В Шотландии нашли останки родственника Несси?

Жительница острова Южный Уист в западной части Шотландии обнаружила на берегу гигантские кости неизвестного животного. Снимки своей находки она отправила сестре в Эдинбург. Та тоже была в изумлении и, конечно, не смогла не поделиться фотографией в соцсетях. "Сестра нашла это у себя на Южном Уисте, - рассказала своим подписчикам девушка по имени Полли Бернс. - Она сфотографировала ряом для масштаба своего золотистого ретривера. Кто-нибудь может подсказать, что это?"

Пост мгновенно набрал 1100 комментариев, в которых люди пытались делать предположения. Среди них были и фантастические, предполагавшие, что это кости динозавра, и реалистичные, приписывавшие кости кашалоту. А охотники за лохнесским чудовищем предположили даже, что это - один из родственников Несси.