Курьезные фото из дикой природы, которые были сделаны в "удачный" момент

Да, у диких животных тоже бывают неудачные фото - и получается иногда странно, а иногда очень смешно! Существует даже специальный аккаунт, в котором собирают подобные фотографии из мира природы со всех уголков планеты. Посмотрите на это, и зарядитесь позитивчиком!
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"Недавно начала подкармливать двух местных жаб. Не приходила к ним несколько дней, и они пришли сами, типа: "Что за черт, Карен?"
"В ванной кемпинга, в котором мы остановились, есть маленький житель. Он просто следит за тем, как вы моете руки"
"Это было мое первое путешествие в Мексику. Впервые использовал камеру и увидел обезьян в природе. И даже поймал некоторые детали.."
"Пытался сделать красивое фото этого прекрасного существа, остановившись на трассе. Кажется, у него были другие планы"
"Не знаю, что эта улитка пытается нарисовать, но видимо, у нее для меня важное послание.."
"Сделал это фото оленя из машины. Пришлось увеличить, чтобы его было видно. Результат меня слегка перепугал"
"Сидели на веранде в Мадейре, и заметили этих ящериц. Они заползали на террасу, и смешно поднимали лапки, потому что она была очень горячей"
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мой рекорд - 5 штук за вечер(правда просто подсачком цеплял и секир башка). беру только самцов.
ну если никто не видит...
они офигевшие вообще - турики и новые граждане прикормили. написано кормить нельзя, но они понемецки не умеют
утки не боятся никого и ничто...
а натур.врагов у них нет. кроме щуки у малышей.
задолбали - порыбачить не дают.