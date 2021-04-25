Исчезнувшая отрасль: торговля льдом

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В 19-м веке фирмы, торгующие льдом, чтобы показать товар лицом, размещали на витрине за бруском льда свежую газету.
Прозрачность льда служила показателем качества предлагаемой продукции и привлекала покупателей, соблазняя их прохладой в летнюю жару.
Хотя использование льда в жаркое время года практиковалось во все времена, начиная с античности, в 19-м веке торговля льдом стала серьезной отраслью, в которой было занято сотни тысяч работников.
Прозрачность льда служила показателем качества предлагаемой продукции и привлекала покупателей, соблазняя их прохладой в летнюю жару.
Хотя использование льда в жаркое время года практиковалось во все времена, начиная с античности, в 19-м веке торговля льдом стала серьезной отраслью, в которой было занято сотни тысяч работников.
В самом начале 19-го века, благодаря американскому предпринимателю Фредерику Тюдору, придумавшему массовую заготовку и оптовое предложение льда, потребители поняли, что лед – вполне доступный и очень полезный летом товар.
В юности брат Фредерика Тюдора шутил, что хорошо бы взять лед из их пруда, да и продать его потным колонистам в Вест-Индии – когда мальчики выросли, эта шутка стала реальностью, а казавшаяся смешной идея сформировала спрос на новый для американцев продукт, лед.
В юности брат Фредерика Тюдора шутил, что хорошо бы взять лед из их пруда, да и продать его потным колонистам в Вест-Индии – когда мальчики выросли, эта шутка стала реальностью, а казавшаяся смешной идея сформировала спрос на новый для американцев продукт, лед.
Поначалу лед пилили и таскали вручную, но уже в 1820-х придумали унифицировать размер выпиливаемых глыб и сплавлять их по рекам до места погрузки на корабли
Если ранее лед в жару был очень дорог и доступен лишь богачам, то в 19-м веке он существенно подешевел, благодаря экономии на масштабах при его добыче, хранении и перевозке большими объемами.
Именно в 19-м веке потребители массово начали хранить продукты питания в домашних «ледниках» - шкафах с толстыми стенками, где продукты лежали по соседству с большим куском льда. А магазины смогли предлагать покупателям большой ассортимент мяса и рыбы, и тоже благодаря тому, что теперь эти продукты недорого перевозились на большие расстояния и сохранялись долгое время среди ледяных глыб.
Если ранее лед в жару был очень дорог и доступен лишь богачам, то в 19-м веке он существенно подешевел, благодаря экономии на масштабах при его добыче, хранении и перевозке большими объемами.
Именно в 19-м веке потребители массово начали хранить продукты питания в домашних «ледниках» - шкафах с толстыми стенками, где продукты лежали по соседству с большим куском льда. А магазины смогли предлагать покупателям большой ассортимент мяса и рыбы, и тоже благодаря тому, что теперь эти продукты недорого перевозились на большие расстояния и сохранялись долгое время среди ледяных глыб.
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Шкаф для домашнего хранения скоропортящихся продуктов (начало 20-го века): в верхнее левое отделение складывали куски льда, талую воду собирали в поддон. По мере таяния льда докупался новый, существовала и доставка глыб льда прямо на дом.
То есть торговля льдом произвела своеобразную революцию и в производстве и в продаже продуктов питания, сильно расширив предложение на рынке и снизив издержки на сохранение свежести товара.
Лед заготавливали в зимнее время на северных территориях США и Европы, выпиливая стандартной формы прямоугольные глыбы прямо из замерзших водоемов. Затем лед складывали в специальные хранилища, а потом развозили заказчикам или отправляли в розничные торговые точки.
То есть торговля льдом произвела своеобразную революцию и в производстве и в продаже продуктов питания, сильно расширив предложение на рынке и снизив издержки на сохранение свежести товара.
Лед заготавливали в зимнее время на северных территориях США и Европы, выпиливая стандартной формы прямоугольные глыбы прямо из замерзших водоемов. Затем лед складывали в специальные хранилища, а потом развозили заказчикам или отправляли в розничные торговые точки.
Хотя монополия натурального природного льда существовала совсем недолго, и уже в середине 19-го века появились технологии производства искусственного льда, а также приборов для заморозки, прототипов современных холодильников, все же ледовая индустрия продержалась до 20-х годов 20-го века.
Поначалу искусственный лед вытеснил привозной натуральный только в самых жарких странах, куда доставка природного льда была менее рентабельной – в Австралии и Индии.
Поначалу искусственный лед вытеснил привозной натуральный только в самых жарких странах, куда доставка природного льда была менее рентабельной – в Австралии и Индии.
Укладка ледяных брусков на хранение (фото начала 20-го века)
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Россия не отставала в ледовой индустрии: для столицы заготавливали лед прямо с Невы и ближайших к Петербургу озер
А в Европе и США, где натуральный лед сотнями тысяч тонн заготавливался ежегодно в северных водоемах, продажа этого льда процветала до конца Первой мировой, потом все же технологии победили. Производство искусственного льда стало очень дешевым, появились надежные и доступные холодильные камеры, так что мощная индустрия торговли льдом очень быстро осталась в прошлом.
*
Россия не отставала в ледовой индустрии: для столицы заготавливали лед прямо с Невы и ближайших к Петербургу озер
А в Европе и США, где натуральный лед сотнями тысяч тонн заготавливался ежегодно в северных водоемах, продажа этого льда процветала до конца Первой мировой, потом все же технологии победили. Производство искусственного льда стало очень дешевым, появились надежные и доступные холодильные камеры, так что мощная индустрия торговли льдом очень быстро осталась в прошлом.
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Метки: Исчезнувшая лед отрасль торговля
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Так что отрасль исчезла не полностью.