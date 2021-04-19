Почему бездомные собаки переходят дорогу по зебре и светофору?

Многие думают, что собаки видят в чёрно-белом цвете, но это не так. Барбосов можно назвать дальтониками. Они хорошо отличают синие и жёлтые цвета, но зелёный кажется им белым, а красный — чёрным. Из-за такого контраста некоторые дворняги освоили переход даже на зелёный свет.

Как итог: выжившие передают свои гены и знания о премудростях ПДД потомкам, а злостные нарушители, увы, чаще остаются под колесами автомобиля.