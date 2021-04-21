FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
добавить
пост
Сообщество Животные 10087 постов • 1227 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Прошёл 40 километров в поисках людей

Прошёл 40 километров в поисках людей (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2021 13:55
Сообщество : Животные
Метки: Красноярский край   о.Большевик   спасение белого медвежонка   
869
3
1
На севере Красноярского края вахтовики спасли от неминуемой смерти белого медвежонка
Пришлось оформлять в зоопарк, без матери в природе он погибнет.
— Как ты слезать-то будешь?.. Смотри, осторожно слезает… Малыша ты малыша…
Добрый мужской смех за кадром. Белый медвежонок стоит на лестнице, прислонённой к стене рабочего вагончика, и смотрит в окно, внутрь. Услышал людей, спускается, как положено — сначала одну лапу вниз, потому вторую. И вот он уже на земле

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Красноярский край   о.Большевик   спасение белого медвежонка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
43k
zloykoyot 2 часа назад
Медвежонка спасли, это хорошо. Только мне батя рассказывал, что медвежонок помладше этого своим детским коготком банку сгущёнки вскрывает на раз. Так что гладить такое милое дитятко не рекомендуется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Трудности удаленки, которую многие так ждали Трудности удаленки, которую многие так ждали В Красноярском крае на голосовании по поправкам к Конституции разыграют квартиры, машины и смарфоны В Красноярском крае на голосовании по поправкам к Конституции разыграют квартиры, машины и смарфоны Стриптиз и веселуха: в колонии отпраздновали День лесника Стриптиз и веселуха: в колонии отпраздновали День лесника Мэр Абакана погиб в аварии Мэр Абакана погиб в аварии Заключенный сбежал из красноярской колонии, оставив вместо себя муляж Заключенный сбежал из красноярской колонии, оставив вместо себя муляж В Красноярском крае кадетов посвятили в выпускники японским мечом-катаной В Красноярском крае кадетов посвятили в выпускники японским мечом-катаной
Эльза Вайнц
Переводчик-синхронист.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1241



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Полицейская камера доказала, что Джонни Депп не бил жену
2
101
Полицейская камера доказала, что Джонни Депп не бил жену
В Норвегии форму сборной России назвали "средним пальцем всему миру"
2
151
В Норвегии форму сборной России назвали "средним пальцем всему миру"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. В Крыму после ДТП водители оказались зажаты в своих машинах
1
0
Авария дня. В Крыму после ДТП водители оказались зажаты в своих машинах
У берегов Турции – нашествие смертельно ядовитых рыб Фугу
0
10
У берегов Турции – нашествие смертельно ядовитых рыб Фугу
Трудности удаленки, которую многие так ждали
Трудности удаленки, которую многие так ждали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#интересное#отдых#авто аварии#полиция#кино#новости#путешествие
#Юмор#факты#подборка#аварии#прикол#навальный#дтп#красота#автомир#автомобили
#история#интересно#Россия#в мире#СССР#природа#картинки#дети#собака#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться