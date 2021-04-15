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Самое неприятное, что крупное включение находилось почти на самом дне банки, и его увидели, когда горох был уже почти съеден. В общем, приятного аппетита всем, кто недавно пообедал.
Крупное включение, которое обнаружила в банке жительница Екатеринбурга, никак не было похоже на горох. Более того, и на овощ оно не походило. Разглядывая содержимое консервов, женщина предположила, что в банку по ошибке ей положили крокодила. Хотя откуда у нас крокодилы?
Нечто с хвостом было похоже и на небольшую ящерицу - именно к такому выводу пришли сотрудники местного зоопарка. Правда, видовую принаддежность животного определить ученые затруднились. Но заверили, что это точно не крокодил.
Как сообщает местный портал E1.ru, покупательница уже обратилась с претензией к производителю и в Роспотребнадзор.
Жительница Австралии нашла змею в магазинном салате
С другой стороны, ящерица хотя бы была не живая - уже хорошо.
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Ст. Л-Т Ниязов__________ подпись
А пауки действительно токсичны. Пишут, "являются вторыми в мире по токсичности и одними из самых смертельных в мире: их укус может убить в течение двух часов, а также у жертвы мужского пола вызвать болезненную эрекцию, длящуюся четыре часа". О как!