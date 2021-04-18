"Мы обнаружили явную работу иностранных спецслужб, скорее всего ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей. Мы по каналам соответствующим предупредили и Россию, и других, чтобы были в теме. Не дай бог – ответ будет жесточайшим", – рассказал журналистам Лукашенко.

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По словам Лукашенко, организаторы покушения были задержаны в Москве. После такого провала сотрудники американских спецслужб "наделали в штаны" и уехали.





"Из США прилетели, агентура, какой-то Зянкович. Мы их отслеживали, наблюдали, они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда уже оружие свезли, в тайники спрятали, они уехали в Москву", – заявил президент страны.



