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Назад в СССР: 30 фотографий 1984 года

Назад в СССР: 30 фотографий 1984 года (30 фото)

Автор:
16 апреля 2021 19:44
Метки: СССР   Фотографии.   история   люди   страна   
833
30
Члены Политбюро и рок-музыканты, знаменитые актрисы и сельская самодеятельность; события, которые вошли в историю и обычная жизнь рядовых граждан Советского Союза.
Все подписи от авторов фотографий.
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Метки: СССР   Фотографии.   история   люди   страна   
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38k
Прораб 2 часа назад
Очень атмосферные фото. Спасибо
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5k
TirAn Час назад
зачёт. 5+++.
На первом фото постановка. Войны в увольнении не ходили в расстёгнутой ф/о. Только если уже ушли на дмб.
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3k
Вадим Игнатьев TirAn 11 минут назад
Скорее всего вы правы. Это Дом Печати на центральной улице Баумана. Там патрулей в те времена было , как грязи. Войск в городе много тогда было. 2 военных училища, ШМАС, бригада ВВ, штаб ракетной дивизии в Кремле, ПВОшники и.т.д.
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6k
Михаил TirAn 7 минут назад
Всё зависит от погоды и места. Я сидел на автобусной остановке, с расстегнутым кителем (с п. Троицкий в Ю.Сахалинск), подъезжает УАЗик , тормозит, выглядывает и подзывает меня подполковник, на ходу застёгиваюсь, подхожу, он: В город?, Да, Садись. Уже в машине: В самоволку?, В увольнении. Кто же дал увольнение среди недели (среда)? День рождения. Поздравляю, скажешь где высадить. Да, подполковник не с нашей части.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Богатый на личные впечатления год: окончание школы, экзамены, выпускной, поступление в московский вуз, куча новых знакомств. И Черненко видел (полу)живого. Нас на первом курсе погнали на демонстрацию 7 ноября. Сначала была репетиция (жесть как холодно стоять на ветру, ожидая своей очереди, между Манежем и Александровским садом). Учили махать флажками в такт речевкам и хором отвечать "Слава!" на "Слава КПСС?". Но саму демонстрацию мы замыкали, поэтому никто из небожителей нас уже явно не слушал: часть старичков уже потянулась вниз с Мавзолея, часть разговаривали между собой. В общем, комсомольский пыл ушел в пустоту))
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28k
LEPA Едондер пуп Час назад
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197
TgumanoidT 2 часа назад
У меня такая же рубашка была на выпускном фото в детском саду как у мальчика слева в верхнем ряду, 1985 год
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4k
schmubu TgumanoidT 13 минут назад
у всех такая была...
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