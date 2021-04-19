404
25
Ржевский мемориал Советскому Солдату.Заложен в ноябре 2018 года. Торжественно открыт 30 июня 2020г. Время посещения апрель 2021 года. Фото мои.
1.
Монументальный образ Советского солдата состоящий из летящей ввысь стаи журавлей, смотрит в сторону дороги .
Замысел авторов понятен. Сразу вспоминаются строки Расула Гамзатова "Журавли"-
...Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю нашу полегли когда-то
А превратились в белых журавлей
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Летит, летит по небу клин усталый
Летит в тумане на исходе дня
И в том строю есть промежуток малый
Быть может, это место для меня
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле...
...Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю нашу полегли когда-то
А превратились в белых журавлей
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Летит, летит по небу клин усталый
Летит в тумане на исходе дня
И в том строю есть промежуток малый
Быть может, это место для меня
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле...
2.
Мемориал расположен у дороги, недалеко, чуть в стороне от поворота с трассы м9 в сторону г.Ржев.
Монумент высотой около 25 метров, расположен на искусственном кургане высотой 10 метров. Вокруг монумента тротуарные дорожки со скамейками. В ночное время мемориал освещен направленными в небо прожекторами, расположенными вокруг объектов мемориала.
×
3.
Музей расположенный на территории мемориала.
Само здание музея не большое и состоит из одной комнаты для экспозиции, во второй комнате- сувенирный магазин. На макете местности, который и расположен в основной экспозиции, прекрасно видно расположение объектов мемориала.
5.
В центре комнаты- стеклянный пол с подсветкой, где под стеклом на грунте можно разглядеть- гусеничную ленту легкого танка, гильзы от 45-мм орудия, гильзы от винтовок, предметы снаряжения и их отдельные элементы...На стену проецируется материал посвященный операциям РККА под г.Ржев.
7.
Инсталляция в металле из фотографий войны и фамилий бойцов и командиров павших в боях.
Смотрится очень и очень трогательно. Люди приезжают семьями, вчитываются в фамилии, пытаются найти родственников, родных, воевавших в этих местах и погибших.
8.
Однако, списки не полные, очередность фамилий обрывается и понять невозможно, то ли места не хватило, то ли так задумано авторами. Ни званий, на года рождения, года гибели нет, как на других мемориалах и захоронениях. Наверное просто символизирует массовый подвиг бойцов и командиров в боях за Родину.
9.
На момент посещения, чуть далее мемориала, виден был палаточный лагерь( причем палатки большие УСБ-56), грузовые тентованные автомашины с военными номерами. От местного торговца антиквариатными вещами-значками, знаками, предметами снаряжения и т.д., узнал что это сбор поисковиков. С его слов, в прошлый съезд было обнаружено около 700 останков, 12 из них опознано, с воинскими почестями перезахоронены.Кто они, все наши или какая -то часть врагов, я не знаю.
....Проезжаю я зловещие места
Там, где человек — главное богатство недр
Где, ещё с войны, бойцы лежат
По трое на один квадратный метр
Там везде шаги, там голоса
Чудные огонёчки по болотам
Тени по ночам тебе поют
Как будто просят и хотят чего-то
Откопай меня, браток, я Вершинин Саня
Пятый миномётный полк, сам я из Рязани
Много ты в кино видал о солдатах версий
Щас послушаешь мою. Эх, будет интересней
И начнут они вещать
На языке стонов, недомолвок
Хочешь убежать, но впереди они опять
Мелькают между ёлок
Откопай меня скорей, умоляю снова
Я Маршаников Сергей родом из-под Пскова
Адресок мой передай в родную сторонку
Восемнадцатый квадрат, чёрная воронка...И.Растеряев "Георгиевская ленточка"
....Проезжаю я зловещие места
Там, где человек — главное богатство недр
Где, ещё с войны, бойцы лежат
По трое на один квадратный метр
Там везде шаги, там голоса
Чудные огонёчки по болотам
Тени по ночам тебе поют
Как будто просят и хотят чего-то
Откопай меня, браток, я Вершинин Саня
Пятый миномётный полк, сам я из Рязани
Много ты в кино видал о солдатах версий
Щас послушаешь мою. Эх, будет интересней
И начнут они вещать
На языке стонов, недомолвок
Хочешь убежать, но впереди они опять
Мелькают между ёлок
Откопай меня скорей, умоляю снова
Я Маршаников Сергей родом из-под Пскова
Адресок мой передай в родную сторонку
Восемнадцатый квадрат, чёрная воронка...И.Растеряев "Георгиевская ленточка"
10.
