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Исчезнувшая отрасль: торговля льдом

Исчезнувшая отрасль: торговля льдом (6 фото)

Автор:
25 апреля 2021 15:19
Метки: Исчезнувшая   лед   отрасль   торговля   
639
6
В 19-м веке фирмы, торгующие льдом, чтобы показать товар лицом, размещали на витрине за бруском льда свежую газету.
Прозрачность льда служила показателем качества предлагаемой продукции и привлекала покупателей, соблазняя их прохладой в летнюю жару.
Хотя использование льда в жаркое время года практиковалось во все времена, начиная с античности, в 19-м веке торговля льдом стала серьезной отраслью, в которой было занято сотни тысяч работников.
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Метки: Исчезнувшая   лед   отрасль   торговля   
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4  комментария
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Fishki_surfer 2 часа назад
Лед из питьевой воды в виде кубиков и сейчас продается.
Так что отрасль исчезла не полностью.
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