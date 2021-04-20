Польская комедия «Ва-банк» вышла на советские экраны в 1985-м году. Захватывающая история о приключениях гангстеров 1930-х сразу пришлась по душе зрителям. Многие посмотрели её в кинотеатрах не один раз.
При этом не все догадывались, что в основе сюжета лежит реальная история...
О чём кино
Главный герой комедии — мастер по взлому сейфов (и по совместительству трубач) по имени Квинто. Освободившись из заключения, виртуоз-грабитель решает забросить своё ремесло и стать честным человеком. Однако не тут-то было: неожиданно медвежатнику подворачивается шанс неплохо заработать, а заодно (и это, пожалуй, главное) отомстить своему давнему обидчику.
Кто был прототипом
Образ главного героя режиссёр фильма Юлиуш Махульский «списал» с реального человека. Звали его Станислав Цихоцкий. Мужчина жил в первой половине ХХ века. Большую часть своих злодеяний совершил в Польше, но успел лихо «поработать» и в царской России, где жил некоторое время. Кстати, свой криминальный путь он начинал в жемчужине у моря — Одессе. Здесь он научился всему, а затем отправился на «гастроли» по Германии, Литве и Чехословакии. В каждой из стран Цихоцкий ловко вскрывал сейфы. Специализировался медвежатник на ювелирных магазинах. Впрочем, банки его тоже привлекали. От ловких рук Станислава пострадали сразу несколько финансовых учреждений в Варшаве.
Какое прозвище было у прототипа Квинто
За знаменитым польским взломщиком быстро закрепилось прозвище Эспаньолка. Оно связано с ухоженной светловолосой короткой бородкой, которую носил мастер взлома. Впрочем, н а сохранившихся фотографиях Цихоцкого можно наблюдать только усики — точь-в-точь, как у исполнителя роли Квинто — Яна Махульского.
Известно, что дебют медвежатника случился, когда ему было 17. Тогда Станислав отличился, взломав банк в Берлине. После этого он ловко ушёл от полиции, равно как и в других случаях с громкими ограблениями.
Чутьё подвело его лишь во время очередного взлома в Петербурге: мужчину взяли с поличным. При этом Цихоцкому предложили 2 варианта развития событий: первый - ссылка на каторгу в Сибирь, второй — выполнение поручений полиции. Медвежатник выбрал вариант, от которого было невозможно отказаться : по указанию жандармов начал вскрывать сейфы, принадлежавшие другим злоумышленникам самых разных мастей.
Чем киношный герой похож на реального
«Настоящий Квинто» был представительным и элегантным мужчиной. Знал несколько иностранных языков. Как и киногерой, в определённый момент пожелал отказаться от преступных дел. И это ему почти удалось: Станислав переквалифицировался в … консультант а для других взломщиков. Одновременно с этим мужчина вёл богемную жизнь: был владельцем собственного кабаре, вращался в кругах художников и поэтов.
Впрочем, вскоре такая жизнь наскучила медвежатник у и он вернулся к привычному для себя виду заработка.
В 1926-м виртуозно ограбил крупный банк в Варшаве. Цихоцкий тут же попал под подозрение, но, ввиду отсутствия доказательств, был просто взят под наблюдение.
Ровно через год Станислава заподозрили в другом дерзком ограблении: кто-то обчистил кассу завода в польской столице. Тут уж медвежатник был взят под стражу, но вновь умудрился доказать свою невиновность и оказаться на воле.
Тайна исчезновения Станислава Цихоцкого
В 1930-м медвежатник всё-таки прокололся. В составе большой банды, готовившей очередной налёт, был задержан . Получил немалый срок. На волю вышел в 1939-м, когда началась Вторая мировая. Хитрый мужчина решил перебраться в Африку — подальше от начинавшихся больших событий.
Часть его пути проходила через СССР. С какой-то целью наведывался он в Иран. А последний раз его видели в Уганде, в лагере временного пребывания для иностранных граждан. Дальнейшая судьба Станислава неизвестна: след его исчез в конце 1930-х.
Кстати, в Польше его судьбе было посвящено сразу несколько картин. За три года до «Ва-банка» вышел мюзикл по мотивам биографии медвежатника. Ещё один фильм — в детективном жанре — сняли в 1984-м… До российских экранов эти картины не дошли.
Источник:
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Внимательно смотрите фильм. Во-первых, Квинто ничего не "подворачивалось", он намеренно спланировал ограбление банка Крамера чтобы ему отомстить и вернуть деньги вдове своего друга, которого Крамер обманул и довёл до самоубийства.
Во-вторых, Квинто ничего не заработал на ограблении банка Крамера. Свою долю Квинто отсылает Марте, якобы в качестве компенсации семье потерпевшего от банковских махинаций. Да и общая сумма которая была поровну поделена между всеми участниками ограбления составила всего восемьдесят тысяч злотых! Основную сумму 500 тысяч злотых и ценные бумаги подкинули в корзину с его грязным бельём в дом Крамера чтобы его подставить.
Автор, посмотри вначале внимательно фильм прежде чем копипастить!