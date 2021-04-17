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Звезда постперестроечного кино Анна Назарьева запомнилась зрителям ролями в картинах «Криминальный талант», «Игра на миллионы», «Обнаженная в шляпе», «Идеальная пара» и «Приморский бульвар». Будучи еще совсем юной, актриса часто обнажалась в кадре, за что среди поклонников получила прозвище «русская Эммануэль», на которое совсем не обижалась.
В кино Назарьева попала, как это часто бывает, случайно. Четырехлетней девочкой она с родителями и бабушкой гуляла по ВДНХ, где раскрепощенного ребенка и заметила помощница режиссера. Женщина предложила родителям привести дочь на пробы в историческую картину «Огненное детство» на роль дочери комиссара. Мать была против, но юный талант поддержала бабушка. В итоге в пять лет Анна Назарьева впервые появилась на экранах.
В 13 лет Назарьеву пригласили свободным слушателем во ВГИК на курс Сергея Герасимова, а после, снова вольным слушателем, ее взял к себе Алексей Баталов. Проучившись таким образом во ВГИКе восемь лет, Назарьева была официально принята в институт. Через год она сдала все экзамены за четыре курса, экстерном окончив вуз.
В 13 лет Назарьеву пригласили свободным слушателем во ВГИК на курс Сергея Герасимова, а после, снова вольным слушателем, ее взял к себе Алексей Баталов. Проучившись таким образом во ВГИКе восемь лет, Назарьева была официально принята в институт. Через год она сдала все экзамены за четыре курса, экстерном окончив вуз.
Талантливая актриса снималась в картинах «Юность Петра», «Дочь командира», «Поживем — увидим», «Криминальный талант», «Возьми меня с собой», «День любви», «Обнаженная в шляпе», «Кумпарсита», «Мужчина легкого поведения», «Трое против всех», «Возвращение Мухтара», «Евлампия Романова», «Мачеха», «Институт благородных девиц», «Берегите женщин», «Выйти замуж за генерала». Впервые она обнажилась на экране в 15 лет в фильме «Танцплощадка».
«Героиня Александры Яковлевой сорвала с меня платье, и на экране сверкнула грудь. Я тогда еще в школе училась и жутко переживала, как к этой сцене отнесутся окружающие. Но вроде все спокойно отреагировали. Правда, никаких почетных званий ни в те годы, ни потом так и не получила. Ко мне всегда было повышенное эротическое внимание режиссеров. Не хочу их называть, но ощущая, что очередной постановщик меня хочет, включала дурочку», — вспоминала Назарьева.
«Героиня Александры Яковлевой сорвала с меня платье, и на экране сверкнула грудь. Я тогда еще в школе училась и жутко переживала, как к этой сцене отнесутся окружающие. Но вроде все спокойно отреагировали. Правда, никаких почетных званий ни в те годы, ни потом так и не получила. Ко мне всегда было повышенное эротическое внимание режиссеров. Не хочу их называть, но ощущая, что очередной постановщик меня хочет, включала дурочку», — вспоминала Назарьева.
Помимо этого, в творческой биографии актрисы есть еще одна необычная деталь: Анна Назарьева не стеснялась сниматься полностью обнаженной и даже появляться в эротических картинах. Поэтому поклонники не раз видели любимую актрису голой на экране.
В картине «Идеальная пара» Анне пришлось плавать в бассейне полностью обнаженной.
Чтобы все ее прелести не бросались в глаза, в воду добавили синьку, от которой актриса потом долго не могла отмыться.
В картине «Идеальная пара» Анне пришлось плавать в бассейне полностью обнаженной.
Чтобы все ее прелести не бросались в глаза, в воду добавили синьку, от которой актриса потом долго не могла отмыться.
