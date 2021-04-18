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Лукашенко заявил, что ЦРУ или ФБР ответственны за организацию покушения на жизнь его, и его детей

Лукашенко заявил, что ЦРУ или ФБР ответственны за организацию покушения на жизнь его, и его детей (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 апреля 2021 11:47
Сообщество : Интервью с интересными людьми
Метки: Белоруссия   видео   заговор   лукашенко   покушение   политика   спецслужбы   сша   
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что к планам по его ликвидации причастны американские спецслужбы, которые уже сумели сделать в этом направлении несколько шагов. Он дополнил, что в случае следующих попыток претворить задуманное в жизнь, "ответ будет жесточайшим".

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Метки: Белоруссия   видео   заговор   лукашенко   покушение   политика   спецслужбы   сша   
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56  комментариев
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9k
K7OO 2 часа назад
ФСБ или ФБР? Говорят, это разные организации.
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1k
Сантехник 19 минут назад
Лука - это самый охраняемый человек в стране. Сотни спецов и профессионалов занимаются его личной безопасностью. На параде Победы все всегда в оцеплении, на крышах снайперы, площадку саму прочесывают частым гребнем. Я не думаю что так, я это видел сам. Накануне обходят все квартиры в близлежащих домах с настоятельной рекомендацией не открывать окна и форточки.
То есть к этому вопросу подход более чем серьезный. И если подобное задумать - то это должны быть профессионалы уровнем еще и повыше тем те, кто им противостоит.
И тут два каких-то ноунейм-хмыря оказывается "замыслили покушение на него и сыновей". При участии "каких-то спецслужб". Непонятно каких. То ли ФБР, которая упрощенно есть федеральная полиция, то ли ЦРУ...

