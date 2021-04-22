Ради жизни в России собираются создать «зоны смерти»

Согласно мнению эксперта по радиоэлектронной разведке Виктора Мураховского, речь идёт о создании «комплекса, который включает в себя и системы противовоздушной обороны (ПВО), и средства РЭБ».

В нижеследующем ролике идея создания зон бесславной кончины новейших видов вооружений, для осмелившихся покуситься на целостность, независимость и государственный суверенитет Российской Федерации, освещена подробней: