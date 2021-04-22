Для автора канала Restore Machines не существует слов «не подлежит ремонту». Художник берется за самые безнадежные случаи, и в его руках старые проржавевшие модельки авто становятся совсем как новые — и даже лучше. Свои работы он выкладывает на YouTube, где за волшебными преображениями следят уже более 500 тысяч подписчиков. Неудивительно, ведь там действительно есть на что посмотреть!