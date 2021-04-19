Мемориал Советскому Солдату

9.

На момент посещения, чуть далее мемориала, виден был палаточный лагерь( причем палатки большие УСБ-56), грузовые тентованные автомашины с военными номерами. От местного торговца антиквариатными вещами-значками, знаками, предметами снаряжения и т.д., узнал что это сбор поисковиков. С его слов, в прошлый съезд было обнаружено около 700 останков, 12 из них опознано, с воинскими почестями перезахоронены.Кто они, все наши или какая -то часть врагов, я не знаю.

....Проезжаю я зловещие места

Там, где человек — главное богатство недр

Где, ещё с войны, бойцы лежат

По трое на один квадратный метр

Там везде шаги, там голоса

Чудные огонёчки по болотам

Тени по ночам тебе поют

Как будто просят и хотят чего-то

Откопай меня, браток, я Вершинин Саня

Пятый миномётный полк, сам я из Рязани

Много ты в кино видал о солдатах версий

Щас послушаешь мою. Эх, будет интересней

И начнут они вещать

На языке стонов, недомолвок

Хочешь убежать, но впереди они опять

Мелькают между ёлок

Откопай меня скорей, умоляю снова

Я Маршаников Сергей родом из-под Пскова

Адресок мой передай в родную сторонку

Восемнадцатый квадрат, чёрная воронка...И.Растеряев "Георгиевская ленточка"