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Оказывается, я всю жизнь неправильно варил кукурузу. Ну ё-маё

Оказывается, я всю жизнь неправильно варил кукурузу. Ну ё-маё (7 фото)

Автор:
16 апреля 2021 13:59
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: еда   истории в картинках   кукуруза   кукуруза вареная   рассказ   рецепт кукурузы   
1424
7
Казалось бы, ну что там варить эту кукурузу? Но, нет Даже банальную кукурузу, если сварить правильно, она будет просто фантастической. Я это понял, когда послушал совет своей соседки-пенсионерки, и не поленился сделать так, как она посоветовала.
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Метки: еда   истории в картинках   кукуруза   кукуруза вареная   рассказ   рецепт кукурузы   
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23k
Е-Лена 2 часа назад
Чокнуться можно. Я молодую кукурузу варю всего пару минут - и она всегда мягкая и вкусная. А солить её можно уже вне кастрюли, так сказать.
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Дарья Полчаса назад
5-7 мин в микроволновке. Початок обернуть мокрым бумажным полотенцем, положить на тарелку и включить на полную мощность. Не благодарите.
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32k
Лесли 🥰 50 минут назад
Я варила так. И знаю про это давно. Вкусно получается))
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14k
dimitr Час назад
Такие извращения с молодой сочной сахарной кукурузой?
Стеклянная кастрюля, чашка кипятка, 5 минут в СВЧ, пока горячая - смазать сливочным маслом и посолить по вкусу.
Потерпеть ещё пару минут, пока остынет, да и маслицнм пропитается.
Всё.
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966
pnn80 Автор поста dimitr 44 минуты назад
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36k
dima423 2 часа назад
спс сохранил пост) попробуем...правда до сезона кукурузы еще далековато
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1k
Максим 2 часа назад
Давно не варил кукурузу, в памяти только именно та "колхозная кукуруза", которую варили в алюминиевой кастрюле на 30 литров. При том обязательно в початках, убрав лишь верхний слой. И ничего, соль и сливочное масло, вкуснейшая кукуруза получалась. А если осталась, то можно было взять на рыбалку, ротаны и прочая нечисть отлично клевала на остывшую кукурузу.
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как так? При СССР же сливочного масла не было?! Или было?
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8k
Караганда Борис Карабанов 2 часа назад
это вас при СССР ещё не было-а масло сливочное было.
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3k
Борис Карабанов Максим Час назад
Вам, разумеется, виднее, но если бы этот пост был чисто кулинарным, то к нему не были бы прикручены "Ирина Михайловна" и "колхоз".
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1k
Максим Борис Карабанов Час назад
Вы в силу своего возраста можете не знать, но мы в детстве действительно собирали (мягко выражение присвоение колхозного имущества) кукурузу на колхозных полях. Иногда бегали от сторожа, который пугал нас для порядка.
Никакой политики скорее всего нет, просто воспоминания детства.
Не додумывайте за других, тем более агрессия на пустом месте свойственна только глупым людям.
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1k
Максим Караганда 59 минут назад
Масло и правда было вкуснее. Правда сейчас с ужасом вспоминаю, что его продавали на развес. Стоял огромный кусок масла, который нарезали на прилавке и упаковывали в бумагу.
Но вкус был другой. Настоящий что ли. Я тут в деревне попробовал самодельное, напомнило. А в магазине сейчас какое-то странное. Молочка вообще ушла куда-то не туда.
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dima423 Борис Карабанов Полчаса назад
если бы в ссср проблема была только в масле...)
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