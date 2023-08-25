Парень смешно фотошопит кадры по просьбам пользователей

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Слава Zinoink - иллюстратор. Он не только рисует комиксы, но ещё и фотошопит фото по просьбам людей. Такую идею он взял у зарубежного блогера, но отечественные переделки тоже получаются забавными. Готовы выслать ему своё фото?
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и на том спасибо