1991
1
Главную роль антагониста исполнил Константин Маласаев (артист стендапа, резидент Comedy Club и чемпион КВН)
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