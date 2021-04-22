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25 крупнейших городов Узбекистана

25 крупнейших городов Узбекистана (1 фото)

Автор:
22 апреля 2021 08:41
Сообщество : Путешествия
Метки: города   красота   узбекистан   фото   
952
1

Самым крупным городом по численности населения в Узбекистане является столица страны Ташкент. Количество его жителей более чем в 5 раз превышает число жителей городов, входящих в пятерку самых крупных городов страны. Более полумиллиона жителей проживают в Самарканде, который был столицей Узбекской СССР, и в городе Наманган. Городское население составляет половину всех жителей страны. При этом темпы роста городского населения в настоящее время небольшие.

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Метки: города   красота   узбекистан   фото   
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13  комментариев
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41k
doker 2 часа назад
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А нам в СССР этот вояж бесплатно организовали - ТуркВО.
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11k
Анатолий Соколов 7 минут назад
Муйнак, который когда-то был крупнейшим портом на берегу Аральского моря, из "топ-25" вылетел ...
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895
Евгений 54 минуты назад
"...Более полумиллиона жителей проживают в Самарканде, который был столицей Узбекской СССР,..." Что? Когда это Самарканд был столицей Узбекской да еще СССР? Автор, исправь.
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1k
viktor_benc Евгений 9 минут назад
С 1925 по 1930 был столицей Узбекской ССР.
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11k
Анатолий Соколов Евгений 4 минуты назад
Учите историю.
когда Узбекистан вошёл в состав СССР его столицей был Самарканд ( до 1930 года )
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86k
Дмитрий Час назад
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1k
Mikhail K Дмитрий 4 минуты назад
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15k
Топпер Харли Час назад
Эх Термез...до 94го жил там, 16ти этажка, куранты, районы кпд, карпова, друган в районе зоопарка на наримановской. Как будто в прошлой жизни...
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30k
Азат Баширов Топпер Харли 41 минуту назад
О-о земляк привет
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40k
Элек Мек Топпер Харли 11 минут назад
Приграничный город....
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15k
Топпер Харли Азат Баширов 8 минут назад
Салам Бача!
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