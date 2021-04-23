Не так давно 15-летний австралийский ребенок покончил с собой. Суицид среди подростков - явление, увы, не редкое. Вот только дело осложнялось тем, что у тинеджера были проблемы с определением пола. Школьника с 14 лет наблюдали психологи и психиатры, поставившие ему диагноз пограничного расстройства личности. Ребенок рожден был девочкой, а ощущал себя мальчиком.