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Ради жизни в России собираются создать «зоны смерти»

Ради жизни в России собираются создать «зоны смерти» (3 фото + 2 видео)

Автор:
22 апреля 2021 22:50
Сообщество : Военное
Метки: #зоны   МО РФ   РЭБ   Россия   объекты   покрытие   смерти   учения   
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Для собственной безопасности Россия начнёт покрывать свою территорию «зонами смерти», которые будут практически полностью защищены от вражеских крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов

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Метки: #зоны   МО РФ   РЭБ   Россия   объекты   покрытие   смерти   учения   
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119k
arek14 3 часа назад
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6k
Ф Ив arek14 2 часа назад
А зачем НАТО бомбило Югославию? Ах да, это же ведь были "гуманитарные бомбардировки" - как сказал Вацлав Гавел.
Зачем НАТО вторглось в Ливию и превратило ее из стабильной зажиточной страны в смесь Афганистана и Сомали?
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1k
Руслан Новак 37 минут назад
А какая проблема забросать касетами сами станции РЭБ с безопасного расстояния? Вывести ракету в безопасной зоне на требуемый курс и рассыпать в пределах зоны попадания мелкие бомбочки. Или с того же беспилотника долбануть по яркой цели неуправляемыми боеприпасами. Да в конце концов рассыпать несколько десятков баражирующих боеприпасов с высоты в несколько десятков километров.
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2k
Vic Twin 2 часа назад
Ага, а надёжнее всего периодически в атмосфере ядерные боеприпасы с металлами подрывать. Это самая лучшая и непреодолимая РЭБ!
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12k
albedo Vic Twin Час назад
Ты удивишься - но именно такая система ПРО была создана нами и американцами в соответствии с договором по ПРО от 1972 года.
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1k
Arc_B 2 часа назад
Прочитал заголовок, сразу представил лагеря для несогласных с режимом...
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950
Павел Астахов 5 часов назад
Подпиндосник написал для подпиндосников
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12k
albedo 6 часов назад
Ночь, повылазила всякая свидомая нечисть из Канады и прочее, где сейчас день.
Россия хорошо вложилась в науку и образование, так что, подпиндосники, ждите еще неприятных для вас неожиданностей.
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1k
Руслан Новак albedo Час назад
Науку с офшорами спутал?
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12k
albedo Руслан Новак 58 минут назад
Завидуй молча
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1k
Руслан Новак albedo Полчаса назад
Чему? Глупый ты человек. Если бы ты хоть немного был причастен к той науке в которую вложилась Россия то не портил бы здесь воздух. Про образование так лучше бы ты вообще молчал. Лучше всего вложились в вас пригожинских интернет шлюх, только это обратный процесс развития.
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62
Sergei albedo 18 минут назад
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12k
albedo Руслан Новак 13 минут назад
Лучше всего вложились в вас пригожинских интернет шлюх,
------------------
Шлюху ты в зеркале увидишь.
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7k
Alexander 8 часов назад
Ряд изданий несут эту новость со ссылкой на статью Известий: Ищи дрона в поле: для беспилотников противника создадут «зоны смерти» https://www.google.com/amp/s/iz.ru/export/google/amp/1154289https://www.google.com/amp/s/iz.ru/export/google/amp/1154289 Сами же военные в статье называют это "районы защиты". Зачем полусми вбросили и понесли определение "зоны смерти" остаётся только догадываться. Спишем это на жажду хайпа. Разумеется тот факт, что хозяева данных СМИ, к бабке не ходи, подпиндосники здесь не причём.
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5k
Андрей Крылов 8 часов назад
Статья - просто типичный пример вброса, как и группа поддержки! :) Прям по методичкам всё сдалено! Пост с провокационным заголовком. Вроде как почти нейтральный "внутри". Тут же просто стая шакалов, которые плюсуют "кому надо" и минусуют так же. Моментально! И кто? Каждый из стаи "давно известные" в узких кругах лица! Просто идиальный пример! Можно в учебники заносить. :) Надеюсь, что заносить не придётся и "что-то пойдёт не так". А пока пусть щакальё меня рвёт. Я переживу. :)
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14k
