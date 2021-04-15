2907
2
В центр позвонила испуганная женщина, которая рассказала, что на дереве в квартале от её дома сидит какое-то странное животное.
По словам звонившей женщины, жители близлежащих домов даже боятся открывать окна, чтобы существо не заползло к ним в жилище. На это инспекторы службы защиты животных очень удивились и попытались разузнать, что же за неведомый зверь "кошмарит" один из районов Кракова. Однако пани не смогла его описать, но сказала, что это, возможно, игуана.
Госслужащие этому несильно поверили, ведь для этих животных в Польше слишком холодный климат. Но всё-таки выехали на место, потому что для них не впервой ловить тропических животных, которых выкидывают наигравшиеся хозяева.
Сначала инспекторы прочесали округу в поисках экзотичного питомца, а уж потом сами позвонили женщине. Но та сказала, что существо продолжает сидеть на дереве.
И вот именно тогда инспекторы нашли… круассан. Видимо, его бросили сердобольные граждане, чтобы покормить птичек и еда застряла в ветвях.
Госслужащие этому несильно поверили, ведь для этих животных в Польше слишком холодный климат. Но всё-таки выехали на место, потому что для них не впервой ловить тропических животных, которых выкидывают наигравшиеся хозяева.
Сначала инспекторы прочесали округу в поисках экзотичного питомца, а уж потом сами позвонили женщине. Но та сказала, что существо продолжает сидеть на дереве.
И вот именно тогда инспекторы нашли… круассан. Видимо, его бросили сердобольные граждане, чтобы покормить птичек и еда застряла в ветвях.
Поляки посмеялись над историей, которую служба защиты животных опубликовала у себя соцсетях, и в шутку назвали круассаны "отвратительными", ведь они так запугивают людей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как предметы врастают в деревья
- Природа сильнее: дерево поглотило почтовый ящик на улице Лондона
- Безумно красивые картинки леса
- Каперсы, ананасы, васаби и другие: Как растёт наша еда
- Японский художник делает невероятно реалистичную еду из дерева
31
Понравилось31
Новости партнёров
Загрузка...
Ответ справочной службы русского языка
Жительницу Польши в современном русском языке правильно называть полькой. Слово полячка устаревшее.
Более того! Сами польки считают слово "полячка" оскорбительным и если вы так назовёте, то можете реально обидеть их и даже быть обруганными в ответ. Так что чем умничать, надо бы поинтересоваться вопросом.
Жительницу Польши в современном русском языке правильно называть полькой. Слово полячка устаревшее.
Поиск ответа - Грамота.руhttp://new.gramota.ruhttp://new.gramota.ru spravka buro search-answe
Как Вы зае...ли (вставте пропущенное сами, ) а ля знатоки грамотеи. Без фантазии, без чувства юмора. Цепляетесь за опечатки не умея ничего сами предложить. Тьфу..пи..да..рюги. Да, "Ь", пропустил специально. Чтоб жёстко было.