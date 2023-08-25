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Парень смешно фотошопит кадры по просьбам пользователей

Парень смешно фотошопит кадры по просьбам пользователей

Автор:
25 августа 2023 11:23
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   иллюстратор   отфотошопь фото   редактор фото   фотошоп   художник   
2258
16

Слава Zinoink - иллюстратор. Он не только рисует комиксы, но ещё и фотошопит фото по просьбам людей. Такую идею он взял у зарубежного блогера, но отечественные переделки тоже получаются забавными. Готовы выслать ему своё фото?

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Метки: Прикол   иллюстратор   отфотошопь фото   редактор фото   фотошоп   художник   
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7  комментариев
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3k
· · 2 часа назад
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33
Pyramid Head Полчаса назад
Парень смешно фотошопит кадры по просьбам пользователейПосмотреть
Парень смешно фотошопит кадры по просьбам пользователей
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14k
котегRUS 49 минут назад
два раза улыбнуло...
и на том спасибо
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47k
Максим Т. Час назад
Смешно... Наверное...
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438
София 2 часа назад
Неплохо.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Слева сын фрязинского свидетеля (ц.н.)?
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4k
Наталья 2 часа назад
Нуууу
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