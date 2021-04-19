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Удивительные сравнений: посмотрите по-новому на знакомое

Удивительные сравнений: посмотрите по-новому на знакомое (40 фото)

Автор:
19 апреля 2021 06:06
Метки: интересное   сравнение   фотографии   
847
40
Вряд ли для кого-то станет откровением фраза о том, что люди и вещи сильно меняются со временем. Очевидный факт, но, погрузившись в рутину, можно легко проглядеть, как день за днем привычная нам реальность превращается в нечто иное.
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Метки: интересное   сравнение   фотографии   
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Максим Т. 42 минуты назад

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☭Cheкаво☭ Час назад
Комментарий к фото
Героинщик и укурыш
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