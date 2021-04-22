25 крупнейших городов Узбекистана

Ташкент

Самый крупный город Узбекистана и один из самых древних на его территории. Первые упоминания о городе датированы II веком. Старинные каменные постройки почти полностью уничтожены при землетрясении в 1966 году. Из архитектурных достопримечательностей выделяется религиозный ансамбль Хазрати Имам XVI века. Этнографические и археологические коллекции представлены в государственных музеях.

Население – 2 522 800 человек (2019).

Наманган

Люди начали жить в этом месте еще в I веке до нашей эры. Современный город основан в XVII веке. Интересен мавзолей Ходжамны-Кабры с причудливой облицовкой. Знаменитыми достопримечательностями являются мечети Муллы Бозора Охунда и Атавалихона, а также медресе Муллы-Киргиза. В центре города расположен Наманганский парк – хорошее место для прогулок, его территория занимает 14 га.

Население – 597 400 человек (2017).

Самарканд

В этом древнем городе сохранился национальный дух. Старинные архитектурные здания, духовные ценности, культурные объекты интересны туристам со всего мира. В число величественных и святых мест входят площадь Регистан с множеством памятников архитектуры, мавзолей Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум с богатым художественным оформлением, мавзолей св. Даниила, около которого бьет лечебный источник.

Население – 540 000 человек (2019).

Андижан

Расположен в Ферганской долине среди живописных пейзажей. Его возраст более 2000 лет. Туристам интересна грандиозная мечеть Джами с 26 арочными пролетами на главном фасаде. В нескольких километрах от города расположены святые места – древнее городище Мингтепа и скала Тешик-Таш. В краеведческом музее города находятся около 65 000 археологических экспонатов.

Население – 425 500 человек (2017).

Фергана

Один из самых молодых городов страны – основан в 1876 году. Большинство домов города выглядят скромно, без архитектурных изысков. Некоторые дома имеют отделку с национальным орнаментом. Из зданий XIX века интересны строение Военного собрания, дом Военного губернатора и собор Александра Невского. Интересен город своими красивыми ландшафтами, он считается самым зеленым городом страны.

Население – 380 800 человек (2018).

Нукус

Город расположен в окружении пустынь – в нем жаркий климат, часты песчаные бури. Несмотря на непростые экологические условия, поселения людей в этих местах были еще в античные времена. Сейчас город представляет собой административный центр, в котором сохранился национальный колорит – восточные базары, поездки на верблюдах по пустыне. В окрестностях города интересен древний некрополь Миздахкана.

Население – 316 300 человек (2019).

Бухара

Древний город, который хранит многовековые традиции. В нем расположено большое количество исламских религиозных сооружений – мавзолеи, мечети, усыпальницы святых. Сюда приезжают тысячи туристов, их привлекает архитектурное мастерство древних зодчих. Символом города является минарет Калян, основанный в XII веке. В центре города расположен монументальный ансамбль Ляби-хауз.

Население – 272 500 человек (2014).

Карши

Расположен в интересной природной зоне – в оазисе между горами и степью. Рядом с городом есть несколько национальных заповедников. Возраст города около 2700 лет. В настоящее время это современный город с памятниками древней архитектуры. Многие из них являются национальным достоянием Узбекистана. Среди древних развалин особо выделяется городище Еркурган с многовековыми постройками.

Население – 260 000 человек (2019).

Коканд

Название города переводится как «прекрасное место». Он окружен хлопковыми полями, виноградниками, овощными плантациями. Среди древних построек выделяется роскошью дворец Худояр-хана и комплекс Дахма-и-Шахан. Экспозиции музея Мукими посвящены творчеству великого поэта. В мастерских продаются товары ручной работы – керамика, пиалы, статуэтки, шкатулки и украшения.

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Население – 251 700 человек (2019).

Навои

Строительство города началось только в 1958 году. Название городу дали в честь поэта и государственного деятеля Алишера Навоя. В древности на месте этого молодого города находились поселения древних саков и хорезмийцев. Следы обитания древних племен в большом количестве обнаружены в ущелье Сармыш. Так называемая «картинная галерея петроглифов» насчитывает около 4 000 экземпляров.

Население – 220 000 человек (2019).

Маргилан

Расположен в Ферганской долине. Археологические исследования доказывают, что существует он с VIII века, а земледелием в этой местности занимались с IV-III века до н.э. В советское время здесь активно развивалась текстильная промышленность. Шелк, произведенный в Маргилане, высоко ценится. Туристам интересны местные крупные базары, где можно купить высококачественные вещи по низким ценам.

Население – 215 400 человек (2014).

Ургенч

Его называют «самым загадочным городом» Узбекистана. В древних летописях у города встречаются разные названия, и из-за этого сложно установить точно дату его основания. В III-IV веке здесь основали крепость Топрак Кала. От нее сохранилось до настоящего времени несколько фрагментов стен. Интересен мемориальный комплекс Джалалиддин Мангуберди, его посещают как местные жители, так и туристы.

Население – 190 000 человек (2019).

