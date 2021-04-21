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В Шотландии нашли останки родственника Несси?

В Шотландии нашли останки родственника Несси? (4 фото)

Автор:
21 апреля 2021 13:52
Сообщество : Факты
Метки: Южный Уист   гигантские кости   гиганты   загадки   находки   удивительное рядом   факты   шотландия   
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На одном из островов Шотландии обнаружены кости неизвестного гигантского животного. Пока никто не знает с точностью, кому они принадлежали. Версии высказываются самые разные - от выброшенного на берег кита до близких родственников знаменитого лохнесского чудовища.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Южный Уист   гигантские кости   гиганты   загадки   находки   удивительное рядом   факты   шотландия   
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3  комментария
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53k
pynh 2 часа назад
Жительница могла бы и загуглить как выглядит скелет кита. Но, да, проще утверждать что это чудоюдо.
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825
anton Минуту назад
"...ижтели острова Южный Уист вспомнили о том, что пару лет назад в этиъх..." Автор, ты что, блRдь, за чудовище? На каком, сука, это языке?
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5k
Pravednik84 17 минут назад
Бедный пёс - догрызть практически нечего((((
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