vikklu 8 часов назад
И шо ж там за "новые физические прЫнципы " такие? Никак подпольно нового Ньютона взрастили и он парочку доселе неизвестных физических законов открыл?
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294
Засланный vikklu 5 часов назад
Имеется в виду на тех принципах, которые ранее для вооружений не применялись, а не то, что они не известны науке были.
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270
анатолий горленко vikklu 2 часа назад
Да вот и я думаю беспилотник ведь может управляться и
не по радиоканалу, а по программе ( без радиообмена ).
Выжигать микросхемы внутри с помощью Ф.А.Р. или параболы, та ещё задача...
Для неподвижной цели - одно дело, а для множественных
летящих - другое.
ПС. Вот РЛС ( имеет более 10 МВт в импульсе ), а микросхемы
в самолётах не выжигает.
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1k
Руслан Новак анатолий горленко 59 минут назад
Тссс. Не нужно этого говорить, здравый смысл не нужен. Дай ребятам на мультики понадрачивать чуток, они только начали.
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12k
albedo Руслан Новак 12 минут назад
Дай ребятам на мультики понадрачивать
====================
Судя по лексикону -у тебя весенний спермотоксикоз.
Крымский мост все еще у тебя мультик, свидомое ты существо
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1k
Педигри 8 часов назад
Высокоточное оружие. Здесь, я так понимаю, подразумевается МБР?
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5k
Андрей Крылов 8 часов назад
Заголовочек провокационный. Зона смерти? Если для врагов, то да! Россия вся есть была и будет такой зоной! А друзьям мы всегда рады.
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3k
Едондер пуп 8 часов назад
Какое напыщенно-дебильное название! Умереть может только живое, т.е. беспилотных аппаратов это понятие не касается. Кто тогда в этих зонах умирать-то будет?
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3k
aleksander 8 часов назад
Обитаемый остров
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3k
Едондер пуп aleksander 8 часов назад
Массаракш!
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11k
поручик Ржевский aleksander 8 часов назад
А "пятиминутки" ненависти будут?
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1k
Arc_B поручик Ржевский 2 часа назад
А как же передача "60 минут"? Мы пошли дальше: пятиминутки на час растянули!
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562
Сергей 9 часов назад
да зачем нас завоевывать то, когда можно купить за деньги, которые враги печатают?
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3k
Шура ОсЕчкин 9 часов назад
Вангую:
Точное количество этих, так называемых "зон смерти", будет равно точному количеству загородных резиденций и бункеров Путина. Ну, и плюс Кремль.
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12k
albedo Шура ОсЕчкин 6 часов назад
Так Путин по свидомой версии везде, так что нормально.
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3k
DNK 9 часов назад
Россия скоро превратится в единую зону смерти для собственных граждан.
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3k
DNK Андрей Крылов 8 часов назад
Андрюша, успокойся. Ты там в Севастополе - не в путинской России, а в экстазе пока. Что-то подзатянувшемся. Пристроился небось хорошо. Это проходит - поверь мне.
И тебя заменят - не заметишь как. Ты живешь настоящим, я смотрю в будущее. Реально, перспектив - не наблюдаю. А наблюдаю замену коренного населения братьями из Средней Азии, тотальное отсутствие Закона как такового, перспективу самоизоляции со всеми вытекающими - научно-техническое отставание и т.д.
Вплоть до предраспадного состояния СССР - через два-три года после... ну вова же не вечен... А ты там рви тельняшку за свой пока еще новенький российский паспорт. Отымеют тебя в любом случае - подло и жестко, но с другой стороны. Не я такой злой - обратная сторона вертикали...
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7k
Alexander DNK 7 часов назад
Вся жизнь впереди, надейся и жди.
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7k
Alexander DNK 7 часов назад
Куча эмоций про тельняшку и какой ты Д'артаньян, но ничего по делу.
А откуда взялись ваши фантазии про самоизоляцию?
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64
Племянник Путина DNK 6 часов назад
ванга из тебя так себе
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albedo DNK 6 часов назад
Опять ты затеял свидомое: скоро, очень скоро.
Хрен вам.
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