При посещении комплекса, присутствовало музыкальное оформление, создавая величественный, скорбный фон.
11.
При открытии мемориала, ни Президент, ни в аннотации в мемориальном комплексе тактично не упоминается о количестве павших бойцов. Да и само выражение с документальной точностью-Ржевская битва не совсем уместно- более подходит ряд операций советских частей на Ржевском выступе(так как цели и результаты были разные). Хоть с масштабом Сталинградской битвы сравнивать не совсем корректно, но бои шли ожесточенные и потери были высоки с обоих сторон. О Ржевско-Сычёвской, Ржевско-Вяземской операциях Советских Войск говорить долго и надо очень и очень обстоятельно, а это материала на отдельный пост.
12.
Несмотря на будний день, посетители приезжают с разных мест нашей страны. Кто проездом, кто целенаправленно. Для посетителей оборудована достаточно вместительная автомобильная стоянка, переход через дорогу-светофором и пешеходной "зеброй".
13.
При большом количестве посетителей, особенно для людей пожилого возраста, продуманны места отдыха- небольшие скамейки шестигранной формы. Вокруг облагороженная лужайкой с кустарником. На ограждении видны репродукции фотографий войны.
14.
То что люди постоянно прибывают, заменяя ушедших- неудивительно. Удивительно другое. Впервые официальные власти дали возможность по просьбе ветеранских организаций, авторам-художникам создать прекрасную композицию посвященную советским солдатам, хотя последнее время все "советское" если уж и не поливается грязью в средствах культуры и кино, то сознательно или вымарывается или умалчивается. И впервые с советского времени создан, на самом деле монументальный, культурный объект имеющий духовную ценность.
16.
На Братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше — вставала земля на дыбы,
А нынче — гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы —
Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У Братских могил нет заплаканных вдов —
Сюда ходят люди покрепче,
На Братских могилах не ставят крестов...
Но разве от этого легче?!
В.Высоцкий "Братские могилы"
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше — вставала земля на дыбы,
А нынче — гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы —
Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У Братских могил нет заплаканных вдов —
Сюда ходят люди покрепче,
На Братских могилах не ставят крестов...
Но разве от этого легче?!
В.Высоцкий "Братские могилы"
17.
Посещение мемориала бесплатно и по времени неограниченно. Вход в музей платный- взрослый 100 рублей, льготный 30.
18.
г.Ржев тверской области.
Город на берегу р.Волга. Имеет богатую историю с момента основания 13 века. Сейчас город живет с проблемами свойственным многим небольшим Российским городам- занятость населения, наличие рабочих мест, коммунальные проблемы-одна из них, ржавая вода из крана в домах жителей. В качестве места питания, хочу порекомендовать кафе "Русская трапеза"- кормят хорошо и цены приятно радуют. В 2ГИС- местоположение указано.
19.
Город небольшой по современным меркам- около 50 тыс.жителей...может и больше, не считал. В годы войны, был разрушен практически до основания, и количество уцелевших жителей на момент освобождения насчитывало около 200.
20.
В ходе изучения материалов операциях Советских войск на Ржевском выступе, есть интересные моменты, где один из них- о советских танкистах на нескольких танках КВ-1 вышедших на окраину и в городскую черту города после ожесточенных боев, но ввиду отсутствия поддержки стрелковых подразделений вынужденных вернуться на исходные позиции.
22.
Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки,—
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна ни покрышки.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.
Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
Где травинку к травинке
Речка травы прядет, —
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.
Летом горького года
Я убит. Для меня —
Ни известий, ни сводок
После этого дня...
Александр Твардовский "Я убит подо Ржевом".
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки,—
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна ни покрышки.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.
Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
Где травинку к травинке
Речка травы прядет, —
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.
Летом горького года
Я убит. Для меня —
Ни известий, ни сводок
После этого дня...
Александр Твардовский "Я убит подо Ржевом".
23.
Мемориал и г.Ржев находятья на удалении 210 км. от Москвы по трассе м9. Дорога в хорошем состоянии. Наличие заправок и кафе, населенных пунктов с магазинами и остановками позволяют проделать путь неутомительно и легко.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Стилист и ведущий Сергей Зверев опубликовал фотку из дембельского альбома
- Аты-баты, шли солдаты: 20 увлекательных и познавательных инфографик из армейской жизни
- Горе-реставраторы изуродовали стелу красноармейцам в Курганской области
- Легкие детские рисунки и раскраски на 23 февраля для срисовки
- В райцентре Воронежской области попали на видео пляски вокруг Вечного огня
Метки: ВОВ 1941-1945 Ржев армия война мемориал
78
Понравилось78
Новости партнёров
Загрузка...