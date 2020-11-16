Ксения Турчинская: как складывается судьба дочери "Динамита"

С малых лет Владимир Турчинский учил свою дочку Ксению не зазнаваться, не хвастаться известным отцом, а всего добиваться самой.
Известный спортсмен отдал дочку в простую школу, чтобы она общалась с обычными детьми, а не "звездными". А что касается спорта, так первоначально Ксения была отдана на борьбу, но девочке это не понравилось и вскоре она начала заниматься танцами. Посвятив им много лет, Ксения добилась очень хороших результатов, но связывать свою судьбу с танцами не решилась.
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Девочке было 10 лет, когда Владимир скончался от инфаркта. По её воспоминаниям, это было очень трудное время для неё с мамой. И хотя у них было достаточно средств для жизни и трехэтажный дом, но прийти в норму было очень тяжело.
Девушка благодарна своим одноклассникам и учителям, которые после её возвращения в школу не задавали лишних вопросов и вели себя как обычно.
Девушка благодарна своим одноклассникам и учителям, которые после её возвращения в школу не задавали лишних вопросов и вели себя как обычно.
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Ксения набрала высокие баллы по ЕГЭ, но отказалась от поступления в престижный ВУЗ, а решила временно выбрать карьеру модели. Ведь незадолго до этого подруга девушки отправила её фото в одно из модельных агентств, а там Ксенией заинтересовались китайские агенты.
Девушка подписала контракты и на несколько лет уехала в Китай.
Однако в 2018 году всё же вернулась и поступила в школу-студию МХАТ. По инстаграму Ксении видно, что 21-летняя девушка ведёт яркую студенческую жизнь.
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Ничего необычного в девочке для написания поста я не вижу, а Турчинский был молодцом!
А девочке добра. Обычный подросток.
С начало я нашел яблоко и продал его за 1 рубль. Купил 2 яблока и продал за 2 рубля. А затем у меня умер папа миллионер.
Все плачут от умиления. Девочка сделала по истине подвиг на благо страны и общества. Отдать себя подиуму - это вам не образование получать, тут головой думать нужно.
как она только выжить смогла, не представляю