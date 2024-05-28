"Можно сравнить с джекпотом": женщина нашла горшок с древними монетами

Женщина из городка Кутна-Гора, что в Чехии, откопала контейнер с редким сокровищем внутри — 2150 старинными монетами, датированными 1085-1107 годами. Археологи утверждают, что подобные находки случаются раз в десятилетие.

Согласно пресс-релизу Института археологии Чешской академии наук (ARUP), монеты в земле нашла местная женщина, которая прогуливалась по городу.