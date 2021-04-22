Ради жизни в России собираются создать «зоны смерти»

Для собственной безопасности Россия начнёт покрывать свою территорию «зонами смерти», которые будут практически полностью защищены от вражеских крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов
Министерством обороны запланированы учения, которые состоятся в текущем году с участием войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Аналогичные манёвры, но уже в масштабе всей страны запланированы на следующий год. «Создать практически непроницаемую защиту можно будет не только над армейскими объектами, но и над социальными и промышленными», — сообщает источник.
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Военный историк Дмитрий Болтенков уточнил, что комплексы РЭБ способны, создавать помехи спутниковой навигации, глушить сигнал радиовысотомера и забивать помехами каналы управления с наземными станциями. Дополнительно «разрабатываются и прямые способы воздействия на новых физических принципах, которые будут буквально выжигать бортовую электронику».
Согласно мнению эксперта по радиоэлектронной разведке Виктора Мураховского, речь идёт о создании «комплекса, который включает в себя и системы противовоздушной обороны (ПВО), и средства РЭБ».
В нижеследующем ролике идея создания зон бесславной кончины новейших видов вооружений, для осмелившихся покуситься на целостность, независимость и государственный суверенитет Российской Федерации, освещена подробней:
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Перспективными средствами РЭБ в озвученном направлении источник назвал комплексы «Поле-21», «Мурманск-БН» и «Красуха-4».
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Зачем НАТО вторглось в Ливию и превратило ее из стабильной зажиточной страны в смесь Афганистана и Сомали?
Россия хорошо вложилась в науку и образование, так что, подпиндосники, ждите еще неприятных для вас неожиданностей.
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Шлюху ты в зеркале увидишь.
не по радиоканалу, а по программе ( без радиообмена ).
Выжигать микросхемы внутри с помощью Ф.А.Р. или параболы, та ещё задача...
Для неподвижной цели - одно дело, а для множественных
летящих - другое.
ПС. Вот РЛС ( имеет более 10 МВт в импульсе ), а микросхемы
в самолётах не выжигает.
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Судя по лексикону -у тебя весенний спермотоксикоз.
Крымский мост все еще у тебя мультик, свидомое ты существо
Точное количество этих, так называемых "зон смерти", будет равно точному количеству загородных резиденций и бункеров Путина. Ну, и плюс Кремль.
И тебя заменят - не заметишь как. Ты живешь настоящим, я смотрю в будущее. Реально, перспектив - не наблюдаю. А наблюдаю замену коренного населения братьями из Средней Азии, тотальное отсутствие Закона как такового, перспективу самоизоляции со всеми вытекающими - научно-техническое отставание и т.д.
Вплоть до предраспадного состояния СССР - через два-три года после... ну вова же не вечен... А ты там рви тельняшку за свой пока еще новенький российский паспорт. Отымеют тебя в любом случае - подло и жестко, но с другой стороны. Не я такой злой - обратная сторона вертикали...
А откуда взялись ваши фантазии про самоизоляцию?
Хрен вам.