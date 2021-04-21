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Ночная бабочка засмущалась, услышав необычное предложение от автомобилиста

Ночная бабочка засмущалась, услышав необычное предложение от автомобилиста (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2021 10:49
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Девушка легкого поведения   Юмор   видео   ночная бабочка   позитив   предложение   проститутка   
853
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Девушка легкого поведения смутилась от странного предложения потенциального клиента. Мужчина не захотел пользоваться основным пакетом её услуг и попросил кое-что необычное.

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Метки: Девушка   Девушка легкого поведения   Юмор   видео   ночная бабочка   позитив   предложение   проститутка   
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8  комментариев
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8k
harlamov 44 минуты назад
"Это лучше, чем сосать"

А чувак смотрю разбирается.
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64k
Максим Минуту назад
Хохлушка)) ВИдимо в РФ не смогла уехать на родине стоит)
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2k
Дмитрий ! 5 минут назад
Лишь бы не работать.
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3k
ride 37 минут назад
Да ну, потом мокрой стоять на улице. Хреново же
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3k
Едондер пуп ride 23 минуты назад
И с арбузом всю смену таскаться))
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53k
pynh 54 минуты назад
Потому что она НОЧНАЯ, а на улице день. Приходите в рабочее время.
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16k
Андрей Н. pynh 43 минуты назад
Так а что на ночью намоет? Так, грязь развезет...
Да и не видно нифига будет, и тема останется нераскрытой.
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8k
costa Андрей Н. 38 секунд назад
Не тема, а мечта.
Вы видео внимательно слушали?
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