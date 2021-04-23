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Если кажется, что люди этого мира окончательно сходят с ума, то вам не кажется.
Вам никогда не было интересно, под каким именем хоронят тех, кто биологически является мужчиной, а себя видит как женщину (или наоборот)? Оказывается, в этом деле много противоречий.
Не так давно 15-летний австралийский ребенок покончил с собой. Суицид среди подростков - явление, увы, не редкое. Вот только дело осложнялось тем, что у тинеджера были проблемы с определением пола. Школьника с 14 лет наблюдали психологи и психиатры, поставившие ему диагноз пограничного расстройства личности. Ребенок рожден был девочкой, а ощущал себя мальчиком.
В итоге родители транс-подростка переругались на почве похорон. Отец настаивал, что на погребальном камне должно значиться имя, данное ребенку при рождении, т.е. женское. Мать с этим решением была не согласна. Женщина была уверена, что имя погибшего должно быть мужским, ведь ее дитя ощущало себя именно мальчиком. Убитая горем родительница заявила, что сын точно "возненавидел бы" табличку с именем, которым его звали в детстве. В итоге ссора переросла в конфликт, который пришлось решать в судебном порядке, и суд постановил, что оба родителя по-своему правы. В итоге и мать, и отец, не желая идти на уступки, разделили прах ребенка на две части и каждую похоронили по отдельности, проведя разные церемонии прощания и погребения. Пожалуй, это единственный человек в Австралии, прах которого похоронен дважды под двумя разными именами. У этого транса две могилы и две надгробные плиты. Однако в свидетельстве о смерти указано имя, данное ребенку при рождении. Это связано с австралийским законодательством, которое запрещает детям до 18 лет менять имена без согласия обоих родителей.
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Написано в свидетельсве о рождении : МАША,так и хороните Машу,а не Виталика !!!
У нас с тобой всё хорошо.
Но есть желание одно,
Быть чуть поближе, вот и всё.
А значит чаще вместе быть,
О чём ни будь поговорить.
Любить, нисколько не таясь,
И не в полголоса кричать.
Ложиться вместе и вставать,
Поесть и выпить, станцевать.
И в бане вместе и в кино,
А в дождь сидеть, глядеть в окно.
Всё это счастье, а не быт,
Дай бог подольше так пожить.
А хочешь, деток, заведём,
И дочку Васей назовём.