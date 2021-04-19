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Почему бездомные собаки переходят дорогу по зебре и светофору?

Почему бездомные собаки переходят дорогу по зебре и светофору? (5 фото + 1 гиф)

Автор:
19 апреля 2021 18:04
Метки: дороги   собаки   факты   
442
6

Фауна автотрассы до жути разнообразна: козлы, бараны, обезьяны с гранатами — кого там только не встретишь. Но сегодня мы поговорим о прилежных пешеходах и примере для подражания — собаках!

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Метки: дороги   собаки   факты   
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4k
tamin 2 часа назад
Вот как бы еще оленей некоторых научить так аккуратно переходить дорогу
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30k
Минчанин Час назад
Это прекрасная иллюстрация естественного отбора.
Именно естественного, ибо наша "искусственная" среда для дворняг самая что ни на есть естественная. Они в этой среде родились и выросли.
И факторы отбора вроде автомобилей - тоже являются элементами их среды.
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2k
Александр Час назад
Всегда пропускаю собакенов, даже если приходится тормозить колону машин за собой.
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1k
Bumis Plum Александр 48 минут назад
Тоже пропускаю животинку. В отличии от "распальцованных" пешеходов (ты чёёё кааазёёл, я на переходе!), собаки не ломятся под машину как дурные, а начинают переход убедившись, что это будет безопасно, прежде всего, для них.
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1k
satra Час назад
"Шарик едет на машине весь намотанный на шине"
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31k
Alex 2 часа назад
Собаки умнее многих людей, парадокс.
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Сергей Alex Час назад
Не парадокс, а естественный отбор и развито чувство самосохранения, в отличие от двуногих.
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