Почему бездомные собаки переходят дорогу по зебре и светофору?

Фауна автотрассы до жути разнообразна: козлы, бараны, обезьяны с гранатами — кого там только не встретишь. Но сегодня мы поговорим о прилежных пешеходах и примере для подражания — собаках!
Речь о самых обыкновенных дворняжках, которые поражают своей сознательностью. Животные не только переходят чётко по зебре, но и шагают вместе с пешеходами только на зелёный! Как же получается, что собака шарит в ПДД лучше большинства горожан?
Дело в том, что правило: «незнание законов — не освобождает от ответственности» — универсально. Только в случае Барбосов вершителем правосудия станет не дядя-ДПСник, а капот автомобиля, на котором дворняжки могут оказаться. Не заметить животину среди бурного потока автомобилей — легко, а вот выжить после встречи с машиной лоб в лоб — сложно.
Потому сознательности дворняжкам пришлось учиться. Собаки — существа территориальные, свой район они знают как пять пальцев. Понаблюдав за человеками, они прочухали, что есть определенные зоны, где машины останавливаются. Сложив 2+2, псы начали переходить по зебре.
Результат радует всех: животинки остаются целыми и невредимыми, а водители и пешеходы умиляются правопорядочности четвероногих. Светофор собаки освоили по той же технике. Они увидели закономерность: когда толпа людей идёт по дороге — машины стоят. Когда стоит толпа людей — машины едут.
Многие думают, что собаки видят в чёрно-белом цвете, но это не так. Барбосов можно назвать дальтониками. Они хорошо отличают синие и жёлтые цвета, но зелёный кажется им белым, а красный — чёрным. Из-за такого контраста некоторые дворняги освоили переход даже на зелёный свет.
Как итог: выжившие передают свои гены и знания о премудростях ПДД потомкам, а злостные нарушители, увы, чаще остаются под колесами автомобиля.
Причем поведение это настолько вошло в обиход Барбосов, что автомобилисты спорят: а надо ли пропускать животных на пешеходных переходах? С точки зрения закона — пропускать собаку на зебре или светофоре необязательно. Четвероногие вообще не попадают под какую-либо юрисдикцию. А с точки зрения совести — тут решать только вам.
Источник:
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Именно естественного, ибо наша "искусственная" среда для дворняг самая что ни на есть естественная. Они в этой среде родились и выросли.
И факторы отбора вроде автомобилей - тоже являются элементами их среды.