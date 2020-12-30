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Мальчик копирует своего любимого дядю, и это очень семейный косплей

Мальчик копирует своего любимого дядю, и это очень семейный косплей (25 фото)

Автор:
30 декабря 2020 12:06
Метки: воссоздали фото   забавно   косплей   модель   родственники   семейные ценности   хобби   
79
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У очаровательного мальчика по имени Оджи есть необычное хобби - косплеить своего родного дядю, воссоздавая его фотографии. Дядю зовут Аристотель Политес и он работает моделью, так что поле для экспериментов просто огромное. Конечно, основной вдохновитель этой затеи - мама Оджи, которая очень любит как сына, так и брата. И в этих снимках она передает всю свою любовь к ним!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: воссоздали фото   забавно   косплей   модель   родственники   семейные ценности   хобби   
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