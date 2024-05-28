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"Можно сравнить с джекпотом": женщина нашла горшок с древними монетами

"Можно сравнить с джекпотом": женщина нашла горшок с древними монетами

Автор:
28 мая 2024 08:47
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: в мире   деньги   клад   люди   монеты   находка   фото   
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Чиновники называют эту находку одной из крупнейших за последнее десятилетие, а ученые начали масштабные исследования, чтобы узнать правду.

Женщина из городка Кутна-Гора, что в Чехии, откопала контейнер с редким сокровищем внутри — 2150 старинными монетами, датированными 1085-1107 годами. Археологи утверждают, что подобные находки случаются раз в десятилетие.

Согласно пресс-релизу Института археологии Чешской академии наук (ARUP), монеты в земле нашла местная женщина, которая прогуливалась по городу.

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"Монеты изготовлены из сплава, который, кроме серебра, содержит примеси меди, свинца и других металлов. Определив состав, потом можно выяснить их настоящее происхождение", — говорится в заявлении.

Археолог Филипп Велимский рассказал, что клад был спрятан во времена политической нестабильности, когда шла борьба представителей династии Пржемысловичей за пражский престол.

Монеты хранились в керамическом контейнере, от которого осталось лишь дно. По словам специалиста, их ценность была неслыханной на тот период.

"К сожалению, нам не хватает данных о покупательной способности людей на рубеже 11-12 веков, но это была огромная, немыслимая сумма для обычного человека. Можно разве сравнить с выигрышем миллиона в джекпот", — пояснил Велимский.

Чешские чиновники называют эту находку одной из крупнейших за последнее десятилетие. Местные ученые сейчас работают над обработкой обнаруженных экземпляров, в частности проводят рентгеновское сканирование и определяют свойства и состав материала, из которого они изготовлены.

Позже артефакты представят на выставке, которая запланирована на 2025 год.

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Метки: в мире   деньги   клад   люди   монеты   находка   фото   
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5  комментариев
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28
Массажир Петро 2 часа назад
По совету друзей решил приобрести автомобиль "москвич"....


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3k
Остап_Бендер_Задунайский Час назад
Лепрекон Лубдан выдвигается))))
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20k
banzai7 Час назад
Женщине то хоть что-нибудь перепало?
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23k
Слепой Пью 2 часа назад
У них чо - чистое поле в центре города? И женщина - это целая банда копателей?
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28
Массажир Петро Слепой Пью 2 часа назад
Это - "поле чудес", в стране....
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2379 постов (2337 в горячем)

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