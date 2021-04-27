"Раб свободен!": россиянина Лелуша отпустили с китайской "Фабрики звезд"

Лелуш (такое сценическое имя Иванов взял на проекте) после каждого выступления просил отправить его домой, но это лишь раззадоривало китайских зрителей, которые продолжали голосовать за угрюмого русского с удвоенной энергией. Самостоятельно покинуть шоу Иванов не мог из-за неподъемной неустойки, которую ему пришлось бы заплатить за самовольный уход. А находиться под прицелом видеокамер по 20 часов в сутки и заниматься не своим делом он устал.

Русскоязычные фанаты Лелуша прониклись настроением своего кумира и стали "бомбить" китайские соцсети с просьбами отпустить Владислава с проекта.