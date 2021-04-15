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Жительница Екатеринбурга купила банку консервированного горошка и нашла в нем неизвестный ингредиент

Жительница Екатеринбурга купила банку консервированного горошка и нашла в нем неизвестный ингредиент (4 фото)

Автор:
15 апреля 2021 15:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Роспотребнадзор   горошек   еда   екатеринбург   консервы   магазин   
2161
4
Самое неприятное, что крупное включение находилось почти на самом дне банки, и его увидели, когда горох был уже почти съеден. В общем, приятного аппетита всем, кто недавно пообедал.

Источник:

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Метки: Роспотребнадзор   горошек   еда   екатеринбург   консервы   магазин   
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11  комментариев
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2k
Nyash 2 часа назад
это просто горошек с мясом.
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3k
Алекс Таворотов Полчаса назад
Якубеня
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4k
Shtoppi 41 минуту назад
Горох с мясом неведомой зверушки. Интересно, оно там умерло или оно там жило?)))
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2k
Frank Borman 58 минут назад
Горошек с мясом. Прекрасное блюдо.
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11k
VM Varga 59 минут назад
Да это не крокодил. Это маленький ксеноморф. Жертвы ЕГЭ, вашу мать, когда вы уже правильно писать научитесь?
Ст. Л-Т Ниязов__________ подпись
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285
Николай Бодулин Час назад
Тритон?
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6k
Дарья Час назад
тушенка с овощами, норм
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4k
RomaXz 2 часа назад
У нас пару лет назад в упаковке магазинных бананов нашли какого-то дико опасного паука. Вроде бы даже вызывали кого-то, что бы от него избавились
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5k
Leo Sun RomaXz 21 минуту назад
Да, нужно быть осторожнее при покупке бананов. Если на них есть белые коконы, то это могут быть одни из самых токсичных пауков - бразильские странствующие пауки. Несколько лет назад про одну семью в Великобритании писали: купили бананы, дома разбирали продукты и расколупали один такой кокон на банане - те и разбежались по всему дому. Пришлось срочно переезжать к родителям на то время, пока дом не обработают.

А пауки действительно токсичны. Пишут, "являются вторыми в мире по токсичности и одними из самых смертельных в мире: их укус может убить в течение двух часов, а также у жертвы мужского пола вызвать болезненную эрекцию, длящуюся четыре часа". О как!
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14k
vikklu Leo Sun 2 минуты назад
О, ласты склеишь за 2 часа, а стояк будет четыре. Так могут и воспользоваться непотребно без спроса...
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487k
Winner56 2 часа назад
Чужой... Или Спутник
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