Правда о кошерной еде

Давайте узнаем, в чем преимущества кошерной еды и за что ее называют «новым органическим питанием».



Кошерными в еврейской кухне считаются абсолютно все растения, но не все животные, птицы, рыбы. Кроме того, прежде чем мясо станет кошерным, животное должно быть забито определенным образом, и из него должна быть удалена вся кровь.



Рыбу можно есть только с чешуей — кальмары и другие морепродукты не являются кошерными. Категорически запрещена свинина, в пищу пригодно только мясо жвачных парнокопытных. Запрет на смешение мясных и молочных продуктов настолько строг, что на ортодоксальных еврейских кухнях для мясного и для молочного есть отдельные столы и посуда.



Мясо и молоко хранится отдельно друг от друга, а перерыв между ними должен составлять не менее трех часов.



Птица и животные, употребляемые в пищу, должны быть зарезаны специальным человеком — шойхетом, который должен убить животное особым ножом, с молитвой и с минимумом страданий. Мясо обязательно обескровливают — в кашруте присутствует строгий запрет на употребление в пищу крови.



Слово «магшиах» в переводе с иврита означает «надзор». Этим словом называют специального человека, который следит за кошерностью пищи. Это обязательно должен быть иудей, прошедший специальный курс обучения.



Магшиах проводит строгий отбор пищи, которую можно подать на стол. Как правило, почти половина продуктов не проходят отбор магшиаха, поэтому в кошерных ресторанах и магазинах всегда крайне строгий контроль качества.



Своему названию кошерная соль обязана процессу кашерования мяса. После того, как животное или птица проходят процедуру закалывания, их мясо необходимо промыть, вымочить в воде, обсыпать крупнозернистой солью и оставить в таком виде на час. За это время соль вытянет из мяса остатки крови и мясо станет кошерным. В рецептах словосочетание используется для обозначения крупно и среднезернистой соли. С подачи распространения технологии обескровливания мяса и в среде неевреев — любая натуральная средне- и крупнозернистая соль без добавок стала называться кошерной.