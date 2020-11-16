Ксения Турчинская: как складывается судьба дочери "Динамита"

Девочке было 10 лет, когда Владимир скончался от инфаркта. По её воспоминаниям, это было очень трудное время для неё с мамой. И хотя у них было достаточно средств для жизни и трехэтажный дом, но прийти в норму было очень тяжело.



Девушка благодарна своим одноклассникам и учителям, которые после её возвращения в школу не задавали лишних вопросов и вели себя как обычно.