В 11 лет Назарьева пробовалась в картину режиссера Александра Полынникова «Просто ужас». Роль она не получила, но Полынникову запомнилась. Спустя четыре года он пригласил ее в свой новый фильм «Поживем – увидим». Во время съемок Анна влюбилась в режиссера, который был старше нее на 28 лет. Когда же начались съемки культового «Приморского бульвара», Полынников полушутя сказал школьнице: «Будет тебе 18 — распишемся». Влюбленная девочка-подросток согласилась.
После этой работы они действительно поженились. При этом актриса признается: нельзя сказать, что будущий муж как-то красиво за ней ухаживал. Он просто заботился о девушке. Родители были против такого неравного брака, считая, что взрослый мужчина и 19-летняя актриса проживут вместе не более пяти лет. Однако Анна Назарьева и Александр Полынников очень счастливы в браке вот уже 33 года.
Александр Полынников - человек довольно эмоциональный, а на съёмочной площадке, когда снимает в фильмах жену, спрашивает с неё намного строже, чем с других актёров. Супруги могут горячо спорить, но причиной их размолвок чаще бывают творческие разногласия, а не взаимные претензии. С годами они научились находить компромисс между работой и семьёй, а ещё – прощать мелкие обиды. Анна Назарьева признаётся: у неё хороший характер, и она всегда первой идёт на примирение.
После этой работы они действительно поженились. При этом актриса признается: нельзя сказать, что будущий муж как-то красиво за ней ухаживал. Он просто заботился о девушке. Родители были против такого неравного брака, считая, что взрослый мужчина и 19-летняя актриса проживут вместе не более пяти лет. Однако Анна Назарьева и Александр Полынников очень счастливы в браке вот уже 33 года.
Александр Полынников - человек довольно эмоциональный, а на съёмочной площадке, когда снимает в фильмах жену, спрашивает с неё намного строже, чем с других актёров. Супруги могут горячо спорить, но причиной их размолвок чаще бывают творческие разногласия, а не взаимные претензии. С годами они научились находить компромисс между работой и семьёй, а ещё – прощать мелкие обиды. Анна Назарьева признаётся: у неё хороший характер, и она всегда первой идёт на примирение.
«Муж для меня — все, я — для него. Я его водитель, у него прав нет. Ухаживаю за ним. А для чего еще нужен брак, как не для взаимопомощи? Есть и минусы: на площадке он относился ко мне намного строже, чем к другим актрисам. Поэтому у нас много творческих стычек случалось», — рассказывала Анна в интервью «Экспресс газете».
Совместных детей у актрисы и режиссера так и не появилось. По словам Анны, она задумывалась об ЭКО, но не решилась, поскольку это противоречит православным традициям, да и возраст для воспитания детей уже слишком «солидный» (Анне 51 год, а ее супругу — 79 лет). Назарьева находится в хороших отношениях с сыном Полынникова от первого брака, который моложе нее на два года, любит возиться с племянниками, много времени пара проводит на даче. В последний раз она появлялась на экранах в 2016 году в фильме «Крестная».
«Сейчас у меня сложный период. Снялась в картине «Крестная» и с тех пор только в антрепризных спектаклях играю. Но верю, что режиссеры обо мне не забыли. Хотя возраст уже довольно солидный», — заключила Анна Назарьева.
Совместных детей у актрисы и режиссера так и не появилось. По словам Анны, она задумывалась об ЭКО, но не решилась, поскольку это противоречит православным традициям, да и возраст для воспитания детей уже слишком «солидный» (Анне 51 год, а ее супругу — 79 лет). Назарьева находится в хороших отношениях с сыном Полынникова от первого брака, который моложе нее на два года, любит возиться с племянниками, много времени пара проводит на даче. В последний раз она появлялась на экранах в 2016 году в фильме «Крестная».
«Сейчас у меня сложный период. Снялась в картине «Крестная» и с тех пор только в антрепризных спектаклях играю. Но верю, что режиссеры обо мне не забыли. Хотя возраст уже довольно солидный», — заключила Анна Назарьева.
Фильм «Приморский бульвар» стал культовым, в нем впервые в СССР были отсняты видеоклипы (8 песен в исполнении «Веселых ребят»).
