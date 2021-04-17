«Муж для меня — все, я — для него. Я его водитель, у него прав нет. Ухаживаю за ним. А для чего еще нужен брак, как не для взаимопомощи? Есть и минусы: на площадке он относился ко мне намного строже, чем к другим актрисам. Поэтому у нас много творческих стычек случалось», — рассказывала Анна в интервью «Экспресс газете».



Совместных детей у актрисы и режиссера так и не появилось. По словам Анны, она задумывалась об ЭКО, но не решилась, поскольку это противоречит православным традициям, да и возраст для воспитания детей уже слишком «солидный» (Анне 51 год, а ее супругу — 79 лет). Назарьева находится в хороших отношениях с сыном Полынникова от первого брака, который моложе нее на два года, любит возиться с племянниками, много времени пара проводит на даче. В последний раз она появлялась на экранах в 2016 году в фильме «Крестная».



«Сейчас у меня сложный период. Снялась в картине «Крестная» и с тех пор только в антрепризных спектаклях играю. Но верю, что режиссеры обо мне не забыли. Хотя возраст уже довольно солидный», — заключила Анна Назарьева.