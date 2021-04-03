15 поразительных находок, на которые интересно взглянуть поближе

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Некоторым людям на глаза попадаются любопытные вещи и явления, и они очень хотят поделиться своими открытиями с окружающими. В этом посте собраны снимки необычных находок.
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Этот красиво украшенный медицинский сундук был изготовлен между 1562 и 1566 годами для семьи Джустиниани из Генуи в Италии
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Вопрос другой- а надо?
Я пацаном нашел такую у Папы в гараже.
От делать некуй занялся. Привёл в порядок.
С гордостью Отцу - показываю. Гля шо могу. Он удивлённо посмотрел - тебе просверлить шото надо??? Вон возьми дрель. На том интерес к реставрации и кончился.
Но советы давать могу)))