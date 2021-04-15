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Блогер продемонстрировал прием ФБР - с ним человек ответит утвердительно на любой вопрос

Блогер продемонстрировал прием ФБР - с ним человек ответит утвердительно на любой вопрос (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2021 16:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: блогер   методика   нлп   прием   тик ток   
3532
4
1
Или почти на любой, но парень сообщает, что этой методикой вовсю и с хорошим результатом пользуются даже в ФБР.

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Метки: блогер   методика   нлп   прием   тик ток   
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53k
pynh 2 часа назад
Если человек не пользуется мозгом, то, да.
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3k
au3 6 минут назад
Референдум в Беларуси. Вопрос: Не против ли вы того чтобы Лукашенко снова был президентом?
1. Да, не против.
2. Нет, не против.
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5k
Сергей 45 минут назад
Иногда работает подругому. Да, да, нет, да. Если кто помнит.
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1k
Кер Реев Сергей Полчаса назад
Помним. Скорбим...
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1k
Алексей Кер Реев 24 минуты назад
Это оно?
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1k
Кер Реев Алексей 20 минут назад
1996 год по моему....
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4k
Димыч 50 минут назад
Да что-то.... Если б ему попался думающий собеседник...а не пользователь Макдака...
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3k
Двестиграмм 53 минуты назад
трём татарам даром дашь? НЕТ!
двум татарам даром дашь? НЕТ!
а мне не откажешь?
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5k
hellish_hound Час назад
- Вы голодны?
- А какое это имеет отношение к делу?
THE END
Способ "трёх да" работает только с неокрепшими умами.
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200k
Барон Мюнхгаузен hellish_hound Полчаса назад
Скорее с неокрепшими умами.
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1k
Алексей hellish_hound 23 минуты назад
Он со всеми работает. Но нужно понимать, как этот метод использовать.
То, что тут написано, это конечно детский сад.
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11k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Очередной гений изобрел очередной велосипед и спешит поделиться радостью с миром. А неблагодарный мир почему-то над ним ржет...
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10k
Дядя Саша 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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624
Четырёхолёсный Самовар 2 часа назад
раз всё так просто, то отвечать надо так:
"Проголодался"? если ответ будет "да", то идем дальше
"Любишь бургеры"? Нет.
"Хочешь поесть"? Немного.
"Пойдём в "Макдоналдс"? Я предпочитаю "Masa" в Time Warner Center. (это дорогой ресторан в Нью-Йорке, там средний чек на человека от 585$)

всё! ФБР в тупике! и от бессилия отпускают.
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
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815
pnn80 2 часа назад
Чушь полнейшая!

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5k
Владимир 2 часа назад
Древняя еврейская мудрость -отвечать вопросом на вопрос.
Вы спрашиваете: "Проголодался"? если ответ будет "А вы?", то идем дальше: "Любишь бургеры"? Снова "А какое тебе дело". "Хочешь поесть"? И опять "А зачем тебе это знать". "Пойдём в "Макдоналдс"? и на этот вопрос собеседник с большей вероятностью пошлет тебя нахрен.
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210
Серега Владимир Час назад
Нет,на последний вопрос,еврей спросит -"Угощаешь?".
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686
Электрик 2 часа назад
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23k
Vazari 2 часа назад
Если все 4 вопроса про еду, или в логичном продолжении одной темы, то он сработает в большинстве случаев. А если четвертый вопрос будет, не пошли в макдональдс, а "Гитлер хороший человек?" кто ответит да?

Я другой подобный пример знаю ( для России)
Просите человека письменно ответить на три вопроса на скорость:
1. Назови любой город.
2.Назови любой фрукт.
3.Назови любого поэта.

В большинстве случаев ответят: Москва,Пушкин,яблоко.
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5k
Maximvs Vazari Час назад
я вряд ли на второй вопрос отвечу "Пушкин"
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23k
Vazari Maximvs 56 минут назад
Поверь, очень мало, кто отвечает- Мацуо Басё. Проверь на окружающих)
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1k
Алексей Vazari 21 минуту назад
- Назови любой фрукт.
- Пушкин...

Ну может быть, может быть....
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10k
ss Алексей 16 минут назад
Да. Тот ещё был фрукт.
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1k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Автор, по ходу хохол. Исходя из его высеров на фишках. Бедняга. Хоть здесь дерьмом побросаться. Ну, ничего, скоро на фронт. Там веселее будет.
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Чушь.... Может в Новой Зеландии оно работает(хотя от куда там ФБР?), но это явное гавно...Не работающее авно.
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10k
Чингачгук 2 часа назад
Особенно хорошо этот метод действует если вопросы подкреплять направленным на человека стволом.
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12k
Serg2001 2 часа назад
"Любишь бургеры"? "Да".
"Хочешь поесть"? "Да".
"Пойдём в "Макдоналдс"? - "Угощаешь?!!"
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61k
Доктор Джонс Serg2001 2 часа назад
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46k
Albert GER Доктор Джонс 57 минут назад
С свининой, да?
Таки Да!
Мой любимый вкус!
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635
Александр 2 часа назад
Бред какой-то
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