«Настоящий Квинто» был представительным и элегантным мужчиной. Знал несколько иностранных языков. Как и киногерой, в определённый момент пожелал отказаться от преступных дел. И это ему почти удалось: Станислав переквалифицировался в … консультант а для других взломщиков. Одновременно с этим мужчина вёл богемную жизнь: был владельцем собственного кабаре, вращался в кругах художников и поэтов.



Впрочем, вскоре такая жизнь наскучила медвежатник у и он вернулся к привычному для себя виду заработка.



В 1926-м виртуозно ограбил крупный банк в Варшаве. Цихоцкий тут же попал под подозрение, но, ввиду отсутствия доказательств, был просто взят под наблюдение.



Ровно через год Станислава заподозрили в другом дерзком ограблении: кто-то обчистил кассу завода в польской столице. Тут уж медвежатник был взят под стражу, но вновь умудрился доказать свою невиновность и оказаться на воле.



Тайна исчезновения Станислава Цихоцкого