Никакой переворот не возможен если он не будет опираться на вооруженные силы, хотя бы частично. Или будет гарантировано их бездействие. Ничего этого нет. Поэтому данная история очень напоминает очередную байку - чтоб под этим соусом протащить новые законопроекты или опубликовать новые декреты. О каких-нибудь сверхсрочных и сверхважных полномочиях себе и ближайшему окружению.
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10k
Максим 24 минуты назад
у дибила усатого совсем крыша поехала
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732
Миша Полчаса назад
"Мы обнаружили явную работу иностранных спецслужб, не знаю кто... Мы обнаружили желание заняться организацией покушения..." Скажите мне, что Лукашенко психически нормален, по моему это шиза.
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1k
Сергей Полчаса назад
Лукашенко забыл добавить "хайли лайкли", чтобы не было претензий по "новому" международному праву.
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4k
RomaXz 46 минут назад
Совсем старый обезумел.
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27k
Netyn RomaXz Полчаса назад
Ну а что ты хотел от Бидона
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4k
RomaXz Netyn 20 минут назад
Привет, стрелочник :) Ты этим страдаешь за деньги или за идею?
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27k
Netyn RomaXz 19 минут назад
Не за деньги, так что я тебе не конкурент
Можешь спокойно работать
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4k
RomaXz Netyn 14 минут назад
И как ты докатился до того, что бы выставлять себя идиотом, даже не получая за это никакой компенсации?
Это призвание? Руки сами тянутся написать " сам такой"?
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4k
Константин Безумов RomaXz 14 минут назад
Ты о ком
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9k
Сергей 47 минут назад
Мне тяжело что-то хорошее сказать про Лукашенко, но те, кто его хотят свалить, беспримерно гаже.
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4k
Константин Безумов Сергей 22 минуты назад
Аксиома Эскобара. Классика.
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9k
Сергей Константин Безумов 7 минут назад
Отнюдь. Приведя в качестве аргумента аксиому Эскобара, ты ставишь на одну доску и Лукашенко, и БЧБ оппозицию, представляя их как некую альтернативу друг другу. Однако, это в корне не верно. Говоря аллегорично, альтернатива - это выбор между двух лекарств, каждое из которых имеет свои побочки.
В случае же выбора между Лукашенко и БЧБ, выбора, если задуматься, нет, потому как выбор идёт между плохим лекарством и отличной гильотиной.
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4k
Константин Безумов Сергей 5 минут назад
Соглашусь
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535
Лимонадный Джо 53 минуты назад
Я теперь могу с полной уверенностью утверждать - нашей страной управляет психически неполноценный человек. То,что он творит и говорит может укладываться только на карточку учёта в психического лечебного учреждения. Нездоровая психика теперь всё более и более будет сказываться на политическую и экономическую жизнь моей страны. Обидно.
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1k
Владимир 53 минуты назад
Еще раз меня испугаете, и белорусский флот будет в водах Гудзона.
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4k
Иван 57 минут назад
И что за жесточайший ответ будет? Пожалуется Володе?
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806
Stranger2018 Час назад
Мудрость приходит со старостью, но к некоторым старость приходит одна (с)
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855
zu4ara Час назад
У него там что, советников никаких нет? Как можно давать старому такую ересь нести... Это же сейчас так не в тему, теперь все сукины дети(европа) расслабуху почувствуют...
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27k
Netyn Час назад
"Федеральной службой безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь (РБ) в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко. Зянкович приехал в Москву после консультаций в США и Польше. В российской столице он планировал встречу с представителями ВС Белоруссии, чтобы убедить их участвовать в перевороте с участием местных и украинских националистов. Переворот планировался в Минске 9 мая во время парада Победы.В настощее время задержанные переданы Белоруссии. (С) ЦОС ФСБ
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8k
Andrei Netyn 44 минуты назад
Открою вам маленький секрет - военный переворот потому и военный, что он военный, осуществляемый именно военными, причём действующими, а не журналистами и философами. Всё остальное - максимум "вооружённый", а это совсем другое.
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40k
Соломей Час назад
Судя по ФСБ,в заголовке,у автора редька не с хреном,а со специальным укропчиком
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4k
tamin Час назад
Автор, ты хоть статью читай, прежде чем постишь. ФСБ в России, ФБР в америке
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126k
Редька с хреном Автор поста tamin 53 минуты назад
Про оговорки по Фрейду не слышали?
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1k
Владимир tamin 50 минут назад
...к тому же, ФБР занимается внутренними делами американцев, а ЦРУ внешними.
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440
Юрий Час назад
Всем, кто имеет мнение, отличное от госидеологии. Не лезьте на рожон. Военной хунте обязательно нужен враг. Они не могут существовать в иной парадигме. Начался заключительный этап распада. Не нужно пустых жертв. Дайте режиму самоуничтожиться. Если вы молоды и амбициозны и собирались уезжать, то пора. Скоро могут закрыть границы. На сим прощаюсь.
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27k
Netyn KonstantinK 51 минуту назад
Спасибо, но нам и тут хорошо)
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4k
KonstantinK Netyn 38 минут назад
... это временно- поверьте.
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27k
Netyn KonstantinK Полчаса назад
Конечно временно, будет только лучше
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4k
KonstantinK Netyn Полчаса назад
классная шутка- спасибо, давно так не смеялся!
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4k
Константин Безумов KonstantinK 19 минут назад
Привет тупому сектанту! Тут тоже ищешь неофитов для своей секты?
Поверить тебе?:lol
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2k
vbifyz Час назад
У моей бабки тоже к старости крыша ехала...
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856
Дмитрий Час назад
Ты ФСБ то в заголовке зачем упомянул?
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
440
Юрий Час назад
Всех с новым этапом репрессий. Если вы высказывались о власти не так как велела пропаганда и не готовы сидеть в тюрьме чистите свои сети социальные, а ВК особо тщательно. Берегите себя. Пройдет и это. Грядет еще года 4 репрессий. И всего доброго всем мыслящим.
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3k
Core Юрий Час назад
О чем вы там мыслите? Как страну продать?)
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1k
Титус Core Час назад
Это белорусский нацик. Мразь ещё та... Лукашенко надо их всех за жабры и на солнце. Пусть тухнут и испаряются, как те вампиры.
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864
Dutch 2 часа назад
В посте речи о ФСБ не идёт. Автор наркоман? Что же касается врагов, то первостепенной задачей, которую срочно необходимо реализовывать - выявление всей той мрази, что в Белоруссии участвовала в незаконных оргиях под нацистскими тряпками бело-красно-белого цвета, а так же последующее жёсткое наказание сиих висельников. Если власти Белоруссии этого делать не будут, то эта ошибка выльется в огромные проблемы в будущем.
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Балабол !!!
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