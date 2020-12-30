Мальчик копирует своего любимого дядю, и это очень семейный косплей

У очаровательного мальчика по имени Оджи есть необычное хобби - косплеить своего родного дядю, воссоздавая его фотографии. Дядю зовут Аристотель Политес и он работает моделью, так что поле для экспериментов просто огромное. Конечно, основной вдохновитель этой затеи - мама Оджи, которая очень любит как сына, так и брата. И в этих снимках она передает всю свою любовь к ним!
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Дешево и весело: бюджетный и безумный косплей от тайского парня
- 25 неловких семейных фотографий, доказывающих, что семья — это радость и проклятие
- Коллекции из самых неожиданных вещей
- Ануча Саенчарт: Король бюджетного и безумного косплея
- 20 детишек, которые умеют порадовать маму в праздник
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...