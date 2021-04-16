Назад в СССР: 30 фотографий 1984 года

833
30
Члены Политбюро и рок-музыканты, знаменитые актрисы и сельская самодеятельность; события, которые вошли в историю и обычная жизнь рядовых граждан Советского Союза.
Все подписи от авторов фотографий.
Все подписи от авторов фотографий.
1.
В увольнении
Рустам Мухаметзянов, 1984 год, Татарская АССР, г. Казань, из архива Рустама Сулеймановича Мухаметзянова.
Рустам Мухаметзянов, 1984 год, Татарская АССР, г. Казань, из архива Рустама Сулеймановича Мухаметзянова.
×
3.
Без названия
Валерий Кимеев, 1984 год, Кемеровская обл., Таштагольский р-н, Музей-заповедник «Томская Писаница».
Валерий Кимеев, 1984 год, Кемеровская обл., Таштагольский р-н, Музей-заповедник «Томская Писаница».
4.
Актриса театра и кино Марина Неелова в кулисах сразу после спектакля «Спешите делать добро»
Юрий Рост, 1984 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
Юрий Рост, 1984 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
5.
«Купейный разговор под курочку»
Павел Сухарев, февраль - апрель 1984 года, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, февраль - апрель 1984 года, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
8.
«Московская область, Дубосеково, 8 мая»
Валерий Щеколдин, 8 мая 1984 года, Московская обл., пос. Дубосеково, МАММ/МДФ.
Валерий Щеколдин, 8 мая 1984 года, Московская обл., пос. Дубосеково, МАММ/МДФ.
13.
Выпускники детского сада
Неизвестный автор, март - май 1984 года, г. Ленинград, 13-я линия Васильевского острова, из архива Владимира Александровича Карлова.
Неизвестный автор, март - май 1984 года, г. Ленинград, 13-я линия Васильевского острова, из архива Владимира Александровича Карлова.
15.
Калининград,
Дмитрий Вышемирский, 1984 год, Калининградская область, из архива Дмитрия Вышемирского.
Дмитрий Вышемирский, 1984 год, Калининградская область, из архива Дмитрия Вышемирского.
16.
Белорусский вокально-инструментальный ансамбль «Сябры»
Семен Мишин-Моргенштерн, октябрь 1984 года, г. Минск, МАММ/МДФ.
Семен Мишин-Моргенштерн, октябрь 1984 года, г. Минск, МАММ/МДФ.
17.
Бригада сборщиц пищевых отходов
Владимир Соколаев, 26 января 1984 года, г. Новокузнецк, МАММ/МДФ.
Владимир Соколаев, 26 января 1984 года, г. Новокузнецк, МАММ/МДФ.
21.
«В ожидании гостей». Первый официальный прием Константина Черненко
Дмитрий Бальтерманц, 1984 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
Дмитрий Бальтерманц, 1984 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
22.
Перенос праха Федора Шаляпина на Новодевичье кладбище
Виктор Ахломов, 29 октября 1984 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
Виктор Ахломов, 29 октября 1984 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
23.
Утренняя очередь в Сандуновские бани
Владимир Соколаев, 30 апреля 1984 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
Владимир Соколаев, 30 апреля 1984 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
24.
Укладывается последнее звено БАМа. Стыковка
Александр Абаза, 29 сентября 1984 года, Читинская обл., ж/д станция Балбухта, МАММ/МДФ.
Александр Абаза, 29 сентября 1984 года, Читинская обл., ж/д станция Балбухта, МАММ/МДФ.
25.
«Московская область, Дубосеково, 8 мая»
Валерий Щеколдин, 8 мая 1984 года, Московская обл., разъезд Дубосеково, МАММ/МДФ.
Валерий Щеколдин, 8 мая 1984 года, Московская обл., разъезд Дубосеково, МАММ/МДФ.
26.
Челябинский тракторный завод. С конвейера сходит миллионный трактор
Борис Клипиницер, 3 ноября 1984 года, г. Челябинск, Государственный исторический музей Южного Урала.
Борис Клипиницер, 3 ноября 1984 года, г. Челябинск, Государственный исторический музей Южного Урала.
27.
Проводы Генерального секретаря КПСС Юрия Андропова в актовом зале ЗСГУ
Владимир Соколаев, 14 февраля 1984 года, г. Новокузнецк, МАММ/МДФ.
Владимир Соколаев, 14 февраля 1984 года, г. Новокузнецк, МАММ/МДФ.
28.
«Правда», топор и суповой набор. Улица Покрышкина
Владимир Воробьев, 1984 год, г. Новокузнецк, МАММ/МДФ.
Владимир Воробьев, 1984 год, г. Новокузнецк, МАММ/МДФ.
Источник:
Еще крутые истории!
- Склонен к побегу
- «Нереальные» гении и таланты России
- 28 гадких утят, ставших прекрасными лебедями
- Страховщики. История напрочь неправдоподобная, но красивая
- Рассказ о проблемах с недобросовестными работодателями России
Метки: СССР Фотографии. история люди страна
47
Понравилось47
Новости партнёров
Загрузка...
На первом фото постановка. Войны в увольнении не ходили в расстёгнутой ф/о. Только если уже ушли на дмб.