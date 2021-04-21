В Шотландии нашли останки родственника Несси?

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На одном из островов Шотландии обнаружены кости неизвестного гигантского животного. Пока никто не знает с точностью, кому они принадлежали. Версии высказываются самые разные - от выброшенного на берег кита до близких родственников знаменитого лохнесского чудовища.
Жительница острова Южный Уист в западной части Шотландии обнаружила на берегу гигантские кости неизвестного животного. Снимки своей находки она отправила сестре в Эдинбург. Та тоже была в изумлении и, конечно, не смогла не поделиться фотографией в соцсетях. "Сестра нашла это у себя на Южном Уисте, - рассказала своим подписчикам девушка по имени Полли Бернс. - Она сфотографировала ряом для масштаба своего золотистого ретривера. Кто-нибудь может подсказать, что это?"
Пост мгновенно набрал 1100 комментариев, в которых люди пытались делать предположения. Среди них были и фантастические, предполагавшие, что это кости динозавра, и реалистичные, приписывавшие кости кашалоту. А охотники за лохнесским чудовищем предположили даже, что это - один из родственников Несси.
Пост мгновенно набрал 1100 комментариев, в которых люди пытались делать предположения. Среди них были и фантастические, предполагавшие, что это кости динозавра, и реалистичные, приписывавшие кости кашалоту. А охотники за лохнесским чудовищем предположили даже, что это - один из родственников Несси.
Популярность поста поразила Полли, которая хотела всего-навсего проконсультироваться с коллегами. "Я мороской биолог и предполагаю, что это останки кашалота, но я не эксперт в них, и поэтому выложила фото в сеть, надеясь, что кто-то из моих коллег сможет ответить наверняка, - говорит она. - Я надеялась, что пост увидит мой преподаватель, специалист по морским млекопитающим Бен Уилсон - однако вместо него откликнуличь сотни самых разных людей".
Один из участников обсуждения оказался охотником на лохнесское чудовище - он активнее всех утверждал, что речь идет о ком-то из родственников Несси.
Один из участников обсуждения оказался охотником на лохнесское чудовище - он активнее всех утверждал, что речь идет о ком-то из родственников Несси.
В конце концов, ижтели острова Южный Уист вспомнили о том, что пару лет назад в этиъх краях садился на мель неосторожно подплывший к берегу кашалот - они бывают в этих краях, хотя и не слишком часто. Так что большинство все же сошлось на версии о ките. Несомненно, позднее останки будут исследованы более прдробно. Пока же Полли Бернс радуется столь внезапной популярности. "Отлично, что столько людей проявили любопытство! - говорит она. - Такие вещи будят в людях интерес к миру и развивают воображение".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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