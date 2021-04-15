Крупное включение, которое обнаружила в банке жительница Екатеринбурга, никак не было похоже на горох. Более того, и на овощ оно не походило. Разглядывая содержимое консервов, женщина предположила, что в банку по ошибке ей положили крокодила. Хотя откуда у нас крокодилы?