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Или почти на любой, но парень сообщает, что этой методикой вовсю и с хорошим результатом пользуются даже в ФБР.
Новозеландец Дэвид Руни в своем аккаунте соцсети Тик-Ток делится интересными сведениями о разных сферах жизни. На этот раз он рассказал о подсмотренной методике, которую, в частности, используют в спецслужбах. Речь идет о том, как заставить человека сказать "да" практически на любой вопрос.
Как объясняет Руни, принцип действия выглядит очень простым. Если человек отвечает утвердительно на три вопроса подряд, то и в четвертый раз скорее всего он скажет "да". Таким образом, первые три вопроса должны быть такими, чтобы собеседник согласился с вами.
Вот как, к примеру, может выглядеть диалог, если надо уговорить кого-то пойти перекусить, допустим, в Макдональдс.
Вы спрашиваете: "Проголодался"? — если ответ будет "да", то идем дальше:
"Любишь бургеры"? — Снова "Да".
"Хочешь поесть"? — И опять "Да".
"Пойдём в "Макдоналдс"? — и на этот вопрос собеседник с большей вероятностью согласится, т.к. он уже сказал "да" в трех предыдущих вопросах.
Вот как, к примеру, может выглядеть диалог, если надо уговорить кого-то пойти перекусить, допустим, в Макдональдс.
Вы спрашиваете: "Проголодался"? — если ответ будет "да", то идем дальше:
"Любишь бургеры"? — Снова "Да".
"Хочешь поесть"? — И опять "Да".
"Пойдём в "Макдоналдс"? — и на этот вопрос собеседник с большей вероятностью согласится, т.к. он уже сказал "да" в трех предыдущих вопросах.
А вот русскоязычные подписчики соцсетей заметили, что метод стар и давно известен. Им и цыганки пользуются, когда пытаются разговорить незнакомца, и торговцы, пытающие впарить товар, да и вообще, он знаком еще с детства. Вот только эффективность у него не настолько велика, как мнит себе новозеландец. А может, просто в нашей стране люди менее доверчивые?
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1. Да, не против.
2. Нет, не против.
двум татарам даром дашь? НЕТ!
а мне не откажешь?
- А какое это имеет отношение к делу?
THE END
Способ "трёх да" работает только с неокрепшими умами.
То, что тут написано, это конечно детский сад.
"Проголодался"? если ответ будет "да", то идем дальше
"Любишь бургеры"? Нет.
"Хочешь поесть"? Немного.
"Пойдём в "Макдоналдс"? Я предпочитаю "Masa" в Time Warner Center. (это дорогой ресторан в Нью-Йорке, там средний чек на человека от 585$)
всё! ФБР в тупике! и от бессилия отпускают.
Вы спрашиваете: "Проголодался"? если ответ будет "А вы?", то идем дальше: "Любишь бургеры"? Снова "А какое тебе дело". "Хочешь поесть"? И опять "А зачем тебе это знать". "Пойдём в "Макдоналдс"? и на этот вопрос собеседник с большей вероятностью пошлет тебя нахрен.
Я другой подобный пример знаю ( для России)
Просите человека письменно ответить на три вопроса на скорость:
1. Назови любой город.
2.Назови любой фрукт.
3.Назови любого поэта.
В большинстве случаев ответят: Москва,Пушкин,яблоко.
- Пушкин...
Ну может быть, может быть....
"Хочешь поесть"? "Да".
"Пойдём в "Макдоналдс"? - "Угощаешь?!!"
Таки Да!
Мой любимый вкус!