Оказывается, я всю жизнь неправильно варил кукурузу. Ну ё-маё

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Казалось бы, ну что там варить эту кукурузу? Но, нет Даже банальную кукурузу, если сварить правильно, она будет просто фантастической. Я это понял, когда послушал совет своей соседки-пенсионерки, и не поленился сделать так, как она посоветовала.
— Мы же в детстве варили колхозную кукурузу. Она не была сахарной, как сейчас. Той кукурузой кормили скот, поэтому, что сварить её вкусной, нужно было исхитриться. Попробуй, очень удивишься, — так отреагировала Ирина Михайловна на запах вареной кукурузы из моей квартиры, когда мы столкнулись с ней на лестничной клетке.
Что я могу сказать? Я обалдел и прозрел: всю жизнь я варил кукурузу неправильно. Настолько меня поразил ее вкус по рецепту Ирины Михайловны.
Что я могу сказать? Я обалдел и прозрел: всю жизнь я варил кукурузу неправильно. Настолько меня поразил ее вкус по рецепту Ирины Михайловны.
Итак, записывайте. Берем сахарную кукурузу (купленную на рынке, или в супермаркете). Чтобы убедиться, что она не кормовая, можно попробовать на вкус сырое зернышко.
Оно должно быть сладковатым, светлым на вид и сочным. Если цвет сильно желтый, а сока мало — кукуруза старая. Вкусной ее сделать вряд ли удастся.
Если особой сладости нет, а вкус нейтральный — она кормовая. Сахарность чувствуется сразу. Если есть сомнения — она не сахарная. Принцип выбора именно такой.
Кукурузу очищаем от листьев и на час-два заливаем водой. Это первое, чего я никогда раньше не делал!
Оно должно быть сладковатым, светлым на вид и сочным. Если цвет сильно желтый, а сока мало — кукуруза старая. Вкусной ее сделать вряд ли удастся.
Если особой сладости нет, а вкус нейтральный — она кормовая. Сахарность чувствуется сразу. Если есть сомнения — она не сахарная. Принцип выбора именно такой.
Кукурузу очищаем от листьев и на час-два заливаем водой. Это первое, чего я никогда раньше не делал!
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Для чего замачивать? Так зерна станут мягче, и в сваренной кукурузе, оказывается, оболочка будет вообще почти незаметной.
Далее ставим кастрюлю на огонь, но без кукурузы! А я всегда сразу ставил с початками.
И только в закипевшую воду опускаем початки.
Далее ставим кастрюлю на огонь, но без кукурузы! А я всегда сразу ставил с початками.
И только в закипевшую воду опускаем початки.
Воду не солим! Сделать это нужно будет минут за 5 до конца варки, т.к. соль, брошенная рано, делает зерна более жесткими.
Вместо соли добавим в кастрюлю немного сливочного масла.
Вместо соли добавим в кастрюлю немного сливочного масла.
И варим кукурузу около 20 минут. Ориентироваться можно, попробовав одно-два зернышка на готовность.
Когда кукуруза сварилась, это еще не значит, что она готова.
Слей воду, накрой кастрюлю крышкой и заверни ее полотенцем. Пусть постоит минут двадцать, запарится. Зерна будут очень нежными.
Когда кукуруза сварилась, это еще не значит, что она готова.
Слей воду, накрой кастрюлю крышкой и заверни ее полотенцем. Пусть постоит минут двадцать, запарится. Зерна будут очень нежными.
Сделал так, как советовала Ирина Михайловна.
С нетерпением достал початки через полчаса, снял первую пробу, и друзья, это фантастика!
С нетерпением достал початки через полчаса, снял первую пробу, и друзья, это фантастика!
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Стеклянная кастрюля, чашка кипятка, 5 минут в СВЧ, пока горячая - смазать сливочным маслом и посолить по вкусу.
Потерпеть ещё пару минут, пока остынет, да и маслицнм пропитается.
Всё.
Никакой политики скорее всего нет, просто воспоминания детства.
Не додумывайте за других, тем более агрессия на пустом месте свойственна только глупым людям.
Но вкус был другой. Настоящий что ли. Я тут в деревне попробовал самодельное, напомнило. А в магазине сейчас какое-то странное. Молочка вообще ушла куда-то не туда.