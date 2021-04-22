Столярное искусство: 25 невероятных деревянных соединений

753
19
6
Деревянных соединений изобретено несметное количество и они существенно различаются в зависимости от региона, страны и школы деревообработки. И их красота и невероятный талант столяра одинаковы везде. Посмотрите на это!
По характеру работы все основные соединения делятся на:
- без специальных связей (лобовые упоры, врубки); со связями, работающими на сжатие (шпонки колодки);
- со связями, работающими на изгиб (болты, стержни, гвозди, винты, пластинки);
- со связями, работающими на растяжение (болты, винты, хомуты);
- со связями, работающими на сдвиг-скалывание (клеевые швы).
Различают три группы соединений деревянных конструкций:
- Контактные соединения (без использования рабочих механических связей: врубки и другие соединения «впритык»)
- Соединения с использованием механических связей (нагельные: болтовые, гвоздевые; шпоночные, соединения на шайбах, нагельных пластинках и т.п.)
- Клеевые соединения и соединения комбинированного типа
Шиповые соединения бывают разных видов. Наиболее известные из них:
- Ласточкин хвост— соединение, в котором шипы и пазы напоминают по форме хвост ласточки;
- Ящичное соединение — соединение с шипами прямоугольного профиля;
- Соединение с фигурными шипами — шипы различной формы, например, в форме клевера, волн, медвежьих ушек, ключей, зеркально расположенных ключей и т. д.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Мастера художественной ковки, чей талант растопит даже железное сердце
- 30 предметов, созданных настоящими фанатами деревообработки
- Врач-анестезиолог в свободное время шьёт платья
- Художник из Польши создаёт потрясающие скульптуры из металлолома
- Цветы из сахара: 30 потрясающих работ от Мишель Нгуен
35
Понравилось35
Новости партнёров
Загрузка...
Очень трудозатратно.
С современными клеями - почти бессмысленно. Клей типа D4 или тот же клей "жидкий гвоздь" соединение держит на порядок мощнее, и не требует даже шипования.