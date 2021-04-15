По словам звонившей женщины, жители близлежащих домов даже боятся открывать окна, чтобы существо не заползло к ним в жилище. На это инспекторы службы защиты животных очень удивились и попытались разузнать, что же за неведомый зверь "кошмарит" один из районов Кракова. Однако пани не смогла его описать, но сказала, что это, возможно, игуана.



Госслужащие этому несильно поверили, ведь для этих животных в Польше слишком холодный климат. Но всё-таки выехали на место, потому что для них не впервой ловить тропических животных, которых выкидывают наигравшиеся хозяева.



Сначала инспекторы прочесали округу в поисках экзотичного питомца, а уж потом сами позвонили женщине. Но та сказала, что существо продолжает сидеть на дереве.



И вот именно тогда инспекторы нашли… круассан. Видимо, его бросили сердобольные граждане, чтобы покормить птичек и еда застряла в ветвях.