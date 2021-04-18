Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что к планам по его ликвидации причастны американские спецслужбы, которые уже сумели сделать в этом направлении несколько шагов. Он дополнил, что в случае следующих попыток претворить задуманное в жизнь, "ответ будет жесточайшим".
"Мы обнаружили явную работу иностранных спецслужб, скорее всего ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей. Мы по каналам соответствующим предупредили и Россию, и других, чтобы были в теме. Не дай бог – ответ будет жесточайшим", – рассказал журналистам Лукашенко.
По словам Лукашенко, организаторы покушения были задержаны в Москве. После такого провала сотрудники американских спецслужб "наделали в штаны" и уехали.
"Из США прилетели, агентура, какой-то Зянкович. Мы их отслеживали, наблюдали, они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда уже оружие свезли, в тайники спрятали, они уехали в Москву", – заявил президент страны.
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Президента Белоруссии удивила беспрецедентная наглость иностранных шпионов.
"Меня удивляет другое. Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы", – как передаёт источник, сказал в заключение Лукашенко.
Он также выразил уверенность в том, что все красные линии остались позади и теперь всё всерьёз.
"Дальше терпеть этого никто не будет", - подытожил лидер союзной Державы.
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То есть к этому вопросу подход более чем серьезный. И если подобное задумать - то это должны быть профессионалы уровнем еще и повыше тем те, кто им противостоит.
И тут два каких-то ноунейм-хмыря оказывается "замыслили покушение на него и сыновей". При участии "каких-то спецслужб". Непонятно каких. То ли ФБР, которая упрощенно есть федеральная полиция, то ли ЦРУ...
Никакой переворот не возможен если он не будет опираться на вооруженные силы, хотя бы частично. Или будет гарантировано их бездействие. Ничего этого нет. Поэтому данная история очень напоминает очередную байку - чтоб под этим соусом протащить новые законопроекты или опубликовать новые декреты. О каких-нибудь сверхсрочных и сверхважных полномочиях себе и ближайшему окружению.
Можешь спокойно работать
Это призвание? Руки сами тянутся написать " сам такой"?
В случае же выбора между Лукашенко и БЧБ, выбора, если задуматься, нет, потому как выбор идёт между плохим лекарством и отличной гильотиной.
Поверить тебе?:lol