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Неравный брак и уход из кино: куда пропала «русская Эммануэль» Анна Назарьева

Неравный брак и уход из кино: куда пропала «русская Эммануэль» Анна Назарьева (6 фото + 1 видео)

Автор:
17 апреля 2021 11:14
Метки: Анна Назарьева   видео   кино   русская Эммануэль   
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Звезда постперестроечного кино Анна Назарьева запомнилась зрителям ролями в картинах «Криминальный талант», «Игра на миллионы», «Обнаженная в шляпе», «Идеальная пара» и «Приморский бульвар». Будучи еще совсем юной, актриса часто обнажалась в кадре, за что среди поклонников получила прозвище «русская Эммануэль», на которое совсем не обижалась.

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Метки: Анна Назарьева   видео   кино   русская Эммануэль   
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15k
Kvadro 2 часа назад
а где ?
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6k
klop Kvadro Час назад
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ваня панкин 2 часа назад
да "приморский бульвар" легкий и светлый фильм, хоть не столь выдающийся...
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