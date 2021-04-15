FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 82 поста • 16 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
Весеннее обострение: полька увидела неведомое существо и позвонила в службу защиты животных

Весеннее обострение: полька увидела неведомое существо и позвонила в службу защиты животных (2 фото)

Автор:
15 апреля 2021 18:05
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Животное   Польша   дерево   еда   краков   общество защиты животных   существо   
2907
2
В центр позвонила испуганная женщина, которая рассказала, что на дереве в квартале от её дома сидит какое-то странное животное.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Животное   Польша   дерево   еда   краков   общество защиты животных   существо   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Али Ди 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр 16 минут назад
А еще она...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Максим Т. 43 минуты назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
466
Юрий 58 минут назад
Улыбнуло. Иногда глаза обманывают..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Corvus Corax 2 часа назад
Полька - сие есть танец и музыка. А тут - полячка... Ирина Николавна, а сколько Вам лет, что Вы в школе не учились? И - да, в отчестве я спецом опустил букву.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
7k
Света Corvus Corax Час назад
В современном русском языке какое слово является предпочтительным для того, чтобы называть женщину, принадлежащую к польскому народу: полячка или полька? В словарях, представленных на сайте, есть оба слова, и ни к одному из них нет пометы, указывающей на ограниченную область употребления того или другого слова.

Ответ справочной службы русского языка

Жительницу Польши в современном русском языке правильно называть полькой. Слово полячка устаревшее.
Более того! Сами польки считают слово "полячка" оскорбительным и если вы так назовёте, то можете реально обидеть их и даже быть обруганными в ответ. Так что чем умничать, надо бы поинтересоваться вопросом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
376
Graf Otodrakula Corvus Corax Час назад
Иногда лучше жевать,чем говорить,умнЮк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
livaneth Yasen_Perec Час назад
Я в школе учился так давно, что тогда ещё не было Российского языка. Был Русский.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Ирина Николаевна Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
VPJ Corvus Corax 47 минут назад
Ответ справочной службы русского языка
Жительницу Польши в современном русском языке правильно называть полькой. Слово полячка устаревшее.

Поиск ответа - Грамота.руhttp://new.gramota.ruhttp://new.gramota.ru spravka buro search-answe
Как Вы зае...ли (вставте пропущенное сами, ) а ля знатоки грамотеи. Без фантазии, без чувства юмора. Цепляетесь за опечатки не умея ничего сами предложить. Тьфу..пи..да..рюги. Да, "Ь", пропустил специально. Чтоб жёстко было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
156
Сергей Ковалев 2 часа назад
Лучше перебдеть,чем недобдеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сибирячка 2 часа назад
Да он еще и по веткам вероятно ползал!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Максим Т. Сибирячка 41 минуту назад
Еще и птиц хрумкал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
5 богатых и влиятельных женщин, которые всего добились сами 5 богатых и влиятельных женщин, которые всего добились сами 25 по-настоящему необычных деревьев 25 по-настоящему необычных деревьев Каперсы, ананасы, васаби и другие: Как растёт наша еда Каперсы, ананасы, васаби и другие: Как растёт наша еда 25 деревьев, которые похожи на что-то совсем другое 25 деревьев, которые похожи на что-то совсем другое Необычные деревья из разных уголков планеты Необычные деревья из разных уголков планеты Японский художник делает невероятно реалистичную еду из дерева Японский художник делает невероятно реалистичную еду из дерева
Ирина Николаевна

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87076



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
24 картинки, которые еще раз доказывают, что наш мир - удивительное место
4
73
24 картинки, которые еще раз доказывают, что наш мир - удивительное место
Фартануло, повезло: удачные моменты, попавшие в объектив фотокамеры
1
83
Фартануло, повезло: удачные моменты, попавшие в объектив фотокамеры
﻿
Набирающие популярность в сообществах
А кем по национальности был ушедший от нас Принц Филипп
2
49
А кем по национальности был ушедший от нас Принц Филипп
Сохнут листья у авокадо: скорая помощь тропическому растению
0
9
Сохнут листья у авокадо: скорая помощь тропическому растению
Сколько стоит отдых в Сочи после отмены рейсов в Турцию (7 фото)
Сколько стоит отдых в Сочи после отмены рейсов в Турцию (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#подборка#кино#аварии#авто аварии#природа#в мире#полиция
#Юмор#дтп#факты#история#люди#сша#автомир#сатира#криминал#актеры
#интересно#интересное#Россия#картинки#СССР#автомобили#дети#шоу бизнес#прикольные#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться