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Правда о кошерной еде

Правда о кошерной еде (2 фото)

Автор:
18 апреля 2021 07:28
Метки: еда   иудей   религия   
338
2
Кошерной пищей называют любую еду, которая приготовлена с соблюдением строгих правил иудейской религии. Свод этих правил называют кашрутом — это довольно точные предписания, касающиеся выбора и приготовления продуктов…
Понятие кошерности имеет под собой религиозный фундамент, однако при ближайшем рассмотрении такой подход к делу оказывается весьма оптимальной и здоровой диетой, соблюдать которую будет полезно даже далекому от религии человеку.

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Метки: еда   иудей   религия   
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8k
Владимир Час назад
Последняя фотка как раз в тему кошерности ))
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40k
parallax 10 минут назад
Ага, рассказывайте нам и дальше о абсолютном запрете свинины.


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31k
Alex 37 минут назад
Вот все у них не как у людей
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Касьян Пуздой 46 минут назад
хм.. а есть хоть одно разумное объяснение, почему нельзя есть свинину, кровь животных и молоко вместе с мясом?
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8k
Владимир Касьян Пуздой Полчаса назад
>> молоко вместе с мясом
Следуют Торе
https://www.judaisminrussian.com/mitzvot/kashruth/meat_milk.phphttps://www.judaisminrussian.com/mitzvot/kashruth/meat_milk.php

>> кровь животных
В халяле тоже, ну и из того же источника )
https://toldot.ru/krov.htmlhttps://toldot.ru/krov.html

>> свинину
https://cyrillitsa.ru/tradition/82269-pochemu-svinina-zapreshhena-v-islame-i-iu.htmlhttps://cyrillitsa.ru/tradition/82269-pochemu-svinina-zapreshhena-v-islame-i-iu.html
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8k
Касьян Пуздой Владимир Полчаса назад
я же просил разумное объяснение))
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Касьян Пуздой Дон Де-Пупре 22 минуты назад
это само собой разумеющееся обстоятельство. просто мне хотелось узнать, а вдруг есть хоть одно логичное объяснение от собственно верующих.
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8k
Владимир Касьян Пуздой 19 минут назад
Ну, на это вам ответили выше - в религии очень редко встречается что то разумное, иначе бы это не было религией ) Со свининой то понятно, потому что ест все подряд. Насчет крови, относительно тоже, так как во время забоя, из-за стресса, много чего выделяется в кровь. В принципе, и разделение молока с мясом можно объяснить различием в пищеварительном процессе - читать о раздельном питании. Например
https://umnaja.ru/moloko-i-myaso-pochemu-eti-produkty-nelzya-upotreblyat-odnovremenno/https://umnaja.ru/moloko-i-myaso-pochemu-eti-produkty-nelzya-upotreblyat-odnovremenno/
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201k
Барон Мюнхгаузен Касьян Пуздой 4 минуты назад
Отключи разум и просто поверь....
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30k
KiploksAKS 49 минут назад
А теперь - про халяль!
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6k
klop 53 минуты назад
Главное у них не покупать кольца кальмаров.
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40k
parallax klop 7 минут назад
Ну так запрет на кальмаров у них неспроста появился. ))
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51
Дон Де-Пупре Час назад
"Давайте узнаем, в чем преимущества кошерной еды и за что ее называют «новым органическим питанием».
Таки в чем? Таки за что??
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41k
doker Час назад
- Сёма, а как же лобстеры?
- Ешьте кефаль, Роза Марковна, и кильку.
Лобстер какой-то мелкий ныне на Привозе.
А интересно, одесские евреи соблюдают кошерность блюд?

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