Ангрен

Находится в долине реки Ахангаран. История города началась с основания рабочего поселка из нескольких небольших селений. В настоящее время является центром промышленности и индустрии. В историческом музее города организованы экспозиции, повествующие об истории края. В туристическую программу входит осмотр мавзолея Гумбез-бобо, это реконструкция сооружения постройки XI-XII века.

Население – 175 400 человек (2014).

Чирчик

Город на севере страны, который расположен на одноименной реке. Долина реки находится между двумя горными хребтами. Большинство домов города имеют типовой стандартный вид. В начале XX века город получил развитие при строительстве ГЭС и электрохимкомбината. В настоящее время в нем находятся предприятия легкой промышленности, развивается машиностроительная отрасль.

Население – 171 300 человек (2015).

Джизак

Основан в качестве одного из перевалочных пунктов на Великом Шелковым Пути в X веке. Расположен в живописной местности между гор Нураты и рекой Санзар у бескрайней степи. Ландшафты области невероятно разнообразны. Обрывистые каньоны и стремительные горные реки привлекают туристов-экстремалов. Развалины крепостей и древних поселений привлекают много путешественников-любителей истории.

Население – 163 200 человек (2014).

Термез

Расположен на берегах реки Амударья на юге страны. Город интересен разнообразием архитектурных стилей и богатой историей. В 1390 году возведен мавзолей Хаким-ат-Термези – в настоящее время он является крупным религиозным центром и святыней для многих паломников. Величественным сооружением является буддийская ступа Зурмала времен Кушанского царства.

Население – 140 000 человек (2018).

Денау

Через город протекает река Кузыл-Су. Построен город близ Гиссарского хребта и Бабатагских гор. Ранее здесь находился небольшой кишлак – центр Бухарского бекства. На территории города расположено множество исторических и архитектурных достопримечательностей. С XV века сохранилось здание медресе Саид Аталык. Из интересных сооружений выделяется молитвенный дом Покрова Божией Матери.

Население – 130 500 человек (2017).

Чиназ

Расположен у слияния рек Сырдарья и Чирчик. Близ города проходит крупная автотрасса, ведущая в столицу страны. В VI веке здесь возвели укрепленное поселение. Площадь поселения достигала 40 га. Руины древнего города сохранились на берегах реки Чирчик. Статус современного города получен в 1972 году. Условно город делится на две части – «русская» современная и «узбекская» старая, дореволюционная.

Население – 121 200 человек (2012).

Алмалык

Находится у Кураминского хребта на реке Ангрема. Город образован в 1272 году слиянием нескольких небольших поселений в центре Чачского оазиса. В качестве защиты от нападений построена оборонительная стена. В XIV веке в цитадели основаны монетный и дворцовый дворы. В начале XX века здесь обнаружены залежи полезных ископаемых, после чего небольшой поселок начал активно увеличиваться.

Население – 121 100 человек (2014).

Шахрисабз

Особый колорит городу придает сочетание старинных национальных сооружений и современных построек. Каждый архитектурный памятник имеет большое историческое значение. Главная достопримечательность города – резиденция Ак-Сарай. Внушительное здание выделяется 40-метровыми воротами и филигранной мозаичной кладкой. Не уступают ему по красоте комплекс Дорут-Тилляват и ансамбль Дорус-Саодат.

Население – 116 000 человек (2018).

Ходжейли

Город разделен на восточную и западную части каналом Суенли. В нем множество зеленых насаждений, красивые парки с цветущими аллеями. Название города означает «место паломников». В мавзолее некрополя Миздакхан по легенде похоронен первый человек Адам. В настоящее время город развивается и благоустраивается. Открываются новые предприятия легкой промышленности, комбинаты и торговые центры.

Население – 104 589 человек (2009).

Бекабад

Город в Ферганской долине на берегу реки Сырдарья у границы с Таджикистаном. Основан при постройке железнодорожной станции в 1899 году. Через город проходит крупная железнодорожная ветка, соединяющая Хаваст и Коканд. Основу экономики города составляет промышленность. С 1929 года функционирует цементный завод. На территории города находится Фархадская ГЭС.

Население – 101 292 человек (2009).

Чартак

Находится на берегах реки Чартаксай. Через город проходит Большой Наманганский канал. Неподалеку от города расположен бальнеологический курорт. В санатории водами лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, гинекологические заболевания, а также заболевания нервной системы. Продукция завода минеральных вод в Чартаке отличается особыми лечебными свойствами.

Население – 95 800 человек (2010).

Хива

Исторический центр города Ичан-Хала внесен в список объектов ЮНЕСКО. Начало строительства древнего комплекса датировано XVI веком. Эта средневековая цитадель сохранилась до настоящего времени в очень хорошем состоянии. Стиль древней архитектуры создает облик всего города. Другие исторические памятники города – мечеть Джума X века, минарет Ислам-Ходжа, дворец Таш-Хаули.

Население – 89 500 человек (2017).

Кунград

Расположен в северо-западной части страны на берегу реки Амударья близ плато Устюрт. Уникальная флора и фауна этого места находится под угрозой из-за пересыхания Аральского моря. У города древняя история. Его название произошло от одного из старинных тюркских родов. Археологические памятники Кунграда относятся к эпохе неолита. На протяжении веков город был столицей разных государств.

Население – 80 090 человек (2018).