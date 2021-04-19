Удивительные сравнений: посмотрите по-новому на знакомое

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Вряд ли для кого-то станет откровением фраза о том, что люди и вещи сильно меняются со временем. Очевидный факт, но, погрузившись в рутину, можно легко проглядеть, как день за днем привычная нам реальность превращается в нечто иное.
Сложно поймать момент, когда маленький щенок успел вымахать во взрослого пса, хиленький росток превратился в огромное дерево, а ваш приятель вместо детских каракуль стал рисовать настоящие произведения искусства.
Лучший способ оценить перемены — поставить рядом старое и новое, оценить разницу и воскликнуть: «Вау!» Видели когда-нибудь Авраама Линкольна без его знаменитых бакенбард? А взрослого вомбата? Если нет, то пора наверстывать упущенное. Специально для этого мы подобрали несколько впечатляющих сравнений «до» и «после». Взгляните на знакомые вещи по-новому.
Лучший способ оценить перемены — поставить рядом старое и новое, оценить разницу и воскликнуть: «Вау!» Видели когда-нибудь Авраама Линкольна без его знаменитых бакенбард? А взрослого вомбата? Если нет, то пора наверстывать упущенное. Специально для этого мы подобрали несколько впечатляющих сравнений «до» и «после». Взгляните на знакомые вещи по-новому.
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Парень попросил свою девушку нарисовать эпическую картину ему на день рождения. Она делала это на протяжении многих лет. 2006, 2016 и 2020
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Метки: интересное сравнение фотографии
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