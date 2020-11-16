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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4356 постов • 618 подписчиков подписаться
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Ксения Турчинская: как складывается судьба дочери "Динамита"

Ксения Турчинская: как складывается судьба дочери "Динамита" (8 фото)

Автор:
16 ноября 2020 12:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Владимир Турчинский   Ксения Турчинская   китай   модель   мхат   шоу бизнес   
3239
8
С малых лет Владимир Турчинский учил свою дочку Ксению не зазнаваться, не хвастаться известным отцом, а всего добиваться самой.
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Метки: Владимир Турчинский   Ксения Турчинская   китай   модель   мхат   шоу бизнес   
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21  комментарий
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3k
SSD 2 часа назад
Всего добился сам - бедный и богатый.
Всего добился сам - бедный и богатый.
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21k
MrGod 12 минут назад
Зачем нам знать кто она и где она?
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17k
Vital Idol 13 минут назад
ну, умер он от того, что пережрал химии в молодые годы...
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3k
cfhfwby 22 минуты назад
Модель в Китае? Понятно, трахали за пару бургеров....
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1k
Дмитрий cfhfwby 13 минут назад
для алиэкспресс сниматься- круче чем Прада))))
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2k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Модель? Какой-то бракованный экземпляр.
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2k
Ivan Час назад
Читаю комменты и поражаюсь, как у нас ненавидят богатых. Все должны быть в одинаковой жопе, и бухарь-бездельник, и трудоголик, пашущий с утра и до утра! А если ты заработал больше бухаря-бездельника хотя бы на копейку, то будь проклят весь твой род, тварь!

Ничего необычного в девочке для написания поста я не вижу, а Турчинский был молодцом!
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2k
Ivan Дарвин и аморальная премия 37 минут назад
Да это-ради бога. Можешь считать мои деньги и ненавидеть дальше. Мне от этого хуже не станет. Не я же-мелочное и завистливое говно...
А девочке добра. Обычный подросток.
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2k
Дарвин и аморальная премия Ivan Полчаса назад
Веришь,мне на тебя абсолютно наср-ать,можешь и дальше писать свои тупые комментарии
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2k
Ivan Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Не верю, извини. Было бы посрать, ты бы не перешел на личности. Хотя, это может быть от того, что родители плохо воспитали, но хочется верить в лучшее, что ты просто балабол.
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2k
Дарвин и аморальная премия Ivan 18 минут назад
Поср-ать ты с утра ходишь,а мне наср-ать-почуствуй разницу
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2k
Ivan Дарвин и аморальная премия 14 минут назад
Мне безразлично, как ты там срешь, а чувствовать это я точно не хочу.
Ладно, я уже понял тебя, свободен. Дурачок.
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312
LinkLine Час назад
типичная тп, коих нынче число зашкаливает, жратва, фотки жратвы, утиное е.блище, и снимки себя в зеркале на айфон, вот чем это уг уникально?
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2k
Дарвин и аморальная премия LinkLine 45 минут назад
Та ты в зеркало-вот там точно типичное е-блище
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1k
веселый просто Час назад
"Как я добился всего в жизни сам"
С начало я нашел яблоко и продал его за 1 рубль. Купил 2 яблока и продал за 2 рубля. А затем у меня умер папа миллионер.
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3k
Горожанин Час назад
"Ксения набрала высокие баллы по ЕГЭ, но отказалась от поступления в престижный ВУЗ, а решила временно выбрать карьеру модели..."

Все плачут от умиления. Девочка сделала по истине подвиг на благо страны и общества. Отдать себя подиуму - это вам не образование получать, тут головой думать нужно.
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
да уж... тяжело жить в трёхэтажном доме и жировать на деньги заработанные папой.
как она только выжить смогла, не представляю
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953
Алексей Астин 2 часа назад
Давай девочка - НЕ ВСЁ СРАЗУ! ГЛАВНОЕ В БОЙ! И НЕ СДАВАТЬСЯ!
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2k
Serg 2 часа назад
Т.е. учиться и работать так и не захотела.
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9k
Алексей 2 часа назад
НУ и молодец!
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