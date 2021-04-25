Исчезнувшая отрасль: торговля льдом

Поначалу лед пилили и таскали вручную, но уже в 1820-х придумали унифицировать размер выпиливаемых глыб и сплавлять их по рекам до места погрузки на корабли



Если ранее лед в жару был очень дорог и доступен лишь богачам, то в 19-м веке он существенно подешевел, благодаря экономии на масштабах при его добыче, хранении и перевозке большими объемами.



Именно в 19-м веке потребители массово начали хранить продукты питания в домашних «ледниках» - шкафах с толстыми стенками, где продукты лежали по соседству с большим куском льда. А магазины смогли предлагать покупателям большой ассортимент мяса и рыбы, и тоже благодаря тому, что теперь эти продукты недорого перевозились на большие расстояния и сохранялись долгое время среди ледяных глыб.