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Курьезные фото из дикой природы, которые были сделаны в "удачный" момент

Курьезные фото из дикой природы, которые были сделаны в "удачный" момент (50 фото)

Автор:
14 октября 2020 21:35
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   звери   подборка   природа   смешные животные   смешные фото   фото   
1022
50
Да, у диких животных тоже бывают неудачные фото - и получается иногда странно, а иногда очень смешно! Существует даже специальный аккаунт, в котором собирают подобные фотографии из мира природы со всех уголков планеты. Посмотрите на это, и зарядитесь позитивчиком!
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Метки: дикая природа   животные   звери   подборка   природа   смешные животные   смешные фото   фото   
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66k
Фома 2 часа назад
Иван Царевич стрелы в болото не пускает, вот невесты сами к нему и идут .

Иван Царевич стрелы в болото не пускает, вот невесты сами к нему и идут .
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997
Шурман 2 часа назад
Курьез у нас был :) и смех и грех :) сына жалко плакал очень сильно . Пошли прогуляться у моря и взяли ему фри и мы себе с женой взяли улиток так вот сын на минуту поставил пакет с фитами и все :) прилетели чайки и забрали все вместе с пакетом :) Сколько слез было , он увидел это и начал плакать и кричать это были мои фритики . Пришлось бежать назад покупать еще фритов .
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4k
Bartello Шурман 49 минут назад
Спасибо с сыном не унесли.
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997
Шурман Bartello 38 минут назад
Да это туристы виноваты , они их прикормили , вот они и наглеют , за этот год на рыбалке я поймал 2 утки на поплавок и одну чайку на фидер , причем тащить ее пришлось с 80-90 метров . Чайка не орала а вот утки такой кряк подняли что там все озеро орало типа спасите Навального :)))))))))))) освободил всех , надеюсь еще летают .
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Bartello Шурман Полчаса назад
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44k
Albert GER Шурман Минуту назад
я если на озере уток цепляю - в этот день утка на бутылке на ужин.
мой рекорд - 5 штук за вечер(правда просто подсачком цеплял и секир башка). беру только самцов.
ну если никто не видит...
они офигевшие вообще - турики и новые граждане прикормили. написано кормить нельзя, но они понемецки не умеют
утки не боятся никого и ничто...
а натур.врагов у них нет. кроме щуки у малышей.
задолбали - порыбачить не дают.
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