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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (34 фото)

Автор:
20 апреля 2021 08:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
3351
34
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Смешные и не очень комментарии с просторов интернета.
ОСТОРОЖНО!!! БОяны присутствуют!!!

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Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
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72  комментария
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4k
Евгений 4 часа назад
Комментарий к фото
Потому-что велосипедисты, хитрожопые сволочи. В зависимости от ситуации, они, то полноправные участники дорожного движения, то резко переобуваются в пешеходов, причём мешают и тем и другим. Поэтому их не любят ни пешеходы, ни автомобилисты.
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4k
Alex 10 секунд назад
Комментарий к фото
В древнем Египте, не на долбишся, по глиняным страничкам
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4k
Alex 6 минут назад
Комментарий к фото
Ломали на поребрике? Недалеко от парадного.
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5k
Regerald 8 минут назад
Комментарий к фото
Я сам зачастую велосипедист, и меня тоже бесят велосипедисты. Особенно те, что на "спортивных" великах в разноцветном пдрском трико - типа отойди, мы профессионалы. Так и хочется корягу в спицы сунуть, благо их там четыре штуки всего.
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866
Victor 19 минут назад
Комментарий к фото
а где картинка, когда подгорает?
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1k
Acid Snake 21 минуту назад
Комментарий к фото
Потому что ей ничего не завещал
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1k
Acid Snake 23 минуты назад
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Гений бл
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11k
Artem Полчаса назад
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Ссылка coub.com
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1k
Наталия 37 минут назад
Комментарий к фото
вообще-то Астерикс
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866
Victor 46 минут назад
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да да, это который из черепашки-ниндзя
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54k
Андрей Час назад
Комментарий к фото
Весь этот рецепт квасом надо заливать, а не кефиром.
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54k
Андрей Час назад
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Они тоже в туалет все сходили.
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3k
Alakazam Час назад
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... вывалилось...?! да они от страха обсирались и соскальзывали
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54k
Андрей Час назад
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...а он был Серёжа...
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3k
Alakazam Час назад
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... ну осанка не айс, искривление позвоночника похоже
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