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Сообщество Треники&Вареники 2682 поста • 1048 подписчиков подписаться
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Родители погибшего ребенка, который никак не мог определиться с полом, устроили двое похорон

Родители погибшего ребенка, который никак не мог определиться с полом, устроили двое похорон (3 фото)

Автор:
23 апреля 2021 15:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Австралия   история   кринж   крипота   похороны   транс   
1629
3
Если кажется, что люди этого мира окончательно сходят с ума, то вам не кажется.

Источник:

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Метки: Австралия   история   кринж   крипота   похороны   транс   
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24  комментария
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465
Римма 2 часа назад
Класс!То есть поделили ребенка на 2 части и закопали в разных местах. А если бы без крематория, тело просто бы расчленили?
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19k
ПаганецЪ 2 минуты назад
Надо было устроить ещё и третьи похороны - психиатра, который "помогал" ребёнку определиться.
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3k
Vladimir Taranovich 3 минуты назад
Та оно вряд ли виновато. Безумие вокруг мелких там творится ядерное. Поэтому и крыша едет сразу, а не опосля.
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2
VIJILANTE ( 5 минут назад
Сумашедший дом. Суд решил,"что оба по своему правы"... ЭТО ЧЁ ЗА СУДЬЯ - КЕНГУРУ ?!?!
Написано в свидетельсве о рождении : МАША,так и хороните Машу,а не Виталика !!!
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27k
EvilHomer 17 минут назад
Судить родителей, школу, психологов и психиатров за доведение до суицида и всех в Китай.
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5k
Vadim 20 минут назад
Хоть много времени прошло,
У нас с тобой всё хорошо.
Но есть желание одно,
Быть чуть поближе, вот и всё.

А значит чаще вместе быть,
О чём ни будь поговорить.
Любить, нисколько не таясь,
И не в полголоса кричать.

Ложиться вместе и вставать,
Поесть и выпить, станцевать.
И в бане вместе и в кино,
А в дождь сидеть, глядеть в окно.

Всё это счастье, а не быт,
Дай бог подольше так пожить.
А хочешь, деток, заведём,
И дочку Васей назовём.
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63
Племянник Путина 22 минуты назад
какие похороны? выкинули бы этого выродка в канализацию и всех дел
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23
alex Племянник Путина 15 минут назад
своего выкинь, потому что ничего путного от тебя не получится
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14k
vikklu Полчаса назад
Вот же ублюдки, как людям мозги засирают этой ублюдочной пропагандой половых извращений!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
4k
Свирепый Бамбр Час назад
Пандемия очень вовремя пришла в наш мир. Надеюсь больше долбойобов унесет, чем нормальных.
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13k
Booka1a Свирепый Бамбр 53 минуты назад
уносит не выбирая. но так как длбйбв больше, то и среди откинувшихся их будет больше
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1k
Plan Час назад
Выродки! Западный мир окончательно сходит с ума. Самое интересно, что этих больных ублюдков на Западе меньшинство и не взирая на это они диктуют большинству, что есть правильно, а что нет.
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3k
Горожанин Час назад
Это Запад... Западло.
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1k
zenon Час назад
Как в старом анекдоте. Музей имени Чапаева. В музее два скелета. Один скелет взрослого человека, другой скелет ребёнка. Все спрашивают - чей это маленький скелет. Работники музея отвечают - это скелет Чапаева, когда он был маленьким. Какая часть тела что хоронили была названа женской?
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8k
Sasa zenon Час назад
Пепел там был, прах. Так что 50/50 и там и там.
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4k
Ya Час назад
Еб...тых становится всё больше и больше.
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7k
Кенвуд 2 часа назад
Если я буду позиционировать себя слоном, то меня будут воспринимать, как слона, или все же в психушку? Ответ очевиден. Почему же с гребаными трансами так не обходятся. Ну, одним меньше стало.
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8k
Kucher 2 часа назад
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