Удивительные сравнений: посмотрите по-новому на знакомое

Сложно поймать момент, когда маленький щенок успел вымахать во взрослого пса, хиленький росток превратился в огромное дерево, а ваш приятель вместо детских каракуль стал рисовать настоящие произведения искусства.



Лучший способ оценить перемены — поставить рядом старое и новое, оценить разницу и воскликнуть: «Вау!» Видели когда-нибудь Авраама Линкольна без его знаменитых бакенбард? А взрослого вомбата? Если нет, то пора наверстывать упущенное. Специально для этого мы подобрали несколько впечатляющих сравнений «до» и «после». Взгляните на знакомые вещи по-новому.