«Приморский бульвар» примечателен и тем, что романтическая атмосфера царила не только на съёмочной площадке, но и за её пределами. Для многих актёров фильм стал судьбоносным и в творческой, и в личной жизни.
«Приморский бульвар» примечателен и тем, что романтическая атмосфера царила не только на съёмочной площадке, но и за её пределами. Для многих актёров фильм стал судьбоносным и в творческой, и в личной жизни.
Источник:
Фильмография:
1976 — Огненное детство — дочь комиссара
1977 — «Детективная история» (Ералаш № 14) — девочка, накрасившаяся косметикой
1980 — Юность Петра — Санька Бровкина в детстве
1981 — Дочь командира — Валя Беда
1982 — «Дай списать» («Ералаш № 33»)
1985 — Танцплощадка — Настя
1985 — Поживём-увидим
1986 — С неба на землю
1986 — Повод — Настя и Катя, музыканты школьного ансамбля
1987 — Приморский бульвар — Даша
1988 — Криминальный талант — Оля, подруга Рукояткиной
1989 — Возьми меня с собой — Светлана
1990 — День любви — Кристина
1991 — Игра на миллионы — Люся
1991 — Обнажённая в шляпе — Наташа
1992 — Идеальная пара — Маша
1992 — Как живёте, караси? — Маша, внучка полковника
1993 — Кумпарсита — Аня Лисичкина
1994 — Мужчина лёгкого поведения — Алиса
1997 — Грешная любовь — Татьяна
1999 — Поворот ключа — Света
2002 — Трое против всех — Тамара, подруга Ирины
2002 — Черёмушки
2003 — Трое против всех 2 — Тамара, подруга Ирины
2003—2008 — Возвращение Мухтара — Людмила Щепкина
2003 — Евлампия Романова — Лена Литвинова
2003 — Дружная семейка
2007 — Женские истории
2007 — Мачеха — Софья Леонидовна Синичкина
2008 — Взрослые игры — Софья Леонидовна Синичкина
2011 — Институт благородных девиц — мать младшей воспитанницы
2011 — Выйти замуж за генерала — Нина Фёдоровна, начальница почты
2016 — Крёстная — Марго
1976 — Огненное детство — дочь комиссара
1977 — «Детективная история» (Ералаш № 14) — девочка, накрасившаяся косметикой
1980 — Юность Петра — Санька Бровкина в детстве
1981 — Дочь командира — Валя Беда
1982 — «Дай списать» («Ералаш № 33»)
1985 — Танцплощадка — Настя
1985 — Поживём-увидим
1986 — С неба на землю
1986 — Повод — Настя и Катя, музыканты школьного ансамбля
1987 — Приморский бульвар — Даша
1988 — Криминальный талант — Оля, подруга Рукояткиной
1989 — Возьми меня с собой — Светлана
1990 — День любви — Кристина
1991 — Игра на миллионы — Люся
1991 — Обнажённая в шляпе — Наташа
1992 — Идеальная пара — Маша
1992 — Как живёте, караси? — Маша, внучка полковника
1993 — Кумпарсита — Аня Лисичкина
1994 — Мужчина лёгкого поведения — Алиса
1997 — Грешная любовь — Татьяна
1999 — Поворот ключа — Света
2002 — Трое против всех — Тамара, подруга Ирины
2002 — Черёмушки
2003 — Трое против всех 2 — Тамара, подруга Ирины
2003—2008 — Возвращение Мухтара — Людмила Щепкина
2003 — Евлампия Романова — Лена Литвинова
2003 — Дружная семейка
2007 — Женские истории
2007 — Мачеха — Софья Леонидовна Синичкина
2008 — Взрослые игры — Софья Леонидовна Синичкина
2011 — Институт благородных девиц — мать младшей воспитанницы
2011 — Выйти замуж за генерала — Нина Фёдоровна, начальница почты
2016 — Крёстная — Марго
Источник:
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Метки: Анна Назарьева видео кино русская Эммануэль
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