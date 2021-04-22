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Ютубер восстанавливает старые коллекционные машинки: вот его лучшие работы

Ютубер восстанавливает старые коллекционные машинки: вот его лучшие работы (18 фото + 4 видео)

Автор:
22 апреля 2021 14:29
Сообщество : Автомир
Метки: игрушечные машинки   коллекционные машины   модельки   хобби   
498
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Для автора канала Restore Machines не существует слов «не подлежит ремонту». Художник берется за самые безнадежные случаи, и в его руках старые проржавевшие модельки авто становятся совсем как новые — и даже лучше. Свои работы он выкладывает на YouTube, где за волшебными преображениями следят уже более 500 тысяч подписчиков. Неудивительно, ведь там действительно есть на что посмотреть!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: игрушечные машинки   коллекционные машины   модельки   хобби   
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7  комментариев
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6k
Ysik 2 часа назад
А есть видео, где он эти модельки убивает, жжет их горелкой, наносит краску, обмазывает глиной и т.д. 100% он это делает сам, а потом сидит и ковыряется.
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564
And Kkk Час назад
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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150
Роман 2 часа назад
Видели мы таких реставраторов. Рецепт простой - берём две одинаковые модельки, одну убиваем и, типа, восстанавливаем. А вторую, целую, показываем как результат "труда". Всё, профит! Пипл хавает, просмотры и лайки крутятся, денежки капают!
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1k
Дмитрий Носов Роман Час назад
Есть способ проще с одной моделькой))
Отснять сначала в целом состоянии, а потом ее же убить и типа начать реставрировать, ну а дальше магия монтажа.
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Сняты модели новыми, а затем искусственно состарены. Но слишком однотипно и до одинаковой степени состарены. Смывка, кислота, огонь, грязь.
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3k
Rubiroid_47 2 часа назад
Кажется, он порти машинки интереснее и качественнее, чем восстанавливает.
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3k
Hugo_RnD 2 часа назад
интересно, где он их берёт в таком количестве и таком, практически одинаковом для всех, убитом состоянии? Подозрительно всё это
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