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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (20 фото)

Автор:
21 апреля 2021 20:05
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
1905
20
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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443
Андрей 12 часов назад
Интересные фотки
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2k
RALEXXX 10 часов назад
Встреча Брежнева и Джеральда Форда в 1974г. была, насколько я помню, во Владивостоке. На заднем плане можно ещё заметить Громыко. А за Брежневым идёт человек с дипломатом. Скорее всего с тем самым «ядерным чемоданчиком».
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Taximaxi 10 часов назад
Узбекский сеятель сеет что-то явно доброе и вечное.
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26k
turyst Taximaxi 10 часов назад
Арбузы, например.
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Taximaxi turyst 10 часов назад
Судя по выражению его лица,он именно арбузы своей Зухры в этот момент и представляет.
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turyst Taximaxi 9 часов назад
Или дыни...
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