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"Раб свободен!": россиянина Лелуша отпустили с китайской "Фабрики звезд"

"Раб свободен!": россиянина Лелуша отпустили с китайской "Фабрики звезд" (8 фото + 1 видео)

Автор:
27 апреля 2021 17:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #CHUANG2021   #Lelush   Lelush   китай   музыка   фабрика звезд   шоу бизнес   
2062
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Парень в шутку решил поучаствовать в кастинге на певческом шоу и случайно задержался на проекте. Он был угрюм, нелюдим и просил поклонников не голосовать за него, но каждый раз проходил в следующий этап соревнований. Фанаты оценили честность "этого странного русского", который не шел по головам, чтобы остаться в шоу. и не хотели с ним расставаться. Наконец, мечта Лелуша сбылась.

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Метки: #CHUANG2021   #Lelush   Lelush   китай   музыка   фабрика звезд   шоу бизнес   
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36
Племянник Путина 2 часа назад
сраный цирк
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389
Дед Мазай 21 минуту назад
Что-то мне подсказывает, что вернётся ещё Лелуш на землю китайскую. И, если это был всего лишь продуманный маркетинговый ход,- то кто его придумал - гений! Так себя раскрутить ни на чём не многие смогут. Рад за парня. Главное, чтобы голову не потерял от популярности. И да,- выжимай из китайских поклонников всё что можно. Там бабла навалом. Не всё же им из России тащить.
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3k
Vasiliy Pakazyava 54 минуты назад
Щя тут его примут, Малаховы и прочая пое... шоу
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1k
GUSAR Vasiliy Pakazyava Минуту назад
Кто такие Малаховы?
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13k
Serg2001 59 минут назад
Чем-то он мне Сташевского напоминает. Тот тоже ни петь, ни танцевать не умел. Только мордаха смазливая. Но этот паренек честнее оказался... )
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32
ЧиллиВилли Час назад
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Китайские продюсеры отЛелушили его в жо@пу и отпустили?
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870
sedoisever Дарвин и аморальная премия 48 минут назад
Опа... Ты и тут о своём. В другом посте жалуешься, что волосы на жопе растут. Тогда понятно. А на других стрелы переводишь, [мат]. )))
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1k
Fara Zolkin Час назад
Я сейчас расплачусь....
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513
13 Час назад
Наконец - то домой, на родной завод.
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12k
Yasen_Perec 13 Час назад
Кем?! Под станками стружку подметать?
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422
Alexei Fil Час назад
Счастливого пути, Лелуш!
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