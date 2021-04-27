"Раб свободен!": россиянина Лелуша отпустили с китайской "Фабрики звезд"

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Парень в шутку решил поучаствовать в кастинге на певческом шоу и случайно задержался на проекте. Он был угрюм, нелюдим и просил поклонников не голосовать за него, но каждый раз проходил в следующий этап соревнований. Фанаты оценили честность "этого странного русского", который не шел по головам, чтобы остаться в шоу. и не хотели с ним расставаться. Наконец, мечта Лелуша сбылась.
27-летний Владислав Иванов удивляется: он, не умея ни петь, ни танцевать, долгое время держался на китайской "Фабрике звезд".
Парень вовсе не мечтал стать поп-идолом и абсолютно случайно решил поучаствовать в этом проекте, однако поклонники влюбились в загадочного русского и никак не хотели отпускать его из шоу.
Лелуш (такое сценическое имя Иванов взял на проекте) после каждого выступления просил отправить его домой, но это лишь раззадоривало китайских зрителей, которые продолжали голосовать за угрюмого русского с удвоенной энергией. Самостоятельно покинуть шоу Иванов не мог из-за неподъемной неустойки, которую ему пришлось бы заплатить за самовольный уход. А находиться под прицелом видеокамер по 20 часов в сутки и заниматься не своим делом он устал.
Русскоязычные фанаты Лелуша прониклись настроением своего кумира и стали "бомбить" китайские соцсети с просьбами отпустить Владислава с проекта.
Русскоязычные фанаты Лелуша прониклись настроением своего кумира и стали "бомбить" китайские соцсети с просьбами отпустить Владислава с проекта.
Между тем, организаторы шоу довольно потирали руки: популярность Иванова была им на руку, ведь во время голосования поклонники тратили немыслимые суммы, чтобы добавить голос за своего кумира. Также охотно китайские тинейджеры раскупали сувениры и одежду с портретами Лелуша.
Однако постоянные просьбы отпустить его домой возымели действие и мечта Иванова сбылась. Пробившись в финал, он не сумел пройти дальше и вылетел из проекта. Похоже, Иванов был единственным участником этой "Фабрики звезд", который радовался своему проигрышу.
Однако постоянные просьбы отпустить его домой возымели действие и мечта Иванова сбылась. Пробившись в финал, он не сумел пройти дальше и вылетел из проекта. Похоже, Иванов был единственным участником этой "Фабрики звезд", который радовался своему проигрышу.
СТОЙТЕ ЛЕЛУШ РЕАЛЬНО ВЫЛЕТЕЛ БУКВАЛЬНО И ИЗ ШОУ И ИЗ ЗАЛА Я УМОЛЯЮ ОН— pic.twitter.com/MPRaB7yMQw— катя родинка🧸 (@jimjim_uwu) April 24, 2021
210427 Lelush arrived Beijing airport— 사랑👻 (@lovely_Ceci1) April 26, 2021
he is like a super idol😃#Lelush #Лелуш #CHUANG2021 pic.twitter.com/6y9zu750c3
Лелуш сразу же купил билет, чтобы вернуться домой, во Владивосток. В аэропорту Пекина собралась целая толпа фанатов, решивших проводить своего кумира. Поклонники устроили давку, поэтому пришлось вмешаться охране.
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