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Столярное искусство: 25 невероятных деревянных соединений

Столярное искусство: 25 невероятных деревянных соединений (18 фото + 6 видео + 1 гиф)

Автор:
22 апреля 2021 12:52
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   дерево   красота   мастерство   соединения   столярка   талант   
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Деревянных соединений изобретено несметное количество и они существенно различаются в зависимости от региона, страны и школы деревообработки. И их красота и невероятный талант столяра одинаковы везде. Посмотрите на это!

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Метки: Фабрика идей   дерево   красота   мастерство   соединения   столярка   талант   
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3  комментария
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15k
Maks Es Полчаса назад
Красиво.
Очень трудозатратно.
С современными клеями - почти бессмысленно. Клей типа D4 или тот же клей "жидкий гвоздь" соединение держит на порядок мощнее, и не требует даже шипования.
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15k
Dr.CrAzY Полчаса назад
когда руки не из жопы...
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