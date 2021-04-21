Прошёл 40 километров в поисках людей

Рослому мужчине он почти по плечо, когда стоит на лапах. А на самом деле ещё малыш, ему чуть больше полугода. Месяцев восемь или девять. По северным медвежьим меркам ещё беспомощный, безобидный и добродушный. А то, что ластится к человеку — это он так вкусняшку просит. Для него в таком возрасте любой человек — что мама, приносящая еду.



Вот такое видео опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» директор красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань. И рассказал: 4 февраля поступило первое сообщение из Арктики — там в рабочий посёлок на острове Большевик (золотодобывающая компания) забрёл белый медвежонок. Сомнений не было, что его мать погибла, север ведь суровый.



Так или иначе, рабочие медвежонка приютили. Это, кстати, самочка. Но вот беда — вахта пришла к концу, бригаде надо выезжать, несколько недель тут будет пусто.



— Ничего сделать не успели, одна надежда: помойка большая, два месяца может и протянет. Вахта вернулась на базу — следов нет, медвежонка нет. Противное чувство, что ничего не смогли, — рассказывает Андрей Горбань. — И тут удивительная и радостная новость — этот же медвежонок вышел на другую базу, в 40 километрах. Тощий, грязный, но живой!



А что дальше? Вечно жить с людьми он не сможет — все-таки крупный хищник. Вывезти подальше от посёлка и высадить на льдину в надежде, что там он начнёт ловить тюленей — тоже не вариант. Во-первых, он уже показал, что способен отмахать 40 километров. Во-вторых, не умеет он ещё добывать пищу самостоятельно, его этому учит мать в течение двух-трех лет.



В третьих, любой взрослый самец может одним ударом убить его, и другая самка со своими медвежатами не примет его. Остаётся только такой вариант — изъять его из дикой природы и поместить в зоопарк. Из двух зол, что называется, выбираем меньшее.



— Парк «Роев ручей» совместно с министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края, Обществом дикой природы и предприятием «Роснефть», работающим на арктическом побережье края, ведут мониторинг выхода белых медвежат к людям. То есть малышей, который осиротели в силу тех или иных причин и не могут самостоятельно выживать в дикой природе, — рассказывает «Комсомольской правде" - Красноярск специалист зоопарка Олег Чипура.