных запчастей: подшипники, шатуны, пружины, трубки, проволоки, цепи, шестерни. Может, у кого есть такой ненужный хлам? Был бы очень признателен», — бросил клич на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Фануз Салимгареев.

И вот, спустя два месяца трудов в гараже, массивный тяжелый арт-объект был собран. По словам создателя копии монстра из фильма ужасов, он остался доволен своей работой.