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15 поразительных находок, на которые интересно взглянуть поближе

15 поразительных находок, на которые интересно взглянуть поближе (16 фото)

Автор:
03 апреля 2021 21:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Интересные   Любопытные   Необычные   Поближе   Поразительные   находки   рассмотреть   
1880
16

Некоторым людям на глаза попадаются любопытные вещи и явления, и они очень хотят поделиться своими открытиями с окружающими. В этом посте собраны снимки необычных находок.

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Метки: Интересные   Любопытные   Необычные   Поближе   Поразительные   находки   рассмотреть   
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9  комментариев
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Сдается мне, что эта аномалия не "кошачий глаз", а "человечий песдеж"!
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10
Виктор 24 минуты назад
Снимки Хаббла - черно-белые.
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13k
sssss3 Час назад
Комментарий к фото
патрон на них такая засада......
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46k
Albert GER sssss3 58 минут назад
Комментарий к фото
Надо разбирать, почистить, иногда набить рисочки или наоборот щёчки шлифануть - сносу нет.
Вопрос другой- а надо?
Я пацаном нашел такую у Папы в гараже.
От делать некуй занялся. Привёл в порядок.
С гордостью Отцу - показываю. Гля шо могу. Он удивлённо посмотрел - тебе просверлить шото надо??? Вон возьми дрель. На том интерес к реставрации и кончился.
Но советы давать могу)))
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12k
alexis Albert GER 15 минут назад
Комментарий к фото
В начале 90-ых молодая семья- жили отдельно, инструмента своего ещё не было. Долбил капитальную бетонку шлямбуром и такой ручной дрелью выбирал крошку, шлямбур- дрель, шлямбур- дрель.....
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4k
Мистер Фикс Час назад
Дрелью "1900-х годов" вовсю пользовался мой дед в 70х-80х, сейчас на даче где-то валяется
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