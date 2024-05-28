"Можно сравнить с джекпотом": женщина нашла горшок с древними монетами

Чиновники называют эту находку одной из крупнейших за последнее десятилетие, а ученые начали масштабные исследования, чтобы узнать правду.
Женщина из городка Кутна-Гора, что в Чехии, откопала контейнер с редким сокровищем внутри — 2150 старинными монетами, датированными 1085-1107 годами. Археологи утверждают, что подобные находки случаются раз в десятилетие.
Согласно пресс-релизу Института археологии Чешской академии наук (ARUP), монеты в земле нашла местная женщина, которая прогуливалась по городу.
"Монеты изготовлены из сплава, который, кроме серебра, содержит примеси меди, свинца и других металлов. Определив состав, потом можно выяснить их настоящее происхождение", — говорится в заявлении.
Археолог Филипп Велимский рассказал, что клад был спрятан во времена политической нестабильности, когда шла борьба представителей династии Пржемысловичей за пражский престол.
Монеты хранились в керамическом контейнере, от которого осталось лишь дно. По словам специалиста, их ценность была неслыханной на тот период.
"К сожалению, нам не хватает данных о покупательной способности людей на рубеже 11-12 веков, но это была огромная, немыслимая сумма для обычного человека. Можно разве сравнить с выигрышем миллиона в джекпот", — пояснил Велимский.
Чешские чиновники называют эту находку одной из крупнейших за последнее десятилетие. Местные ученые сейчас работают над обработкой обнаруженных экземпляров, в частности проводят рентгеновское сканирование и определяют свойства и состав материала, из которого они изготовлены.
Позже артефакты представят на выставке, которая запланирована на 2025 год.
Источник:
- 10 неожиданных кладов: очень дорогие находки, которые обнаружили обычные люди в своих подвалах
- В Польше нашли сокровища мошенника-отшельника
- 17 находок, которые обнаружили обычные люди, вооружившись металлоискателями
- Семья обнаружила в подвале дома, доставшегося им по наследству, сразу 800 тысяч медных монет
- «Заначку» из 100 000 древних монет нашли в Японии