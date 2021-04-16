Оказывается, я всю жизнь неправильно варил кукурузу. Ну ё-маё

Итак, записывайте. Берем сахарную кукурузу (купленную на рынке, или в супермаркете). Чтобы убедиться, что она не кормовая, можно попробовать на вкус сырое зернышко.



Оно должно быть сладковатым, светлым на вид и сочным. Если цвет сильно желтый, а сока мало — кукуруза старая. Вкусной ее сделать вряд ли удастся.



Если особой сладости нет, а вкус нейтральный — она кормовая. Сахарность чувствуется сразу. Если есть сомнения — она не сахарная. Принцип выбора именно такой.



Кукурузу очищаем от листьев и на час-два заливаем водой. Это первое, чего я никогда раньше не делал!