Как объясняет Руни, принцип действия выглядит очень простым. Если человек отвечает утвердительно на три вопроса подряд, то и в четвертый раз скорее всего он скажет "да". Таким образом, первые три вопроса должны быть такими, чтобы собеседник согласился с вами.

Вот как, к примеру, может выглядеть диалог, если надо уговорить кого-то пойти перекусить, допустим, в Макдональдс.



Вы спрашиваете: "Проголодался"? — если ответ будет "да", то идем дальше:

"Любишь бургеры"? — Снова "Да".

"Хочешь поесть"? — И опять "Да".

"Пойдём в "Макдоналдс"? — и на этот вопрос собеседник с большей вероятностью согласится, т.к. он уже сказал "да" в трех предыдущих вопросах.