Мальчик копирует своего любимого дядю, и это очень семейный косплей

У очаровательного мальчика по имени Оджи есть необычное хобби - косплеить своего родного дядю, воссоздавая его фотографии. Дядю зовут Аристотель Политес и он работает моделью, так что поле для экспериментов просто огромное. Конечно, основной вдохновитель этой затеи - мама Оджи, которая очень любит как сына, так и брата. И в этих снимках она передает всю свою любовь к ним!

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