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Камеди Клаб

Камеди Клаб

Автор:
01 апреля 2023 14:37
Сообщество : Юмор
Метки: Путин   Россия   США   байден   камеди клаб   тнт   
1991
1

Главную роль антагониста исполнил Константин Маласаев (артист стендапа, резидент Comedy Club и чемпион КВН)

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Метки: Путин   Россия   США   байден   камеди клаб   тнт   
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17  комментариев
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11k
GROMOZEKA 2 часа назад
Неплохо
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sapér Vodička Полчаса назад
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3k
Feathery 40 минут назад
Неужели у камеди стал юмор появляться выше уровнем, чем "писька-}|{опа"? Сначала с тракторами, теперь это... И, ска, всё прям в тему!
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Вася Васильев 47 минут назад
Даже в америке это будет хит )) ну а хохлопы конечно запретят..
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1k
Nick 47 минут назад
Есть пословица: Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
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11k
Sergey 49 минут назад
Ох, а ведь реально прикольно получилось.
Байден ходит едва-едва :)
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33k
Korolev 50 минут назад
Константин "Никита - везде побрито" Маласаев )))
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74k
Максим 57 минут назад
очень хорошо передали и Лукашенко и Эрдогана.
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5k
Василий Час назад
Молодцы!!!
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
хех неожиданно.
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2k
Nyash 2 часа назад
отлично
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2k
Pioner76 2 часа назад
Браво!!!
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Артур Котовой
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