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«Ва-банк»: прототип героя фильма жил в царской России и бесследно исчез в 1939 году

«Ва-банк»: прототип героя фильма жил в царской России и бесследно исчез в 1939 году (5 фото)

Автор:
20 апреля 2021 19:42
Метки: интересно   история   кино   факты   
772
5

Польская комедия «Ва-банк» вышла на советские экраны в 1985-м году. Захватывающая история о приключениях гангстеров 1930-х сразу пришлась по душе зрителям. Многие посмотрели её в кинотеатрах не один раз.
При этом не все догадывались, что в основе сюжета лежит реальная история...

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Источник:

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Метки: интересно   история   кино   факты   
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155
Sandmann 4 часа назад
Классный фильм (для меня один из немногих польских). И за историю с прототипом (не знал) - спасибо!
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21k
Юрьевич 45 минут назад
"Однако не тут-то было: неожиданно медвежатнику подворачивается шанс неплохо заработать, а заодно (и это, пожалуй, главное) отомстить своему давнему обидчику."
Внимательно смотрите фильм. Во-первых, Квинто ничего не "подворачивалось", он намеренно спланировал ограбление банка Крамера чтобы ему отомстить и вернуть деньги вдове своего друга, которого Крамер обманул и довёл до самоубийства.
Во-вторых, Квинто ничего не заработал на ограблении банка Крамера. Свою долю Квинто отсылает Марте, якобы в качестве компенсации семье потерпевшего от банковских махинаций. Да и общая сумма которая была поровну поделена между всеми участниками ограбления составила всего восемьдесят тысяч злотых! Основную сумму 500 тысяч злотых и ценные бумаги подкинули в корзину с его грязным бельём в дом Крамера чтобы его подставить.

Автор, посмотри вначале внимательно фильм прежде чем копипастить!
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2k
Дмитр Стар 55 минут назад
"пакуйте!" :)
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370
Андрей Час назад
Классный фильм!!! Надо пересмотреть свои архивы!
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373
Kulibin7 3 часа назад
Не надо никаких прототипов,даже если он был придуман, это КЛАССНЫЙ!!! фильм.
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41k
Максим Т. 3 часа назад

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