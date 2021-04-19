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Мемориал Советскому Солдату

Мемориал Советскому Солдату (25 фото)

Автор:
19 апреля 2021 19:45
Сообщество : Авторские посты
Метки: ВОВ 1941-1945   Ржев   армия   вой­на   мемориал   
404
25
Ржевский мемориал Советскому Солдату.Заложен в ноябре 2018 года. Торжественно открыт 30 июня 2020г. Время посещения апрель 2021 года. Фото мои.
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Авторский пост

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Метки: ВОВ 1941-1945   Ржев   армия   вой­на   мемориал   
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13  комментариев
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4k
Tatyana Час назад
Я тоже была там в сентябре прошлого года. Крутой мемориал, сделали на славу, молодцы. Но не нашла в списке фамилию моего двоюродного деда, который в этом катле погиб, что меня сильно расстроило.
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77k
Татьянин день 18 минут назад
Ссылка youtu.be
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49k
smakido 18 минут назад
Благодарю за интересный и подробный пост!
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12k
Сергей 57 минут назад
Неделю назад вернулся с рыбалки. Были на Зап. Двине. Осколки от бомб и мин, а так же гильзы валяются подо мхом. Не приемлет их земля-выбрасывает наружу. Это нашли за три дня, спецом не искали, но в воронках и по траншеям полазили.
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Иван Час назад
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klop Иван 10 минут назад
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
хороший
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10k
G@M Час назад
Спасибо....
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66
Михайло Потапыч 2 часа назад
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Hallo FreeSpace Михайло Потапыч Час назад
это ты к чему ? при чем тут ?
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24k
Е-Лена 2 часа назад
Спасибо Вам!
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8k
Sasa 2 часа назад
Спасибо за информацию!
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